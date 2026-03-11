सिर्फ NDA ही DMK शासन को हटा सकती है, त्रिची की रैली में गरजे पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि, डीएमके ने तमिलनाडु को एक परिवार का एटीएम बना दिया है.
Published : March 11, 2026 at 10:41 PM IST
त्रिची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं. इस दौरान उन्होंने केरल और तमिलनाडु का दौरा किया. त्रिची में उन्होंने मजबूती से कहा कि सिर्फ एनडीए ही राज्य से डीएमके शासन को हटा सकती है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मौके पर बुधवार को त्रिची के पंचपुर में एनडीए गठबंधन की तरफ से एक रैली आयोजित की गई. रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, तमिलनाडु के लोगों ने 2021 में डीएमके को गद्दी पर बैठने का मौका दिया था. लेकिन डीएमके ने झूठे वादे करके और अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को न समझकर, वोट देने वाले लोगों को धोखा दिया है.
திமுக ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டின் விவசாயத் துறை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரமாதமாக வாக்குறுதிகளை அளித்தனர், ஆனால் அவை நிறைவேற்றப்படவில்லை. pic.twitter.com/Tx3mCznRfy— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2026
उन्होंने कहा कि, साइंटिफिक करप्शन के जरिए डीएमके ने तमिलनाडु को एक परिवार का एटीएम बना दिया है. जैसे सभी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही तमिलनाडु का सारा करप्ट पैसा एक परिवार के पास जाता है."
पीएम मोदी ने कहा कि, पूरा तमिलनाडु अब डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है. पीएम ने कहा कि, तमिलनाडु के लोग एक परिवार के लिए चलने वाली डीएमके की सरकार नहीं चाहते. पीएम मोदी ने कहा कि, जैसे आदि (आदि तमिल कैलेंडर का चौथा महीना) महीने में कावेरी नदी तेजी से बहती है, वैसे ही तमिलनाडु के लोगों के मन में DMK सरकार को उखाड़ फेंकने का जोश पैदा हो गया है.
பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது பற்றிய தொலைநோக்குப் பார்வை திமுகவிடம் இல்லை. அவர்களின் கடந்த கால செயல்பாடுகள் பெண்களுக்கு எதிரான மனநிலையால் நிறைந்துள்ளன. pic.twitter.com/sYov6Fz3hc— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2026
मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में बहुत अहम हैं. एक तरफ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और झूठे वादे करके लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ हम राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे. उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से एकजुट होकर भारत और तमिलनाडु को लगातार विकास के रास्ते पर ले जाने की अपील की.
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन सरकार के तहत तमिलनाडु में अलग-अलग विकास परियोजनाओं के लिए पिछली कांग्रेस-डीएमके गठबंधन सरकार के मुकाबले ज्यादा फंड दिए जा रहे हैं.
எங்கள் சித்தாந்தம் இந்தியா முதலில் என்பதாக உள்ளது. எங்களுக்கு, இந்தியர்களின் நல்வாழ்வு எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது! pic.twitter.com/o0QTBXcN4g— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जैसे चेन्नई-बेंगलुरु और चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाएं. मोदी ने डीएमके राज में तमिलनाडु में महिलाओं के सुरक्षित न होने का आरोप लगाया और हाल ही में डीएमके के एक पदाधिकारी के एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करने की खबर की ओर इशारा किया. उन्होंने यह भी कहा कि, एनडीए सरकार के तहत तमिलनाडु में महिलाओं समेत आम लोगों की सुरक्षा पक्की की जाएगी.
अफवाहों पर यकीन न करें
प्रधानमंत्री मोदी ने आज त्रिची की रैली में ईंधन की कमी के बारे में भी बात की. प्रधानमंत्री ने कहा कि वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन कहा कि देशवासियों को इससे डरना या घबराना नहीं चाहिए.
उन्होंने जनता से फ्यूल की कमी की अफवाहों पर यकीन न करने को भी कहा और लोगों से सिर्फ सही और सत्यापित जानकारी ही शेयर करने की अपील की. यह बताते हुए कि कोरोना काल में भारत के प्रदर्शन से पूरी दुनिया हैरान है, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत किसी भी स्थिति से कामयाबी से उबर जाएगा.
इससे पहले, AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और एमएमके के महसचिव टीटीवी दिनाकरन ने इस रैली को संबोधित किया.
