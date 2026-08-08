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भारत में केवल इन पांच राज्यों में है कालाजार की समस्या, जानें अन्य राज्यों का हाल

आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि कालाजार के मामले कुछ ही राज्यों में फैले हुए हैं. हालांकि, मौतें कम हो रही हैं.

Only Bihar, Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh and Sikkim report Kala-azar burden in India
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए जून-दिसंबर 2023 से 2025 तक के महीने के डेटा से पता चला है कि पिछले तीन सालों में भारत में कालाजार (विसरल लीशमैनियासिस) के सबसे ज्यादा मामले बिहार में ही रहे. इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम का नंबर आता है. जबकि बाकी सभी राज्यों में कोई मामला सामने नहीं आया.

आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ईटीवी भारत को दिए गए डेटा के मुताबिक, बिहार देश का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बना रहा, जहां 2023 में 170 केस और कोई मौत नहीं हुई, 2024 में 167 केस और पांच मौतें हुईं और 2025 में 105 केस और कोई मौत नहीं हुई.

मासिक संक्रमण अगस्त 2023 (36 मामले), जून 2024 (42) और जुलाई 2025 (24) में सबसे अधिक थे, जो दिसंबर की ओर धीरे-धीरे कम होने से पहले थे, जो निरंतर लेकिन गिरते संचरण का संकेत देते हैं.

झारखंड दूसरे नंबर पर रहा, जहां 2023 में 77 केस, 2024 में 94 केस और 2025 में 80 केस दर्ज किए गए. तीनों सालों में से किसी में भी कोई मौत नहीं हुई. राज्य में सितंबर 2023 में 21 केस, दिसंबर 2024 में 19 और जून 2025 में 17 केस दर्ज किए गए, जो साल भर लेकिन काफ़ी कम स्तर के स्थानिक संचरण (एंडेमिक ट्रांसमिशन) को दिखाता है.

पश्चिम बंगाल में 2023 में 11 केस आए और कोई मौत नहीं हुई. 2024 में 20 केस आए और एक मौत हुई. वहीं, 2025 में 23 केस आए और कोई मौत नहीं हुई. ज्यादातर इन्फेक्शन अगस्त और अक्टूबर के बीच रिपोर्ट हुए, बाकी महीनों में सिर्फ कभी-कभार ही केस आए.

उत्तर प्रदेश एक और एंडेमिक राज्य बना रहा, जहां 2023, 2024 और 2025 में हर साल 8 केस आए. राज्य में 2023 में कोई मौत नहीं हुई, 2024 में एक मौत हुई और 2025 में तीन मौतें हुईं. केस पूरे ट्रांसमिशन सीजन में फैले, और कोई लंबा आउटब्रेक नहीं हुआ.

सिक्किम 2023 में 3 केस, 2024 में 1 केस और 2025 में शून्य केस के साथ टॉप पांच में रहा. इस नॉर्थ-ईस्ट राज्य में पिछले तीन सालों में कालाजार से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि तीन साल के पीरियड में मंथली केस सिंगल डिजिट में रहे.

इन पांच राज्यों को छोड़कर, देश में कोई भी दूसरा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सबसे कम प्रभावित इलाका नहीं है, जहां जून-दिसंबर 2023, 2024 और 2025 के दौरान कालाजार के कोई भी मामले सामने नहीं आए और कोई मौत नहीं हुई.

महीने के हिसाब से ट्रेंड बताता है कि कालाजार में डेंगू या चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों की तरह मानसून की वजह से होने वाली मौसमी बढ़ोतरी नहीं दिखती. इसके बजाय, जून-दिसंबर के दौरान, जहां कालाजार फैला हुआ है, वहां मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें महीने-दर-महीने मामूली उतार-चढ़ाव हुआ.

डेटा बताता है कि भारत के कालाजार खत्म करने के कार्यक्रम ने बीमारी का बोझ काफी कम कर दिया है, जिससे यह बीमारी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ खास इलाकों तक ही सीमित हो गई है. तीन सालों में मौतों की कम संख्या जल्दी निदान, इलाज और निगरानी में सुधार की ओर भी इशारा करती है.

हालांकि, जहां कालाजार फैला हुआ है, वहां मामलों की लगातार रिपोर्टिंग यह दिखाती है कि देश के कालाजार को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर खत्म करने के लक्ष्य को पाने के लिए लगातार वेक्टर कंट्रोल, एक्टिव केस का पता लगाना और इलाज तक बिना रुकावट पहुंच जरूरी है.

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