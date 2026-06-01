हर 6 में से एक बच्चा ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार; 12 देशों के एक करोड़ बच्चों से गंदी हरकतें
निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग, धमकी जैसी शिकायतें, 12 से 17 साल के 11 हजार बच्चों पर सर्वे, युगांडा-फिलीपींस में हालात ज्यादा खराब.
Published : June 1, 2026 at 2:57 PM IST
हैदराबाद : बच्चा मोबाइल चलाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, ऑनलाइन रिश्ते बनाता है तो माता-पिता को सचेत रहने की जरूरत है. एशिया और अफ्रीका के 12 देशों के 11 हजार से अधिक बच्चों पर हुए सर्वे में जो जानकारियां निकलकर सामने आईं हैं, वे परवरिश को और पुख्ता बनाने पर जोर देती हैं. इंटरनेट वाले रिश्ते बच्चों को टेंशन दे रहे हैं. उन्हें यौन शोषण का शिकार बना रहे हैं. अहम बात ये है कि इनमें से आधी भी शिकायतें पुलिस के पास नहीं पहुंच रहीं.
Disrupting Harm Project के तहत हुए इस सर्वे में कई अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता शामिल रहे. सर्वे में इथियोपिया, केन्या, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया, युगांडा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाइलैंड और वियतनाम के 12 से 17 साल के इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 11912 बच्चे शामिल हुए. इस सर्वे में भले ही भारत के बच्चे शामिल नहीं है लेकिन रिपोर्ट में जो डेटा सामने आए वो अपने देश के हर माता-पिता को भी झकझोरने के लिए काफी हैं.
हाल ही में यह स्टडी रिपोर्ट शोत्र पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है. इसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है. स्टडी में बताया गया है कि एशिया और अफ्रीका के 12 देशों के एक करोड़ से अधिक बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार हुए. सर्वे में शामिल बच्चों ने बताया कि कम से कम बार जरूर उनका ऑनलाइन यौन उत्पीड़न हुआ. इनमें दुर्व्यवहार करना, अश्लील सामग्री भेजना, यौन तस्वीरें या वीडियो मांगना, ऑनलाइन धमकी देना, ब्लैकमेल करना, यौन बातचीत के लिए मजबूर करना आदि मामले शामिल रहे. आईए इस रिपोर्ट के बारे में अब विस्तार से जानते हैं...
प्रत्येक 6 में से एक बच्चा परेशान : मौजूदा समय भारत समेत पूरी दुनिया के बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं. वे रोजाना कई घंटे सोशल मीडिया पर भी बिता रहे हैं. कोई खास सुरक्षा घेरा न होने के कारण वे ऑनलाइन गलत लोगों के संपर्क में आ रहे हैं. स्टडी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 6 में से एक बच्चा किसी न किसी रूप में एक बार जरूर ऑनलाइन रिश्तों के कारण यौन शोषण का शिकार बना. इंटरनेट का प्रयोग करने वाले 16% बच्चों ने यह शिकायत की.
टीएनएजर्स को सबसे ज्यादा खतरा : आजकल छोटे से लेकर बड़े उम्र के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. बड़े लोगों की समझ ज्यादा विकसित होने से उनके साथ ऑनलाइन यौन शोषण जैसी समस्याएं बेहद कम देखने को मिलती हैं. इसके विपरीत अपने भले-बुरे की सीमित समझ रखने वाले टीएनएजर्स को यह खतरा ज्यादा होता है. इसमें लड़के-लड़कियों की संख्या बराबर ही हो सकती है. टेक्नोलॉजी जीवन की राह जितनी आसान बना रही है उतने ही ज्यादा खराब अनुभव भी दे रही है.
बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे गुमनाम दुश्मन : स्टडी में यह भी पता चला है कि पुलिस समेत मदद पहुंचाने वाली अन्य संस्थानों में शिकायत न पहुंचने पर कार्रवाई नहीं हो पाती है. ऑनलाइन दुनिया के गुमनाम दुश्मन बच्चों के भविष्य के बर्बाद कर देते हैं. शिकायत न करने पीछे की वजह ये होती है कि बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्होंने किसी को अपनी परेशानी बताई तो उन्हें ही गलत मान लिया जाएगा. अगर वे किसी से शिकायत करते भी हैं तो उन्हें परेशान करने वाले के बारे में सटीक जानकारी ही नहीं हो पाती है. ऐसे केस में आरोपी हमेशा अपनी पहचान छिपाते हैं.
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पीड़ित हर 2 बच्चों में से एक ने साधी चुप्पी : स्टडी रिपोर्ट में यह भी जानकारी सामने आई कि पीड़ित 51% बच्चों ने ऑनलाइन यौन शोषण या अन्य किसी भी तरह गलत व्यवहार होने पर भी कार्रवाई के लिए आवाज नहीं उठाई. इस तरह के मामलों में पीड़ित हर 2 बच्चों में से एक ने चुप्पी साधे रखी. शोधकर्ताओं के अनुसार शर्म, डर, सामाजिक कलंक और सहायता तंत्र पर भरोसे की कमी इसकी प्रमुख वजहें हो सकती हैं. वहीं माता-पिता की ज्यादा सख्ती भी उनकी चुप्पी का कारण बन जाती है.
लड़कियां ज्यादा हो रहीं शोषण की शिकार : इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट इससे पहले भी आ चुकी है. उसमें बताया गया था कि लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा ऑनलाइन शोषण की शिकार होती हैं. वे बदनामी के डर से इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती हैं. वहीं दूसरी ओर लड़के इस तरह ही घटना होने के बाद काफी ज्यादा शर्म महसूस करते हैं. इस वजह से वे किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं. नई रिसर्च में बच्चों से उनका माता-पिता की ओर से इंटरनेट मीडिया की निगरानी के बारे भी पूछा गया. निष्कर्ष निकाला गया कि अभिभावकों की सक्रियता से ऐसे मामले में जल्द उजागर हो सकते हैं.
माता-पिता निभा सकते हैं अहम जिम्मेदारी : स्टडी में ऑनलाइन चुनौतियों का जिक्र करते हुए बच्चों को इसके साइड इफेक्ट से बचाने के उपाय भी बताए गए हैं. कहा गया है कि अगर माता-पिता इंटरनेट चलाते समय बच्चों की निगरानी करते हैं या उन्हें खुलकर इसके खतरों के बारे में बताते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं तो ऐसे हाल में बच्चे खुलकर अपनी परेशानी उनसे कह सकते हैं. इसके अलावा अभिभावक बच्चों पर पाबंदी लगाकर भी खतरे को कम कर सकते हैं. माता-पिता बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान देकर भी उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचा सकते हैं.
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समाज और संस्कृति का भी बच्चों पर पड़ता है असर : स्टडी में यह भी बताया गया है कि बच्चों पर समाज और संस्कृति का भी काफी प्रभाव पड़ता है. इसके लिए रिसर्चर ने बच्चों से 3 सवाल पूछे. जैसे शादी से पहले किसी से नजदीकियां कहां तक उचित हैं?, क्या इस बारे में फैसला केवल पुरुष को ही लेना चाहिए? और क्या पुरुषों को अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहिए?. इस पर 2 तरह के नजरिए सामने आए. पहले में एक हिस्सा ऐसा मिला जो लड़का-लड़की को बराबरी का दर्जा देता है जबकि दूसरे हिस्से में ऐसे सोच भी सामने आई तो पुरुषों का वर्चस्व कायम करती दिखी.
कई बार शोषण को आम समझ लेते हैं लोग : रिसर्चर के अनुसार समाज के जिस तबके में लड़का-लड़की में भेदभाव होता है. यानी पुरुषों को महिलाओं से बड़ा माना जाता है वहां कई बार बच्चों के साथ होने वाले शोषण को भी आम मान लिया जाता है. यह रूढ़िवादी सोच बच्चों की मानसिक स्थिति पर दबाव डालती है. इसके कारण वे बदनामी के डर से अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. इथियोपिया में हुई एक रिसर्च भी ऐसा ही इशारा करती है. इसमें पता चला कि कोई बच्चा हिंसा का शिकार होगा या नहीं, यह उसके घर के अलावा समाज की सोच पर भी निर्भर करता है.
शोषण से बचा सकते हैं ये तरीके : स्टडी में बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए कुछ अन्य तरीकों को भी परखा गया. जैसे बच्चों को स्कूल या घर पर सेक्स एजुकेशन दी गई है या नहीं?, बच्चों को इंटरनेट पर कुछ गलत चीज दिखने पर उसे ब्लॉक करने की समझ है या नहीं?, किसी भी तरह का डिजिटल शोषण होने पर बच्चे को किस तरह से बचाव करना है?, किससे संपर्क करना है?, कहां से मदद मिल सकती है?, इन बातों की जानकारी है या नहीं?. अगर इन तीनों बिंदुओं पर बच्चे को जानकारी है तो काफी हद तक वह शोषण से बच सकता है.
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सभी देशों में एक जैसी समस्याएं नहीं : स्टडी रिपोर्ट में सामने आए नतीजे सभी देशों में एक जैसे हैं, यह कहना सही नहीं है. अच्छे सामाजिक परिवेश और बच्चों के जीवन में माता-पिता की ज्यादा दखल ऑनलाइन यौन शोषण जैसी समस्याओं के असर को बहुत सीमित कर सकती है या खत्म कर सकती है. स्टडी में माता-पिता की निगरानी के स्तर का पता नहीं लगाया गया है. इसके बावजूद, यह रिसर्च बहुत अहम है. यह छिपे हुए शोषण को सामने लाती है. बच्चों की छिपी हुई मनोदशा से अवगत कराती है. मार्च 2026 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के लगभग दो तिहाई यानी हर 3 में से 2 बच्चे ऑनलाइन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं.
अपने देश में ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के कितने मामले? : भारत में बाल संरक्षण पर कई संस्थाएं काम कर रहीं हैं. इनमें से एक जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क भी है. इससे 250 से अधिक संस्थाएं जुड़ी हैं. इसके अनुसार साल 2025 में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने के दौरान देश में कुल 73 हजार 258 ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए. अहम बात ये रही कि इनमें से केवल एक हजार 272 मामलों में ही मुकदमे दर्ज हो पाए. यह डेटा कुछ ही महीनों का है. सालभर वाले आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं. ऐसे मामलों की संख्या अनुमान से अधिक हो सकती है.
ऑनलाइन यौन उत्पीड़न की कहां करें शिकायत? : आम तौर पर जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पर 'अभद्रता की रिपोर्ट करें' का विकल्प होता है. इसका इस्तेमाल कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है. अगर किसी बच्चे को तत्काल ज्यादा खतरा महसूस होता है तो परिजनों को बताने के साथ पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए. cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं. 1930 या JRC हेल्पलाइन नंबर 1800-102-7222 पर भी संपर्क कर सकते हैं. किसी भी घटना पर खामोशी आरोपी को बढ़ावा देती है. समय से कार्रवाई होने पर ऐसी घटनाओं को रोकना आसान हो जाता है.
भारतीय युवा सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिता रहे? : भारतीय युवा (15 से 29 साल) रोजाना सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिता रहे हैं, इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने साल 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी. इसके अनुसार भारतीय युवा रोजाना करीब 2 घंटे का वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल में गुजार रहे हैं. शहरी क्षेत्र के युवा सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस के युवा दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. वहां एक युवा रोजाना करीब 4 घंटे का वक्त सोशल मीडिया पर बिताता है.
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कितना होना चाहिए बच्चों का स्क्रीन टाइम? : डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार एक साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए. 1 से 4 वर्ष के बच्चे रोजाना एक घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हानिकारक है. 2-5 वर्ष के बच्चों को माता-पिता की मौजूदगी में ही मोबाइल देखना चाहिए. IAP (Indian Academy of Pediatrics) और AAP (American Academy of Pediatrics) के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम अधिकतम 2 घंटे तक ही होना चाहिए. अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल-टीवी दिखाने के बजाय पढ़ने, कहानी सुनने आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए.
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