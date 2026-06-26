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Explained: ऑनलाइन गेमिंग या दोस्ती कैसे बच्चों के साइबर क्राइम का नया रास्ता बन रही?

नई दिल्ली: एक मेट्रो सिटी के 13 साल के लड़के ने एक पॉपुलर मल्टीप्लेयर बैटल गेम में दूसरे प्लेयर के साथ टीम बनाई. अजनबी ने दावा किया कि वह एक 15 साल का स्टूडेंट है जिसकी पसंद भी वैसी ही है. वे हर शाम साथ खेलते थे, गेमिंग टिप्स शेयर करते थे, जोक्स शेयर करते थे और आखिर में अपनी बातचीत को एक मैसेजिंग ऐप पर ले जाते थे.

हफ़्तों बाद, "दोस्त" ने एक्सक्लूसिव गेम स्किन और एक स्पेशल टूर्नामेंट का एक्सेस दिया, यह दावा करते हुए कि सिर्फ़ एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जरूरत है क्योंकि उनके अकाउंट पर इंटरनेशनल पेमेंट काम नहीं कर रहे थे. भरोसा पहले ही बन चुका था.

लड़के ने चुपके से अपने माता-पिता के यूपीआई (UPI) अकाउंट का इस्तेमाल करके 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद एक और "वेरिफिकेशन फीस" मांगी गई. और फिर एक और, जब लड़का झिझका, तो उस अजनबी ने उसका गेमिंग अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक करने और उसकी निजी बातचीत (प्राइवेट चैट्स) के स्क्रीनशॉट उसके क्लास के बच्चों को दिखाने की धमकी दी. डरे और शर्मिंदा बच्चे ने पैसे देना जारी रखा, जब तक कि बार-बार हो रहे अजीब यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने उसके माता-पिता का ध्यान नहीं खींचा.

इसके बाद हुई साइबर क्राइम जांच में खुलासा हुआ कि वह गेमिंग प्रोफाइल किसी किशोर की नहीं, बल्कि एक वयस्क की थी, जिसने कथित तौर पर कई बच्चों को निशाना बनाने के लिए इसी तरह फंसाने की तकनीक का इस्तेमाल किया था. जांचकर्ताओं ने पाया कि अपराधी ने आर्थिक मांग रखने से पहले जानबूझकर हफ्तों तक भावनात्मक भरोसा बनाने में समय बिताया. उसने इस बात का फायदा उठाया कि बच्चे ऐसे किसी व्यक्ति पर बिल्कुल भी शक नहीं करते जिसे वे अपना ऑनलाइन दोस्त मानते हैं.

हालांकि यह जांचकर्ताओं के सामने आने वाले मामलों के पैटर्न पर आधारित एक मामला है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑनलाइन शोषण के तेजी से बढ़ते रूप को दर्शाता है. जहां गेमिंग प्लेटफॉर्म बच्चों और अपराधियों के बीच संपर्क का पहला जरिया बन रहे हैं.



गेमिंग अब सिर्फ लत तक सीमित नहीं

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बच्चों की गेमिंग को लेकर होने वाली सार्वजनिक चर्चाएं अक्सर सिर्फ स्क्रीन की लत पर केंद्रित होती हैं. जबकि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक खतरे यानी 'ऑनलाइन ग्रूमिंग' (ऑनलाइन जाल में फंसाना) की अनदेखी कर दी जाती है. साइबर कानून विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया, "ज्यादातर माता-पिता गेमिंग की लत को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं. मेरा मानना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है."

दुग्गल के अनुसार, समस्या खुद गेमिंग नहीं है बल्कि वह अज्ञात बातचीत है जिसे कई ऑनलाइन गेम्स बढ़ावा देते हैं. एक बच्चा ऑनलाइन गेमिंग के माहौल में जितना अधिक समय बिताता है, साइबर अपराधियों के लिए उसका भरोसा जीतने, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और पैसे, अश्लील सामग्री या इससे भी अधिक गंभीर नुकसान के लिए उसका शोषण करने का मौका उतना ही बढ़ जाता है.

उन्होंने कहा, "इसका समाधान बच्चों को गेमिंग से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे इसके खतरों को समझें. जैसे हम बच्चों को असल जिंदगी (ऑफलाइन) में अजनबियों पर भरोसा न करना सिखाते हैं, वैसे ही हमें उन्हें यह भी सिखाना होगा कि ऑनलाइन गेम में मिलने वाला हर 'दोस्त' असली नहीं होता. आज की डिजिटल दुनिया में, जागरूकता ही बचाव की पहली कतार है."

दुग्गल कहते हैं कि यह खतरा सिर्फ वित्तीय घोटालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे तक जाता है. उन्होंने आगे कहा-"अजनबियों द्वारा बच्चों को जाल में फंसाया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, पैसों या निजी तस्वीरों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कई बच्चों को तो तब तक अहसास ही नहीं होता कि वे इसका शिकार हो चुके हैं, जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती."

महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किसी एक गेम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, "यह किसी एक खास गेम के बारे में नहीं है. कोई भी ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जो बच्चों को अजनबियों से चैट करने या बातचीत करने की अनुमति देता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. असली चिंता असुरक्षित ऑनलाइन बातचीत है-न कि खुद गेम."

असली मामले एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाते हैं

पिछले कुछ वर्षों में भारत भर से सामने आईं कई घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के रिश्ते गंभीर अपराधों में बदल सकते हैं. इस साल की शुरुआत में गाजियाबाद में कथित "कोरियन लव गेम" की जांच के दौरान तीन नाबालिग बहनों की मौत ने, टास्क-आधारित ऑनलाइन गेम के जरिए मानसिक रूप से प्रभावित करने के आरोपों की ओर पूरे देश का ध्यान खींचा था.

जांचकर्ताओं ने कहा कि लड़कियां कथित तौर पर अज्ञात ऑनलाइन हैंडलर्स के साथ गहराई से जुड़ गई थीं, जो उन्हें टास्क देते थे और लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते थे. हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह मामला दिखाता है कि कैसे अज्ञात ऑनलाइन संपर्कों पर भावनात्मक निर्भरता बच्चों को दबाव, वित्तीय शोषण और ब्लैकमेलिंग के प्रति संवेदनशील बना सकती है.

भोपाल के एक अन्य मामले में, पुलिस ने आरोप लगाया कि पबजी (PUBG) खेलने के दौरान तीन युवकों ने एक 12 साल की बच्ची से दोस्ती की और बाद में उसे मिलने के लिए मना लिया. जांचकर्ताओं के अनुसार, उसके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसे ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया. आरोपियों को आईपीसी (IPC) और पॉक्सो (POCSO) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया.

इससे पहले, नागपुर पुलिस ने भी माता-पिता को चेतावनी दी थी जब एक स्कूली बच्चा गेमिंग के जरिए संपर्क में आए लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ. यह दिखाता है कि गेमिंग की लत किस तरह शोषण के अवसर पैदा कर सकती है.

साइबर साइकोलॉजी विशेषज्ञ दृश्या दुग्गल का कहना है कि कई बच्चे मानसिक रूप से उन लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो गेम के भीतर उनकी मदद करते हैं.