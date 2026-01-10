ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: ओएनजीसी के गैस कुएं में लगी भीषण आग 5 दिन बाद बुझी

ONGC डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने मलबा पूरी तरह हटा दिया है और कुएं में लगाने के लिए एक ब्लोआउट प्रिवेंटर तैयार कर लिया है.

ONGC Well Blowout In Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ONGC के कुएं में लगी आग पांच दिन बाद बुझी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 1:28 PM IST

इरुसुमंडा (आंध्र प्रदेश): कोनासीमा जिले में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के एक कुएं में लगी नेचुरल गैस की आग आखिरकार शनिवार को पांच दिन बाद बुझा दी गई. ओएनजीसी की आपदा प्रबंधन टीम ने कुएं के पास से सारा मलबा हटा दिया है और वहां 'ब्लोआउट प्रिवेंटर' (आग रोकने वाला उपकरण) लगाने की तैयारी कर ली है. काम सुरक्षित तरीके से हो सके, इसके लिए कुएं के आसपास लगातार पानी की बौछार की जा रही थी.

क्या है घटना

बता दें कि 5 जनवरी को मोरी और इरुसुमंद गांवों के पास ओएनजीसी के 'मोरी-5' कुएं में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई थी. आग की लपटें 20 मीटर ऊंची और 25 मीटर चौड़ी थीं. इस आग को बुझाने के लिए ओएनजीसी की संकट प्रबंधन टीमों ने नरसापुरम यूनिट के आधुनिक उपकरणों और वाहनों की मदद ली. इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व ओएनजीसी के निदेशक विक्रम सक्सेना और टीम हेड श्रीहरि ने किया.

ONGC Well Blowout In AP
ओएनजीसी कुआं में लगी आग. (फाइल) (PTI)

नारियल किसानों को मुआवजा

इस बीच, ओएनजीसी (ONGC) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को गैस रिसाव वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद, उन्होंने ओएनजीसी के अधिकारियों, जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन किसानों के नारियल के पेड़ इस हादसे में नष्ट हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए.

कैसे लगी थी आग

यह हादसा सोमवार दोपहर को तब हुआ जब बंद पड़े कुएं की मरम्मत का काम चल रहा था और अचानक कच्चे तेल के साथ गैस का जोरदार रिसाव शुरू हो गया. जब तेल या गैस के कुएं में दबाव को नियंत्रित करने वाला सिस्टम (प्रेशर कंट्रोल सिस्टम) फेल हो जाता है, तो वहां से कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस का अनियंत्रित रिसाव होने लगता है, जिसे 'ब्लोआउट' (Blowout) कहते हैं.

जानमाल का नुकसान नहीं

इरुसुमंद और आसपास के गांवों में गैस और धुएं के घने बादल कोहरे की तरह फैल गए, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया था. अधिकारियों ने गांव के 500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया. ओएनजीसी ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है. कंपनी के अनुसार, यह कुआं एक दूरदराज के इलाके में स्थित है और इसके 500-600 मीटर के दायरे में कोई इंसानी बस्ती नहीं है.

