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भारत में केवल इन पांच राज्यों में है कालाजार की समस्या, जानें अन्य राज्यों का हाल

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए जून-दिसंबर 2023 से 2025 तक के महीने के डेटा से पता चला है कि पिछले तीन सालों में भारत में कालाजार (विसरल लीशमैनियासिस) के सबसे ज्यादा मामले बिहार में ही रहे. इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम का नंबर आता है. जबकि बाकी सभी राज्यों में कोई मामला सामने नहीं आया.

आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ईटीवी भारत को दिए गए डेटा के मुताबिक, बिहार देश का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बना रहा, जहां 2023 में 170 केस और कोई मौत नहीं हुई, 2024 में 167 केस और पांच मौतें हुईं और 2025 में 105 केस और कोई मौत नहीं हुई.

मासिक संक्रमण अगस्त 2023 (36 मामले), जून 2024 (42) और जुलाई 2025 (24) में सबसे अधिक थे, जो दिसंबर की ओर धीरे-धीरे कम होने से पहले थे, जो निरंतर लेकिन गिरते संचरण का संकेत देते हैं.

झारखंड दूसरे नंबर पर रहा, जहां 2023 में 77 केस, 2024 में 94 केस और 2025 में 80 केस दर्ज किए गए. तीनों सालों में से किसी में भी कोई मौत नहीं हुई. राज्य में सितंबर 2023 में 21 केस, दिसंबर 2024 में 19 और जून 2025 में 17 केस दर्ज किए गए, जो साल भर लेकिन काफ़ी कम स्तर के स्थानिक संचरण (एंडेमिक ट्रांसमिशन) को दिखाता है.

पश्चिम बंगाल में 2023 में 11 केस आए और कोई मौत नहीं हुई. 2024 में 20 केस आए और एक मौत हुई. वहीं, 2025 में 23 केस आए और कोई मौत नहीं हुई. ज्यादातर इन्फेक्शन अगस्त और अक्टूबर के बीच रिपोर्ट हुए, बाकी महीनों में सिर्फ कभी-कभार ही केस आए.

उत्तर प्रदेश एक और एंडेमिक राज्य बना रहा, जहां 2023, 2024 और 2025 में हर साल 8 केस आए. राज्य में 2023 में कोई मौत नहीं हुई, 2024 में एक मौत हुई और 2025 में तीन मौतें हुईं. केस पूरे ट्रांसमिशन सीजन में फैले, और कोई लंबा आउटब्रेक नहीं हुआ.