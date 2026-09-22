ओडिशा तट के पास गहरे समुद्र में मिला गैस का भंडार, ONGC ने बताया कहां छिपा है खजाना
समुद्र मंथन स्कीम के तहत ओएनजीसी ने ओडिशा तट के पास गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा है.
Published : September 22, 2026 at 4:15 PM IST
भुवनेश्वर: पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने सोमवार को बताया कि उसे ओडिशा तट के पास गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है.
ओएनजीसी के मुताबिक प्राकृतिक गैस का यह भंडार ओडिशा के कोणार्क तट से करीब 43 किलोमीटर दूर महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी के खोजी कुएं में मिला है. यह राज्य में ऑफशोर हाइड्रोकार्बन संसाधन की खोज में एक बड़ी कामयाबी है.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह खोज 18 सितंबर, 2026 को ओएनजीसी के कुएं MN-DW18-1-H-D में हुई थी. यह केंद्र सरकार के समुद्र मंथन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव (समुद्र मंथन अपतटीय अन्वेषण पहल) के तहत महानदी बेसिन में ड्रिल किया गया पहला कुआं है.
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पोस्ट में लिखा, ओएनजीसी समुद्र मंथन की पहल के तहत भारत के डीपवाटर और अल्ट्रा डीपवाटर फ्रंटियर्स की खोज करके नए घरेलू एनर्जी स्रोत को अनलॉक करना जारी रखे हुए है. ओएनजीसी (ONGC) की नई खोज से बेसिन की हाइड्रोकार्बन क्षमता पर और डेटा मिलने और भविष्य के विकास की संभावनाओं को तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
ओएनजीसी के मुताबिक कुएं को 1,623 मीटर की टारगेट गहराई तक ड्रिल किया गया और 1,441–1,452 मीटर के गैप में गैस मिली. ओएनजीसी के सूत्रों ने बताया कि जमीन की सतह के नीचे छिपे डेटा का विश्लेषण और मूल्यांकन के बाद कुएं में छेद किया गया. यहां पिछले तीन दिनों से गैस बह रही है. इससे पता चलता है कि कुएं के नीचे पर्याप्त प्राकृतिक ऊर्जा मौजूद है.
महानदी ऑफशोर बेसिन में ओएनजीसी के गहरे पानी की खोज अभियान के हिस्से के तौर पर कुएं में 25 जुलाई, 2026 को खुदाई की गई थी. यह खोज कंपनी की पहले की उत्कल और कोणार्क खोजों पर आधारित है, जिससे ऑफशोर बेसिन की संभावना बढ़ गई है.
ओएनजीसी ने कहा कि कुएं की स्थान ओडिशा तट के काफी करीब है. आगे के मूल्यांकन और वाणिज्यिक मूल्यांकन के बाद जल्दी मोनेटाइजेशन की संभावना दे सकती है. कंपनी ने अभी तक वसूली योग्य भंडार की घोषणा नहीं की है या खोज से वाणिज्यिक उत्पादन की पुष्टि नहीं की है.
A major milestone for India’s offshore energy exploration!— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 21, 2026
ONGC continues to unlock new domestic energy sources by exploring India’s deep and ultra-deepwater frontiers as a part of the Samudra Manthan initiative launched under the visionary guidance of PM Sh @narendramodi Ji.… https://t.co/MLVL5wOKB0
महानदी ऑफशोर बेसिन ओडिशा तट के साथ एक महत्वपूर्ण खोज के मोर्चे के रूप में उभरा है. ओएनजीसी ने कहा है कि यह खोज उसके गहरे पानी में खोज प्रोग्राम को मजबूत करती है और भारत के स्वदेशी हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बेस को बढ़ाने की कोशिशों में योगदान देती है. सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आगे की जांच से गैस जमा होने का आकार, गुणवत्ता और व्यावसायिक लाभ का पता चलेगा.
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