ETV Bharat / bharat

हर 6 में से एक बच्चा ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार; 12 देशों के एक करोड़ बच्चों से गंदी हरकतें

अजनबी दुश्मन कर रहे बच्चों का उत्पीड़न. ( Photo Credit; Getty )