दोनों चुनाव आयुक्त का रवैया रहा ढीला, 14 आपत्तियों पर मालूम होनी चाहिए थी अपनी शक्ति
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बोले, दोनों चुनाव आयुक्त आपत्ति पर कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखने के बजाए बहुमत से निर्णय ले सकते थे. इंटरव्यू शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:26 PM IST
भोपाल: एसआईआर के मामले में अपने ही कमिश्नर्स के सवालों के कटघरे में आए चुनाव आयोग को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा खुलासा किया है. देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल चुके ओपी रावत ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रहती है और 99 फीसदी फैसले सहमति से ही होते हैं.
ईटीवी से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा?
ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति रखने वाले चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधु पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनका रवैया बहुत ढीला था, या वे जानते ही नहीं थे कि उनकी पॉवर क्या है. रावत ने कहा कि जो हुआ उसको पूरी तरह से पलटा जा सकता था. वे फैसले रद्द करवाने की ताकत रखते थे."
चुनाव आयोग में 99 फीसदी फैसले सर्वसम्मति से होते हैं
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा कि "चुनाव आयोग के भीतर बहुत वाइब्रेट डेमोक्रसी होती है. सभी अपनी राय रखते हैं. एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं. मीटिंग में हमने देखा है कि किस तरह से 99 फीसदी फैसले सर्वसम्मति से होते हैं. कभी ऐसी स्थिति नहीं आई. एकाध बार आई हो तो आई हो."
दोनों चुनाव आयुक्तों को मालूम नहीं कि उनकी पॉवर क्या है
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि "जिन दो चुनाव आयुक्तों ने अपनी असहमति जताई है. उनके पास कई विकल्प थे. रावत के मुताबिक अपनी असहमति ये दोनों लोग चुनाव आयोग की मीटिंग में ही रख सकते थे. वे कह सकते थे कि आपने जो फैसले लिए हैं जिन पर हमारी 14 आपत्तियां हैं इन्हें हम दोबारा विचार के लिए रखते हैं. हम चाहते हैं कि इस तरह इन पर दोबारा से विचार हो और पुराने फैसले जो हैं उन्हें रद्द किया जाए."
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ओपी रावत की सलाह
रावत ने कहा कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधु को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी शक्ति क्या है. वो खुद ओवररुल करते थे. इस पूरे मामले में उनका रवैया पूरी तरह से ढीला रहा. कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखने के बजाए उनको शक्ति थी. वे बहुमत में थे निर्णय ले सकते थे." ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाए जाने की मांग उठ रही है. इस पर रावत ने कहा कि ये राजनीतिक प्रशन है और उसका जवाब केवल राजनीतिक लोग ही दे सकते हैं.
2018 में रावत ने संभाली थी चुनाव आयोग की कमान
ओपी रावत ने 2018 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की कमान संभाली थी. 1977 बैच के आईएएस रावत ने 2015 में चुनाव आयुक्त के पद पर भी रहे. इसके पहले वे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सचिव के पद पर भी रहे हैं. रक्षा मंत्रालय में निदेशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया. इसके साथ ही 1994 में दक्षिण अफ्रीका भी गए. यहां वे आब्रजर्वर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे.