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ठगों के निशाने पर चारधाम यात्री! बदरीनाथ धाम में ब्रह्मकपाल पूजा के नाम पर ऑनलाइन ठगी, जानिए यहां का पौराणिक महत्व

यदि आप भी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए बदरीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल पूजा कराने की सोच रहे है तो सावधान हो जाए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 8:57 PM IST

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देहरादून: पहले जहां साइबर ठग केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे. वहीं अब साइबर ठगों ने चारधाम में ठगी का नया तरीखा ढूंढ लिया है. ठगों के निशाना पर इस बार बदरीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकपाल (Brahma Kapal) में होने वाली पूजा है. आप भी ठगी का शिकार न हो इसीलिए आज ईटीवी भारत आपको ब्रह्मकपाल में होने वाली पूजा के बारे में विस्तार से बताए. आइए जानते है कि क्या है ब्रह्मकपाल पूजा और क्या होते हैं इसके लाभ?

बदरीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकपाल अलकनंदा नदी के तट पर एक पवित्र शिला है. ब्रह्मकपाल को पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष का लिए सर्वोच्च स्थान माना जाता है. इसीलिए यहां बड़ी संख्या में भक्त अपने पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए उनका पिंडदान करते हैं.

इतना ही नहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मकपाल में विधि-विधान से किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है. साथ ही परिवार पर पितृदोष का प्रभाव कम होता है. धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मकपाल में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वंशजों को सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही कारण है कि देशभर से हजारों श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचकर यहां अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं.

हरिद्वार निंरजनी अखाड़ा से आने वाले भारत माता मंदिर के महंत महामंडलेश्वर स्वामी ललीतानंद गिरी जी महाराज ने ईटीवी से बातचीत में करते हुए ब्रह्मकपाल पूजा के बारे में विस्तार से बताया.

ब्रह्मकपाल पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड भर नहीं मानी जाती, बल्कि इसे व्यक्ति और उसके पूर्वजों के बीच आध्यात्मिक संबंध का माध्यम भी माना जाता है. कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां पूजा करने से मानसिक शांति, पारिवारिक कलह में कमी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. विशेष रूप से जिन परिवारों में अकाल मृत्यु, लगातार बाधाएं या पितृदोष जैसी समस्याओं की मान्यता होती है, वे ब्रह्मकपाल में विधिवत पूजा कराते हैं. बदरीनाथ धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और हिमालय की पवित्रता इस पूजा को और अधिक विशेष बना देती है.
-ललीतानंद गिरी जी महाराज, निंरजनी अखाड़ा-

भगवान शिव ने काटा था ब्रह्मा का सिर: ईटीवी से बातचीत करते हुए चारधाम महापंचायत के सदस्य और उत्तराखंड चारधाम पर शोधकर्ता बृजेश सति ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मकपाल का संबंध सीधे भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है.

कथा कहती है कि एक समय ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि रचना पर अत्यधिक अहंकार हो गया था. उनके पांचवें सिर से निरंतर अहंकारपूर्ण वचन निकलने लगे, जिससे देवताओं और ऋषियों में चिंता उत्पन्न हुई. तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल या नाखून से ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया. लेकिन ब्रह्महत्या के दोष के कारण वह कपाल शिव के हाथ से अलग नहीं हुआ और उन्हें भिक्षाटन करना पड़ा.

ठगी के मुख्य तरीके:

  • फर्जी बुकिंग: तीर्थयात्रियों को ऑनलाइन पूजा के नाम पर फंसाकर मोटी रकम वसूली जा रही है.
  • फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया: ठग गूगल पर फर्जी विज्ञापन चलाकर या सोशल मीडिया पर नकली वेबसाइट बनाकर ब्रह्मकपाल पूजा, तर्पण, और पिंडदान की बुकिंग करते हैं.
  • विश्वास में लेना: ठग भक्तों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें भ्रमित करते हैं कि वे जल्द से जल्द पितरों का तर्पण करवा देंगे, बदले में अनुचित शुल्क मांगते हैं. .

भगवान शिव को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिली: कहा जाता है कि जब भगवान शिव बदरी क्षेत्र पहुंचे, तब अलकनंदा तट पर वह कपाल उनके हाथ से अलग होकर गिर गया. इसी स्थान को आगे चलकर ''ब्रह्मकपाल'' कहा गया.

मान्यता है कि यहां भगवान शिव को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिली थी, इसलिए यह स्थान मोक्ष और पापों के निवारण का महान तीर्थ बन गया. इसी कारण यहां पितृ कर्म और श्राद्ध को विशेष महत्व प्राप्त हुआ. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस स्थान पर स्वयं महादेव को मुक्ति प्राप्त हुई, वहां किए गए तर्पण और पिंडदान से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है.

पांडवों ने भी अपने पितरों का किया था पिंडदान: महाभारत काल से भी ब्रह्मकपाल का गहरा संबंध बताया जाता है. मान्यता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने स्वजनों और युद्ध में मारे गए लाखों योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए हिमालय आए थे. बदरीनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मकपाल में अपने पितरों और युद्ध में मारे गए परिजनों का पिंडदान एवं तर्पण किया.

माना जाता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने कुल के उद्धार और आत्मिक शांति के लिए विशेष अनुष्ठान संपन्न किए थे. यह कथा आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख आधार है. पंडितों और पुरोहितों के अनुसार, पांडवों द्वारा यहां पिंडदान किए जाने के बाद से ब्रह्मकपाल का महत्व और बढ़ गया. यही वजह है कि कई श्रद्धालु यह मानते हैं कि यदि पांडव जैसे महापुरुषों ने भी इस स्थान को पितृ कर्म के लिए चुना, तो इसकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्व अत्यंत उच्च है.

क्या है ब्रह्मकपाल पूजा की सही प्रक्रिया?: चारधाम महापंचायत के सदस्य और उत्तराखंड चारधाम पर शोधकर्ता बृजेश सति ने बताया कि ब्रह्मकपाल पूजा पूरी तरह वैदिक विधि-विधान के अनुसार संपन्न की जाती है. सामान्यतः श्रद्धालु सबसे पहले अलकनंदा नदी में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं. इसके बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन में संकल्प लिया जाता है, जिसमें अपने पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है. फिर कुश, तिल, जल, जौ और पिंड के माध्यम से तर्पण एवं पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की जाती है. कई लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में विशेष श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोज भी कराते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि पूजा के दौरान श्रद्धा, पवित्रता और सही उच्चारण का विशेष महत्व होता है. पुरोहित पूजा के अंत में पितरों की शांति और मोक्ष के लिए मंत्रोच्चार करते हैं. कई श्रद्धालु यहां आकर अपने दिवंगत माता-पिता, पूर्वजों और अकाल मृत्यु को प्राप्त परिजनों के लिए विशेष प्रार्थना भी करते हैं. पूजा के बाद दान-दक्षिणा देने की भी परंपरा है. विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मकपाल में पूजा केवल अधिकृत और अनुभवी पुरोहितों के मार्गदर्शन में ही करानी चाहिए, ताकि धार्मिक विधि सही ढंग से संपन्न हो सके.

ठगों के निशाने पर ब्रह्मकपाल पूजा, ऑनलाइन पिंडदान शास्त्र सम्मत नहीं: बृजेश सति ने बताया कि हाल के वर्षों में ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के साथ ब्रह्मकपाल पूजा और पिंडदान के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं.

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई फर्जी लोग खुद को बदरीनाथ का अधिकृत पुरोहित बताकर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन भुगतान ले रहे हैं. कई मामलों में लोगों को पूजा के नाम पर वीडियो या नकली प्रमाण भेज दिए जाते हैं, जबकि वास्तविक धार्मिक प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होती.

ब्रह्मकपाल पुरोहित समाज और धार्मिक विद्वानों का स्पष्ट मत है कि पारंपरिक पिंडदान और श्राद्ध कर्म श्रद्धालु की प्रत्यक्ष उपस्थिति, संकल्प और विधि-विधान के साथ ही पूर्ण माने जाते हैं. केवल ऑनलाइन पैसे भेजकर कराए गए अनुष्ठानों को कई विद्वान शास्त्रसम्मत नहीं मानते.

उनका कहना है कि पितृ कर्म में श्रद्धा, संकल्प और स्थान की उपस्थिति का विशेष महत्व है, जिसे डिजिटल माध्यम पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकता. धार्मिक संगठनों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या सोशल मीडिया पेज पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें.

ब्रह्मकपाल पुरोहित समाज ने लॉन्च की अधिकृत वेबसाइट, लें सही जानकारी: श्रद्धालुओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से ब्रह्मकपाल पुरोहित समाज द्वारा अधिकृत वेबसाइट लॉन्च की गई है. इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु ब्रह्मकपाल पूजा, पिंडदान, श्राद्ध प्रक्रिया, तीर्थ पुरोहितों की जानकारी व यात्रा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं.

पुरोहित समाज का कहना है कि वेबसाइट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को भ्रम और ठगी से बचाना है. यहां पूजा की वास्तविक प्रक्रिया, आवश्यक सामग्री, परंपराएं और अधिकृत संपर्क उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु सही जानकारी के साथ बदरीनाथ धाम पहुंच सकें.

धार्मिक विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग जानकारी और सुविधा के लिए किया जा सकता है, लेकिन सनातन परंपराओं की मूल भावना और विधि-विधान को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है.

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