सिर्फ 3 रुपये में एक किलो प्याज! भावनगर की मंडी में आई मंदी के पीछे क्या है असली वजह?

आमतौर पर प्याज खरीदने पर आम आदमी के आंसू निकलते हैं, सरकारें भी गिर चुकी हैं. लेकिन, गुजरात में इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी है.

Onion prices dropped in Gujarat
मंडी में प्याज. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
भावनगर (गुजरात): महाराष्ट्र के नासिक के बाद देश में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती सौराष्ट्र में होती है. भावनगर जैसे इलाकों का प्याज खास तौर पर पसंद किया जाता है. अपनी खास गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने वाले भावनगर के प्याज ने इस बार किसानों को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है. भावनगर में प्याज के दाम गिरने से किसानों के लिए खेती की लागत निकालना मुश्किल हो गया है. उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है.

मार्केटिंग यार्ड में किसानों के आंसूः

भावनगर में किसानों ने लाल और सफेद प्याज लगाए थे. किसानों को अच्छी फसल और अच्छे दाम की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है. कई किसानों के प्याज बारिश और ओस की वजह से खराब हो गए. जो थोड़े-बहुत प्याज बचे थे, उन्हें अच्छे दाम की उम्मीद में बेचने के लिए मार्केटिंग यार्ड ले जाया गया था. लेकिन, 3 रुपये प्रति किलो का दाम मिलने के बाद किसान रोने लगे हैं.

क्या कहते हैं किसानः

भावनगर मार्केटिंग यार्ड में प्याज बेचने आए ताना गांव के एक किसान ने सही दाम न मिलने पर दुख जताया और कहा कि लागत भी पूरी नहीं हो रही है. धनजी भाई कहते हैं- "प्याज के 14 बैग थे, 200 रुपये का दाम मिला, अब क्या करें, लागत निकल जाए तो अच्छा है. गाड़ी के 7 रुपये और यहां कमीशन के पांच रुपये निकालने में ही दिक्कत हो रही है. माल अच्छा हो तो पांच रुपये और बढ़ जाते हैं. माल खराब हो तो दाम भी नहीं निकल पाते."

क्या कहते हैं अधिकारीः

भावनगर मार्केटिंग यार्ड के अधिकारी ने प्याज की फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलने के लिए बेमौसम बारिश और उसके बाद ओस को जिम्मेदार ठहराया है. "प्याज अभी मार्केट में बहुत कमजोर आ रहा है. पहले बारिश हुई और फिर ओस पड़ी, जिससे प्याज भीग गया, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो गई. अभी मार्केट यार्ड में प्याज कम दाम पर बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी वाले प्याज का दाम Rs 391 हो गया है."- अरविंद चौहान, मार्केट यार्ड सेक्रेटरी

संपादक की पसंद

