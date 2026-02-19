ETV Bharat / bharat

'दूसरे देश में मासूम बच्चों की जान ली...सिर्फ पैसे के लिए देश की इमेज खराब की', सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फार्मास्युटिकल कंपनी को फटकार लगाई, जिसके कफ सिरप की वजह से कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में 18 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी. कोर्ट ने फार्मा कंपनी से सवाल करते हुए कहा कि, क्या उन्हें पता है कि इससे देश की इमेज को कितना नुकसान हुआ है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "सिर्फ पैसे के लिए, आप इस हद तक जा सकते हैं. आपने दूसरे देश में मासूम बच्चों की जान ली है. क्या आप समझ सकते हैं कि आपने देश की इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया है."

कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड में ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं है जो यह साबित करे कि मौतें कफ सिरप पीने से हुई थीं. बेंच ने कहा कि यह रद्द करने के लिए दखल देने का मामला नहीं है. इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसमें फर्म और उसके कुछ अधिकारियों को एक शिकायत पर बुलाया गया था जिसमें 'स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं' घोषित की गई दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था.