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सिर्फ सनातनी ही विसर्जन के दौरान मूर्तियों को छू सकते हैं: सीएम शुभेंदु अधिकारी

सीएम शुभेंदु अधिकारी ( IANS )

कोलकाता: बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दुर्जा पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता के बाजे कदमतला घाट गए. उनके साथ कोलकाता नगर निगम की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्मिता पांडे समेत वरिष्ठ अधिकारी भी थे. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले ही मूर्तियों को छू सकते हैं.

निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने सुरक्षा बनाए रखने और परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, और स्पष्ट रूप से कहा कि विसर्जन प्रक्रिया के दौरान धार्मिक शिष्टाचार और सनातन संस्कृति की विरासत को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

बाजे कदमतला घाट पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विसर्जन के दौरान देवी मां की मूर्तियों की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, "इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए, हमें हजारों वर्षों से चले आ रहे रीति-रिवाजों, परंपराओं, शास्त्रों और नियमों का पालन करना चाहिए. यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक धार्मिक रस्म है. हालांकि यह एक त्योहार है, लेकिन यह बात दूसरी है; सबसे पहली चिंता धार्मिक परंपराओं को सही ढंग से बनाए रखना है." मूर्तियों को संभालने और विसर्जित करने के बारे में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले ही मूर्तियों को छू सकते हैं. जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें ही मूर्तियों को छूना चाहिए; इसमें कोई सांप्रदायिकता (communalism) नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि विसर्जित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बाकी बचे हुए ढांचे को तय प्रोटोकॉल के हिसाब से हटा दिया जाएगा – यह काम सुबह जल्दी किया जाएगा ताकि कोई दिक्कत न हो. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्षों की कमियों को दूर करने के बाद, घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं. राज्य पुलिस के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की टीमों को कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है. पहले हुई कई घटनाओं से सबक लेते हुए, पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को पूरी तरह से पेशेवर और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.