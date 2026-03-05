ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 के लिए 6 मार्च से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानिए कैसे होगा पंजीकरण?

इसके अलावा सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है. माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

इन तिथियों को खुलेंगे चारों धाम के कपाट: इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से होने जा रही है. परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं, केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे.

6 मार्च से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस बार भी पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य रखा है. चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू होगी. इसके लिए सरकार ने आधिकारिक वेब पोर्टल और मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध कराई है.

बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जिसके तहत 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही. जिसके लिए 6 मार्च से पंजीकरण शुरू होगा. ऐसे में श्रद्धालु विभिन्न डिजिटल माध्यमों के जरिए अपना पंजीकरण कर सकेंगे.

चारधाम यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु-

19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा

6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

पूरी तरह निशुल्क रहेगा पंजीकरण

19 अप्रैल को खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट

22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट

23 अप्रैल को खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 50 काउंटर किए जाएंगे स्थापित

यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं की रहेगी व्यवस्था

चारधाम यात्रा के लिए 1,800 बसों का किया जाएगा संचालन

पंजीकरण का क्या है मकसद? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं और यात्रा से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें. ताकि, चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा सके. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसका उद्देश्य केवल यात्रियों की संख्या का प्रबंधन करना और यात्रा को सुरक्षित बनाना है.

ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा रहेगी उपलब्ध: पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उन श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है, जो ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण नहीं कर पाते हैं. इसके लिए कुल 50 पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें 30 काउंटर ऋषिकेश में और 20 काउंटर विकासनगर (देहरादून) में बनाए जाएंगे.

ये सभी काउंटर चौबीसों घंटे संचालित रहेंगे. ताकि, यात्रियों को किसी भी समय पंजीकरण कराने में सुविधा मिल सके. इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भौतिक पंजीकरण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे. ये केंद्र कपाट खुलने से दो दिन पहले यानी 17 अप्रैल 2026 से शुरू किए जाएंगे.

इन स्थानों पर होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर: फिजीकल पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने तीन प्रमुख स्थानों पर केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. इनमें ऋषिकेश का यात्रा पंजीकरण केंद्र एवं ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार का ऋषिकुल ग्राउंड और देहरादून के विकासनगर में पंजीकरण केंद्र शामिल हैं. इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं को पंजीकरण के साथ अन्य आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुविधाएं: चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यात्रा मार्गों पर कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. यात्रा मार्गों पर सार्वजनिक शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है. ताकि, किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके.

यात्रा मार्ग के मुख्य और वैकल्पिक रास्तों की मरम्मत और सुधार कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं. यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और यात्रा संचालन के लिए मानकों के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की जाएगी.

वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड अनिवार्य: चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले सभी वाहनों के लिए इस बार ट्रिप कार्ड अनिवार्य किया गया है. इस ट्रिप कार्ड में वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों और चालक की जानकारी दर्ज होगी.

इसके साथ ही वाहन मालिक या टूर ऑपरेटर का नाम, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी.

बसों का विशेष संचालन: चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इस बार कुल 1,800 बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें से 400 बसों को रिजर्व रखा जाएगा. ताकि, आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके. रोजाना करीब 130 बसें यात्रा मार्गों के लिए रवाना होंगी और करीब दस दिनों की यात्रा अवधि में लगभग 1,300 बसें मार्गों पर संचालित होंगी.

पिछले साल 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: साल 2025 में चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 56 लाख 31 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंचे थे. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इस बार सरकार यात्रा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है.

