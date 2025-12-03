जम्मू-कश्मीर: आरक्षण के खिलाफ अल्टीमेटम बरकरार, उम्मीदवार बोले- सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं
जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 23 दिसंबर को फिर से विरोध प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं.
Published : December 3, 2025 at 10:49 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आरक्षण (reservation quota) पर सरकार की तरफ से 'स्पष्टता न होने' से सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की चिंताओं का कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे विरोध प्रदर्शन के अल्टीमेटम की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो जून में रिपोर्ट जमा करने के बाद से लंबित थी.
आरक्षण बढ़ाने की वजह से सरकारी नौकरियों में कम होते मौकों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के विरोध और नाराजगी के बाद कैबिनेट उप-समिति को आरक्षण नीति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2024 में आरक्षण 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, ताकि आरक्षण में ज्यादा समूहों को शामिल किया जा सके. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की है.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की वकालत करने वाले एक समूह के प्रतिनिधि साहिल पारे ने कहा, "हमें कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार से स्पष्टता की उम्मीद थी. लेकिन कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है या ओपन मेरिट (सामान्य वर्ग) के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं बताया गया है."
उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति में संशोधन के लिए सरकार को दिए गए 20 दिसंबर के अल्टीमेटम पर उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के सत्ता में आने के दो महीने बाद, 3 दिसंबर 2024 को ओपन मेरिट के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. यह विरोध इसलिए अहम हो गया क्योंकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने इसका नेतृत्व किया था.
अब एक साल बाद, सांसद रूहुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझाती है, तो वे फिर से विरोध करेंगे. इस तरह रूहुल्लाह मेहदी ने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ खुली बगावत की है, जिससे उन्हें खासकर युवाओं में लोकप्रियता मिली है.
सूत्रों के मुताबिक, रूहुल्लाह मेहदी ने विरोध प्रदर्शन करने की योजना से अभी पीछे नहीं हटे हैं और वह सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ चल रहे संसद सेशन के बाद एक मीटिंग करेंगे. उनका प्रदर्शन शायद 23 दिसंबर को होगा, जो श्रीनगर में गुपकार रोड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के एक साल पूरे होने पर होगा.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट उप-समिति ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 'संतुलन' करने की सिफारिश की है, जिसमें उनकी सीट और नौकरियों में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा. इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिनकी जम्मू-कश्मीर की कुल 70 प्रतिशत आबादी है.
लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस तर्कसंगत प्रस्ताव पर जानकारी साझा नहीं की है, क्योंकि सरकार को डर है कि जिन लोगों का आरक्षण कम किया गया है, उनकी कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है. पता चला है कि आरक्षण नियमों में बदलाव करके पिछड़े इलाकों के निवासियों (RBA) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण कोटा घटा दिया गया है. इससे ST आरक्षण (ST1 और ST2), जिसमें 20 प्रतिशत शामिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
