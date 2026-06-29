साइबर ठगी होने पर मिलेगी 25 हजार तक की मदद; नए साल से लागू होने जा रहा RBI का ये नियम, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?
RBI compensation scheme : जीवन में केवल एक बार ही 50 हजार रुपये की ठगी होने पर मिलेगा मुआवजा, ज्यादा रकम पर नहीं मिलेगा फायदा.
Published : June 29, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद : अपने देश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस तरह की धोखाधड़ी से हुए नुकसान के मामले में अपना देश विश्व में दूसरे नंबर पर है. फ्रॉड होने पर कई बार नुकसान की भरपाई कैसे होगी?, कितनी रकम वापस मिल सकती है?, ऐसे कई सवाल पीड़ितों को काफी परेशान करते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नई गाइड लाइन से अब इस तरह के लोगों को काफी राहत मिलेगी. इसके तहत 50 हजार रुपये के नुकसान पर 25 हजार रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गईं हैं.
ऑनलाइन फ्रॉड के केसों में पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी समय पहले नए नियमों का ड्रॉफ्ट तैयार किया. पहले इसे 1 जुलाई 2026 से ही लागू करने की तैयारी थी. इस बीच 24 जून को RBI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसे अब 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा. अभी तक साइबर ठगी के ज्यादातर केसों में मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी ग्राहकों के पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती है. बैंक भी इसे लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं. इसी को देखते हुए आरबीआई ने यह पहल की है.
अगर किसी शख्स के साथ यूपीआई या किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन ठगी की जाती है तो संबंधित बैंक को मुआवजा देना होगा. मुआवजे की राशि ठगी की रकम कितनी थी?, कितनी रिकवरी हुई?, इस पर निर्भर करेगा. अहम बात ये है कि ये मुआवजा केवल एक ही बार मिलेगा. यानी फ्रॉड के शिकार किसी व्यक्ति से अगर दोबारा साइबर धोखाधड़ी हुई तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. आईए जानते हैं क्या है नई गाइड लाइन?, मुआवजे के लिए क्या रखी गईं हैं शर्ते?, डिजिटल ठगी होने पर क्या करना चाहिए?.
50 हजार रुपये तक के नुकसान पर ही मिलेगा मुआवजा : डिजिटल फ्राड के मामलों में अब तक बैंक ज्यादातर ग्राहकों को ही जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लिया करते थे. ऐसे मामलों में ग्राहकों के दायित्वों को सीमित करने के इरादे से ही आरबीआई ने नया नियम बनाया है. ये नियम कम कीमत वाली ऑनलाइन ठगी में पीड़ितों को मुआवजा मुहैया कराएगी. इसके तहत अधिकतम 50 हजार रुपये तक की ठगी होने पर मुआवजे की राशि मिलेगी. इससे ज्यादा की किसी भी रकम की ठगी होने पर ये नियम लागू नहीं होंगे. यानी ज्यादा रुपये की धोखाधड़ी होने पर किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा.
ठगी के 5 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी : आरबीआई की नई गाइड लाइन में कई अन्य शर्तें भी शामिल की गईं हैं. ऑनलाइन ठगी होने पर जो पीड़ित इन नियमों का पालन करेगा केवल उसी को मुआवजा मिल पाएगा. मुआवजे की अधिकतम रकम 25 हजार रुपये ही होगी. यह केवल 50 हजार रुपये तक की ठगी पर ही लागू होगी. नए नियम के मुताबिक पहली शर्त यह है कि ठगी का मामला असली हो. दूसरा यह कि 5 दिनों के अंदर पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा दी हो. संबंधित बैंक में भी शिकायत कर दी हो.
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कितनी होगी मुआवजे की राशि?, उदाहरण से समझिए : आरबीआई ने नए नोटिफिकेशन को कुछ उदाहरण के जरिए भी समझाया है. जैसे किसी शख्स को अगर किसी भी तरह से ऑनलाइन ठगी में 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ. शिकायत दर्ज कराने के बाद इस केस में 15 हजार रुपये की रिकवरी हो गई तो पीड़ित को हुए कुल नुकसान यानी 40 हजार में से 15 हजार रुपये घटा दिए जाएंगे. इस तरह से नेट नुकसान की रकम 25 हजार रुपये होगी. इसी 25 हजार पर मुआवजे के नियम लागू होंगे. यानी पीड़ित को नेट नुकसान का 85% यानी 21 हजार 250 रुपये बतौर मुआवजा मिल जाएगा.
नए नियम में किस तरह के फ्रॉड होंगे कवर? : आरबीआई की ओर से ऑनलाइन ठगी की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है. नए नियम के अनुसार बिना इजाजत वाले ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन ठगी ही माने जाएंगे, भले ही पीड़ित को इसकी जानकारी न हो, और उसने कहीं इसकी शिकायत न की हो. इसके अलावा किसी तरह के बिजनेस के बहाने फ्रॉड करना, ग्राहक को भुगतान के लिए मजबूर करना या ठगों की ओर से बैंकिंग दस्तावेज चुराकर खाते से रुपये निकाल लेना, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान आदि जैसी अन्य तरह की ठगी होने पर मुआवजे का लाभ मिलेगा.
बैंक की लापरवाही पर मिलेंगे पूरे रुपये : आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी के खाते से बैंक की सुरक्षा में चूक, सिस्टम में गड़बड़ी आदि कारणों से ऑनलाइन ठगी हुई तो ऐसे मामलों में बैंक की ही पूरी जिम्मेदारी है. ऐसे मामलों में ग्राहक का कोई दायित्व नहीं है. भले ही खाताधारक ने इसकी जानकारी दी हो या नहीं. ऐसे मामलों में बैंक को यह भी तय करना होगा कि ग्राहक को कोई नुकसान न हो. बैंक को ठगी की पूरी रकम वापस करनी होगी. ऐसे मामलों में पीड़ित को किसी भी तरह का कोई सरचार्ज नहीं देना होगा. बैंक को अपने स्तर पर ग्राहक के नुकसान की भरपाई करानी होगी.
ऑनलाइन ठगी के लिए अगर ग्राहक जिम्मेदार हो तो क्या होगा? : आरबीआई ने भी यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी ठगी के लिए ग्राहक खुद ही जिम्मेदार हो. यानी उसने किसी को गोपनीय ओटीपी बता दी, बैंक की ओर से दी गई धोखाधड़ी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर लिया या किसी असुरक्षित लिंक पर क्लिक कर दिया हो तो ऐसे मामलों में भी पीड़ित नियम के अनुसार मुआवजे का हकदार होगा. बशर्ते नुकसान की रकम 50 हजार से ज्यादा न हो, और मामले की तत्काल शिकायत दर्ज कराई गई हो. ज्यादा रकम की ठगी होने पर पीड़ित को लाभ नहीं मिल पाएगा.
कौन करेगा मुआवजे का भुगतान? : मुआवजे के भुगतान के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. छोटे धोखाधड़ी यानी 29,412 हजार से कम वाले केस में जहां मुआवजे की रकम 85% हो, वहां 65% भुगतान आरबीआई की ओर से किया जाएगा. जबकि 10% उस बैंक को करना होगा जिसमें पीड़ित का खाता हो. बाकी बचे 10% भुगतान के खर्च को लाभार्थी बैंक को वहन करना होगा. यानी वह बैंक जिसे शिकायत के बाद हुई कार्रवाई के बाद ठगी का पैसा मिला था. वहीं अगर ठगी की रकम 29,412 और 50 हजार के बीच हो तो ऐसे केस में मुआवजे की अधिकतम रकम 25 हजार होगी. ऐसे मामलों में आरबीआई 19118 रुपये, ग्राहक का बैंक 2941 रुपये देगा. इसी क्रम में लाभार्थी बैंक को भी 2941 रुपये देने होंगे. तीनों का हिस्सा मिलाकर यह रकम 25 हजार हो जाएगी.
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बैंक को 5 दिनों के अंदर देना होगा मुआवजा : नए नियम के मुताबिक अगर किसी के साथ 50 हजार तक की डिजिटल ठगी हो गई हो. पीड़ित ने बैंक में शिकायत दर्ज करा दी हो, बैंक ने रकम वापसी के लिए उसका आवेदन भी ले लिया हो तो ऐसे मामले में बैंक को 5 दिनों के अंदर ही पीड़ित को मुआवजा देना होगा. भले ही इसकी कुल रकम उसे अपने पास से ही देनी पड़ी. हालांकि बाद में बैंक आरबीआई से उसका हिस्सा मांग सकता है. शर्त यह है कि जांच में पीड़ित के दावे सही मिले हों. केवल मुआवजा देने से ही बैंक की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, उसे 30 दिनों के अंदर मामले की जांच कराकर ग्राहक को इसके नतीजों के बारे में भी बताना होगा.
पीड़ितों को कितना राहत पहुंचाएगा ये नया नियम? : हाल ही में जारी अमेरिकी कंपनी ट्रांसयूनियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से करीब 7.1% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं. ये वैश्विक औसत (3.8%) से दोगुना है. यानी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहां ऑनलाइन पैसों का लेनदेन करना ज्यादा रिस्की है. साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान के मामले में अपना देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है. जबकि हांगकांग पहले पायदान पर है. यानी RBI के इस नियम से पीड़ितों का आर्थिक बोझ कुछ कम होगा. उनके नुकसान की थोड़ी-बहुत रकम की भरपाई आसानी से हो जाएगी.
ऑनलाइन ठगी होने पर कहां करें शिकायत? : किसी भी तरह की डिजिटल ठगी होने पर लोगों को सबसे पहले संबंधित बैंक में फोन कर खाता ब्लॉक करा देना चाहिए. 1930 साइबर हेल्पलाइन पर फोन कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ट्रांजेक्शन आईडी समेत अन्य सभी जानकारियां दे दें. नजदीकी साइबर थाने या पुलिस स्टेशन में भी जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. गौर करने वाली बात ये कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाती है उतनी ज्यादा ही रिकवरी की उम्मीद भी बढ़ जाती है. ठगी के 30 से 60 मिनट के अंदर शिकायत दर्ज करा देने पर बैंक और साइबर पुलिस ठगी की रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर होने से रोक देते हैं.
किन चीजों से रहना चाहिए सावधान? : आरबीआई के अनुसार 'थोड़ी सी जानकारी शेयर करने पर कार जीतने का मौका' ऐसे लुभावने पॉप-अप्स से सावधान रहना चाहिए. ये किसी भी जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं. डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है. ठगों के कॉल करने पर किसी भी तरह के दबाव में न आएं. बैंक खाता समेत अपनी वित्तीय जानकारी किसी से भी साझा न करें. आरबीआई/बैंकों/सरकारी एजेंसियों/कूरियर कंपनियों के अधिकारियों के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के ऑडियो/वीडियो कॉल से सावधान रहें. ऐसे लोग कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते हैं. लॉटरी जीतने के बारे में ई-मेल, कॉल और संदेश फर्जी होते हैं. इन पर बिल्कुल भरोसा न करें. इस तरह के मामलों की शिकायत sachet@rbi.org.in पर भी कर सकते हैं. अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई-पिन आदि किसी को न बताएं.
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ठगी, लग्जमबर्ग में सबसे कम : ट्रांसयूनियन की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में सबसे ज्यादा साइबर ठगी पाकिस्तान में होती है. दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया, जबकि चौथे नंबर पर भारत है. वहीं सबसे कम साइबर ठगी के मामले लग्जमबर्ग में सामने आते हैं. कम केस वाले मामलों में डेनमार्क दूसरे नंबर पर है. फिनलैंड तीसरे स्थान पर है. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2021 में भारत में कुल 551 करोड़ की ठगी हुई थी. साल 2022 में यह 2 हजार 290 करोड़ हो गया. साल 2025 में यह 22 हजार 495 करोड़ रुपये हो गया.
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