Explained: ऑनलाइन गेमिंग या दोस्ती कैसे बच्चों के साइबर क्राइम का नया रास्ता बन रही?
ऑनलाइन गेम खेलने वाला हर साथी दोस्त नहीं! गेमिंग ऐप्स पर बच्चों को 'सेक्सटॉर्शन' और फ्रॉड का शिकार बना रहे अपराधी. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 26, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: एक मेट्रो सिटी के 13 साल के लड़के ने एक पॉपुलर मल्टीप्लेयर बैटल गेम में दूसरे प्लेयर के साथ टीम बनाई. अजनबी ने दावा किया कि वह एक 15 साल का स्टूडेंट है जिसकी पसंद भी वैसी ही है. वे हर शाम साथ खेलते थे, गेमिंग टिप्स शेयर करते थे, जोक्स शेयर करते थे और आखिर में अपनी बातचीत को एक मैसेजिंग ऐप पर ले जाते थे.
हफ़्तों बाद, "दोस्त" ने एक्सक्लूसिव गेम स्किन और एक स्पेशल टूर्नामेंट का एक्सेस दिया, यह दावा करते हुए कि सिर्फ़ एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जरूरत है क्योंकि उनके अकाउंट पर इंटरनेशनल पेमेंट काम नहीं कर रहे थे. भरोसा पहले ही बन चुका था.
लड़के ने चुपके से अपने माता-पिता के यूपीआई (UPI) अकाउंट का इस्तेमाल करके 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद एक और "वेरिफिकेशन फीस" मांगी गई. और फिर एक और, जब लड़का झिझका, तो उस अजनबी ने उसका गेमिंग अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक करने और उसकी निजी बातचीत (प्राइवेट चैट्स) के स्क्रीनशॉट उसके क्लास के बच्चों को दिखाने की धमकी दी. डरे और शर्मिंदा बच्चे ने पैसे देना जारी रखा, जब तक कि बार-बार हो रहे अजीब यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने उसके माता-पिता का ध्यान नहीं खींचा.
इसके बाद हुई साइबर क्राइम जांच में खुलासा हुआ कि वह गेमिंग प्रोफाइल किसी किशोर की नहीं, बल्कि एक वयस्क की थी, जिसने कथित तौर पर कई बच्चों को निशाना बनाने के लिए इसी तरह फंसाने की तकनीक का इस्तेमाल किया था. जांचकर्ताओं ने पाया कि अपराधी ने आर्थिक मांग रखने से पहले जानबूझकर हफ्तों तक भावनात्मक भरोसा बनाने में समय बिताया. उसने इस बात का फायदा उठाया कि बच्चे ऐसे किसी व्यक्ति पर बिल्कुल भी शक नहीं करते जिसे वे अपना ऑनलाइन दोस्त मानते हैं.
हालांकि यह जांचकर्ताओं के सामने आने वाले मामलों के पैटर्न पर आधारित एक मामला है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑनलाइन शोषण के तेजी से बढ़ते रूप को दर्शाता है. जहां गेमिंग प्लेटफॉर्म बच्चों और अपराधियों के बीच संपर्क का पहला जरिया बन रहे हैं.
गेमिंग अब सिर्फ लत तक सीमित नहीं
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बच्चों की गेमिंग को लेकर होने वाली सार्वजनिक चर्चाएं अक्सर सिर्फ स्क्रीन की लत पर केंद्रित होती हैं. जबकि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक खतरे यानी 'ऑनलाइन ग्रूमिंग' (ऑनलाइन जाल में फंसाना) की अनदेखी कर दी जाती है. साइबर कानून विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया, "ज्यादातर माता-पिता गेमिंग की लत को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं. मेरा मानना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है."
दुग्गल के अनुसार, समस्या खुद गेमिंग नहीं है बल्कि वह अज्ञात बातचीत है जिसे कई ऑनलाइन गेम्स बढ़ावा देते हैं. एक बच्चा ऑनलाइन गेमिंग के माहौल में जितना अधिक समय बिताता है, साइबर अपराधियों के लिए उसका भरोसा जीतने, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और पैसे, अश्लील सामग्री या इससे भी अधिक गंभीर नुकसान के लिए उसका शोषण करने का मौका उतना ही बढ़ जाता है.
उन्होंने कहा, "इसका समाधान बच्चों को गेमिंग से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे इसके खतरों को समझें. जैसे हम बच्चों को असल जिंदगी (ऑफलाइन) में अजनबियों पर भरोसा न करना सिखाते हैं, वैसे ही हमें उन्हें यह भी सिखाना होगा कि ऑनलाइन गेम में मिलने वाला हर 'दोस्त' असली नहीं होता. आज की डिजिटल दुनिया में, जागरूकता ही बचाव की पहली कतार है."
दुग्गल कहते हैं कि यह खतरा सिर्फ वित्तीय घोटालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे तक जाता है. उन्होंने आगे कहा-"अजनबियों द्वारा बच्चों को जाल में फंसाया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, पैसों या निजी तस्वीरों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कई बच्चों को तो तब तक अहसास ही नहीं होता कि वे इसका शिकार हो चुके हैं, जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती."
महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किसी एक गेम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, "यह किसी एक खास गेम के बारे में नहीं है. कोई भी ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जो बच्चों को अजनबियों से चैट करने या बातचीत करने की अनुमति देता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. असली चिंता असुरक्षित ऑनलाइन बातचीत है-न कि खुद गेम."
असली मामले एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाते हैं
पिछले कुछ वर्षों में भारत भर से सामने आईं कई घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के रिश्ते गंभीर अपराधों में बदल सकते हैं. इस साल की शुरुआत में गाजियाबाद में कथित "कोरियन लव गेम" की जांच के दौरान तीन नाबालिग बहनों की मौत ने, टास्क-आधारित ऑनलाइन गेम के जरिए मानसिक रूप से प्रभावित करने के आरोपों की ओर पूरे देश का ध्यान खींचा था.
जांचकर्ताओं ने कहा कि लड़कियां कथित तौर पर अज्ञात ऑनलाइन हैंडलर्स के साथ गहराई से जुड़ गई थीं, जो उन्हें टास्क देते थे और लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते थे. हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला दिखाता है कि कैसे अज्ञात ऑनलाइन संपर्कों पर भावनात्मक निर्भरता बच्चों को दबाव, वित्तीय शोषण और ब्लैकमेलिंग के प्रति संवेदनशील बना सकती है.
भोपाल के एक अन्य मामले में, पुलिस ने आरोप लगाया कि पबजी (PUBG) खेलने के दौरान तीन युवकों ने एक 12 साल की बच्ची से दोस्ती की और बाद में उसे मिलने के लिए मना लिया. जांचकर्ताओं के अनुसार, उसके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसे ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया. आरोपियों को आईपीसी (IPC) और पॉक्सो (POCSO) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया.
इससे पहले, नागपुर पुलिस ने भी माता-पिता को चेतावनी दी थी जब एक स्कूली बच्चा गेमिंग के जरिए संपर्क में आए लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ. यह दिखाता है कि गेमिंग की लत किस तरह शोषण के अवसर पैदा कर सकती है.
साइबर साइकोलॉजी विशेषज्ञ दृश्या दुग्गल का कहना है कि कई बच्चे मानसिक रूप से उन लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो गेम के भीतर उनकी मदद करते हैं.
वो कहती हैं- "हाल ही में भारत में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक युवा गेमर को ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मिले किसी व्यक्ति ने मुफ्त इन-गेम करेंसी (गेम के पैसे) और प्रीमियम अपग्रेड का वादा किया था. बच्चे को एक फर्जी लिंक पर क्लिक करने और अकाउंट की क्रेडेंशियल्स (आईडी-पासवर्ड) शेयर करने के लिए मना लिया गया, जिसके कारण उसका गेमिंग अकाउंट हाथ से निकल गया और माता-पिता के बैंक अकाउंट से अनधिकृत लेनदेन हो गए. जो शुरुआत एक आकर्षक गेमिंग ऑफर के रूप में हुई थी, वह देखते ही देखते साइबर धोखाधड़ी में बदल गई."
उन्होंने समझाया कि आधुनिक गेम्स की बनावट (डिजाइन) खुद बच्चों को इस खतरे के प्रति संवेदनशील बनाती है. "जब बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो वे डोपामाइन रश (एक तरह की मानसिक खुशी) का अनुभव करते हैं. कई गेम्स स्तरों, टास्क और रिवॉर्ड सिस्टम के इर्द-गिर्द बनाए जाते हैं जो लगातार उपलब्धि और सही होने का अहसास कराते हैं. वह भावनात्मक संतुष्टि धीरे-धीरे लत बन सकती है."
उनके अनुसार, कुछ बच्चे गेमिंग को मनोरंजन के बजाय एक भावनात्मक शरणस्थली के रूप में देखने लगते हैं. "यह एक भावनात्मक जाल है जो बच्चों को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर रहा है. कुछ बच्चे गेमिंग में इतने डूब जाते हैं कि गेम की काल्पनिक दुनिया और असल जिंदगी के खतरों के बीच अंतर करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है."
बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी
व्यापक आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के सामने आने वाले ऑनलाइन खतरे अधिक गंभीर होते जा रहे हैं. एआई गवर्नेंस (AI Governance) विशेषज्ञ अजय शर्मा के अनुसार, एनसीआरबी 2024 के आंकड़े दिखाते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध 2020 में 1,28,531 मामलों से बढ़कर 2024 में 1,87,702 हो गए, जो सिर्फ चार वर्षों में 46 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है.
उनका कहना है कि इसका साइबर पहलू विशेष रूप से चिंताजनक है. अजय शर्मा कहते हैं- "बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के हर दस मामलों में से नौ मामलों में बच्चों को दर्शाने वाली यौन रूप से अश्लील सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित करना शामिल है."
देश भर में दर्ज किए गए ऐसे मामलों में से 66 प्रतिशत से अधिक मामले अकेले पांच राज्यों- छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल से हैं. शर्मा कहते हैं कि गेमिंग, तेजी से अपराधियों और बच्चों के बीच संपर्क का पहला जरिया बन रही है. वह कई भारतीय अध्ययनों का हवाला देते हैं जो किशोरों में गेमिंग की गंभीर समस्या को दर्शाते हैं.
कुछ क्षेत्रीय शोधों में पाया गया है कि 19-29 प्रतिशत बच्चे रोजाना तीन घंटे से अधिक समय गेमिंग में बिताते हैं और गेमिंग की लत के दायरे में आते हैं. जबकि, स्कूलों में किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में 17.5 प्रतिशत छात्र गेमिंग एडिक्शन (लत) की श्रेणी में पाए गए. उन्होंने कहा, "कम से कम अनुमान भी यही इशारा करते हैं कि भारतीय किशोरों का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा ऐसा है जिनकी गेमिंग की आदतें वही निर्भरता पैदा करती हैं जिसकी तलाश अपराधियों को होती है."
जांचकर्ताओं का हवाला देते हुए शर्मा ने बताया कि वे बार-बार एक जैसे तौर-तरीके देख रहे हैं. "धोखाधड़ी करने वाले बच्चों को मुफ्त रिवॉर्ड पॉइंट्स, डायमंड्स या इन-गेम करेंसी (गेम के पैसे) का लालच देते हैं. इसके बाद वे उन्हें फर्जी कस्टमर-केयर नंबरों, हानिकारक ऐप्स पर भेजते हैं या उन्हें ओटीपी और बैंकिंग जानकारी शेयर करने के लिए राजी कर लेते हैं."
इसके परिणाम अक्सर केवल पैसों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहते. उन्होंने कहा, "एक बार जब बच्चा आर्थिक या भावनात्मक रूप से फंस जाता है, तो अपराधी अक्सर यौन शोषण की ओर बढ़ जाते हैं. फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल के जरिए पहले भरोसा जीता जाता है, फिर बच्चों को तस्वीरें भेजने या वीडियो कॉल पर आने के लिए मना लिया जाता है. इसके बाद चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है."
उन्होंने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पैसों के लालच में की जाने वाली ऐसी 'सेक्सटॉर्शन' की घटनाएं तेजी से संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ रही हैं. कुछ मामलों में, खुद को फंसा हुआ महसूस करने के कारण पीड़ितों ने खुदकुशी या आत्मघाती कदम तक उठा लिए हैं.
माता-पिता को शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानने की सलाह
विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को 'ऑनलाइन ग्रूमिंग' से बचाने के लिए उनसे तब बातचीत करना जरूरी है, जब वे इसका शिकार न हुए हों. माता-पिता को तब सतर्क हो जाना चाहिए जब बच्चे अचानक अपने ऑनलाइन संपर्कों को लेकर बातें छिपाने लगें, डिवाइस (मोबाइल/लैपटॉप) वापस लेने पर परेशान या चिड़चिड़े हो जाएं, गेम का बहाना बनाकर बार-बार पैसे मांगें या गेमिंग चैट को किसी प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ले जाने की जिद करें.
विशेषज्ञों ने यह सलाह भी दी है कि यदि कोई बच्चा ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की शिकायत करता है, तो माता-पिता को शांत रहना चाहिए. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ब्लैकमेल करने वालों की पैसों की मांग पूरी करने से यह उत्पीड़न कभी खत्म नहीं होता. इसके बजाय, स्क्रीनशॉट और पैसों के लेनदेन के रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखते हुए, तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
सबसे बढ़कर, विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को एक सीधा सा नियम समझने की जरूरत है: "ऑनलाइन गेम खेलने वाला कोई साथी खुद-ब-खुद आपका सच्चा दोस्त नहीं बन जाता."
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