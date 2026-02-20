'सिर्फ चुनाव से पहले राज्य सरकार को शर्मिंदा करने के लिए', केरल में फ्लेक्स बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि, केरल विधानसभा चुनाव की आड़ में, कोर्ट से राज्य को इससे या उससे रोकने के लिए निर्देश मांग रहे हैं.
Published : February 20, 2026 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन याचिका दाखिल करने के बढ़ते ट्रेंड की आलोचना की, जिनमें विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकारों को 'शर्मिंदा' करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.
यह मामला सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली शामिल थे. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि प्राइवेट पार्टियों द्वारा लाई गई याचिका अक्सर राज्य सरकारों को घेरने के लिए सोची-समझी लगती हैं. बेंच ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से ऐसे मुकदमेबाज सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई में घसीटने का जोखिम उठाते हैं.
सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने देखा कि याचिकाकर्ता के वकील, आने वाले केरल विधानसभा चुनाव की आड़ में, कोर्ट से राज्य को इससे या उससे रोकने के लिए निर्देश मांग रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "हम कितने राज्यों पर रोक लगाते रहेंगे. समस्या एक है...लोग इस कोर्ट में राजनीतिक लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वह केरल हो, या कोई अन्य ए या बी राज्य. इस तरह की याचिकाएं राज्य सरकार को शर्मिंदा करने के लिए होती हैं. इससे उनके लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा होंगे. "हम एक निर्देश जारी करते हैं, और यह उनके लिए मुश्किल हो जाता है."
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दूसरे राज्यों में पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश हैं और कहा कि बॉम्बे में भी इस पर कानून है. बेंच ने कहा, "केरल में याचिका का समय आ रहा है. आप राज्य सरकार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं…"
जस्टिस बागची ने कहा कि राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह आदेश लागू करेगी, यहां थोड़ी अड़चन है क्योंकि फ्लेक्स होल्डर्स के एसोसिएशन ने उन आदेशों की वैलिडिटी को चुनौती दी थी. बेंच ने वकील से कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप उस रिट याचिका में खुद को शामिल कर सकते हैं और फिर याचिकाकर्ता वैधता और एनफोर्समेंट पर अपना केस कर सकता है, जबकि दूसरा पक्ष यह कह सकता है कि यह अमान्य है और इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए.
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "आप लोग जो भी चुनावी कैंपेन हो, उसमें कुछ रुकावट डालना चाहते हैं...हाई कोर्ट को पता है, उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए हैं और अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो हाई कोर्ट उसका ध्यान रखेगा. आपको हाई कोर्ट के सामने अपना मुद्दा लड़ते रहना चाहिए...". मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से हाई कोर्ट जाने को कहा.
सुनवाई खत्म करते हुए, बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की आजादी दी और याचिका का निपटारा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट केरल में पीवीसी फ्लेक्सबोर्ड लगाने के मामले में ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जहां 2026 में चुनाव होने हैं.
