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KFC से ऑनलाइन मंगाये गये चिकन से आ रही थी बदबू, ग्राहक की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई

मंगलुरु के के.एस. राव रोड पर स्थित केएफसी आउटलेट के कामकाज को दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

KFC Outlet Raid
आउटलेट पर कार्रवाई करते अधिकारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 3:59 PM IST

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मंगलुरु (कर्नाटक): शहर के के.एस. राव रोड पर स्थित केएफसी आउटलेट के कामकाज को दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. दक्षिण कन्नड़ जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार सी.एच. ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिला खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्राधिकरण के अधिकारियों ने के.एस. राव रोड स्थित केएफसी आउटलेट पर शनिवार को छापेमारी की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार सी.एच. ने बताया कि यह कार्रवाई एक ग्राहक की शिकायत के बाद की गई. जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया चिकन खराब हो चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी. शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की एक टीम ने केएफसी आउटलेट की रसोई, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर और चिकन पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता की गहन जांच की.

'ईटीवी भारत' से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा, "केएफसी (KFC) आउटलेट के कामकाज को शनिवार और रविवार (2 दिन) के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस मामले को सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अदालत में दर्ज किया जाएगा. एडीसी कोर्ट ही यह तय करेगी कि आउटलेट को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए या इसके कामकाज को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाए."

आउटलेट से इकट्ठा किए गए विभिन्न प्रकार के चिकन और तेल के नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजा गया है. लैब रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे. अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन और साफ-सफाई की कमी के आधार पर की गई है.

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