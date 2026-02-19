ETV Bharat / bharat

'दूसरे देश में मासूम बच्चों की जान ली...सिर्फ पैसे के लिए देश की इमेज खराब की', सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

कफ सिरप की वजह से कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में 18 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी. इस पर कोर्ट ने एक फार्मा कंपनी को फटकार लगाई.

supreme court to pharma firm cough syrup linked deaths
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 8:14 PM IST

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फार्मास्युटिकल कंपनी को फटकार लगाई, जिसके कफ सिरप की वजह से कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में 18 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी. कोर्ट ने फार्मा कंपनी से सवाल करते हुए कहा कि, क्या उन्हें पता है कि इससे देश की इमेज को कितना नुकसान हुआ है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "सिर्फ पैसे के लिए, आप इस हद तक जा सकते हैं. आपने दूसरे देश में मासूम बच्चों की जान ली है. क्या आप समझ सकते हैं कि आपने देश की इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया है."

कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड में ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं है जो यह साबित करे कि मौतें कफ सिरप पीने से हुई थीं. बेंच ने कहा कि यह रद्द करने के लिए दखल देने का मामला नहीं है. इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसमें फर्म और उसके कुछ अधिकारियों को एक शिकायत पर बुलाया गया था जिसमें 'स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं' घोषित की गई दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था.

कंपनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने मुवक्किल का जोरदार बचाव किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात से सहमत नहीं हुआ और कहा, "आपके पास ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करने के लिए सभी पॉइंट मौजूद हैं…"

बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें फर्म और उसके कुछ अधिकारियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के जनवरी 2024 के समन ऑर्डर को चुनौती दी थी.

याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, सीजेआई ने कहा, “सॉरी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद…" चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने नोएडा में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दायर एक शिकायत मामले में यह आदेश दिया.

