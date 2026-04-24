ऑनलाइन जुए की लत ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, कर्ज के दलदल ने लील ली एक ही परिवार की 5 जिंदगियां
इस दुखद घटना ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण परिवारों पर पड़ते खतरनाक प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.
Published : April 24, 2026 at 1:22 PM IST
तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले से आई एक रूह कंपा देने वाली खबर ने समाज को झकझोर कर रख दिया है. एक पिता, जो अपने बच्चों का रक्षक होना चाहिए था, अपनी ऑनलाइन जुए खेलने की लत के कारण ऐसा भटका कि उसने न केवल अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, बल्कि अपने साथ अपनी मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों को भी मौत के आगोश में सुला दिया.
अमीर बनने के लिए कर्ज का जाल
मृत व्यक्ति पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आया कि मोहन को ऑनलाइन रम्मी (Online Rummy) खेलने की लत थी. इस लत ने उसे वित्तीय तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया था. भारी कर्ज चुकाने के लिए मोहन ने जमीन के दो प्लॉट और अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे. परिवार ने करीब 20 लाख रुपये कर्ज भी लिया था.
पत्नी का संघर्ष भी नहीं आया काम
मिली जानकारी के अनुसार मोहन को पिता की मृत्यु के बाद रेलवे में अनुकंपा पर नौकरी मिली थी. लेकिन उसने वह भी छोड़ दी. घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी पत्नी हरिता पर आ गई. वह सिलाई और ब्यूटी पार्लर चलाकर परिवार का पेट पाल रही थी. पति को सुधारने की उम्मीद में हरिता ने हाल ही में उसे सीमेंट का बिजनेस भी शुरू करवाया था. इसके लिए 20 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन वहां भी घाटा होने लगा.
कैसे हुई मौत
बुधवार की रात मोहन ने कथित तौर पर घर में अपनी 65 वर्षीय मां और 33 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद वह आत्महत्या के लिए रेलवे ट्रैक की ओर भागा. उसके दो बच्चे, 14 वर्षीय कौशिक और 12 वर्षीय हारिणी भी अपने पिता को बचाने के लिए पीछे-पीछे भागे. इस बीच मोहन ट्रेन के आगे कूद गया. बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी पिता के साथ ट्रेन की चपेट में आ गये.
समाज के लिए गंभीर चेतावनी
गुरुवार को पुत्तूर के अस्पताल में पांचों शवों का पोस्टमार्टम हुआ. पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया, तो हर आंख नम थी. यह घटना सिर्फ एक परिवार का अंत नहीं है, बल्कि उन ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक चेतावनी है जो आज के युवाओं को मौत की गर्त में धकेल रहे हैं.
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