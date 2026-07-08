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केरल की नर्स निमिषा प्रिया की कब होगी रिहाई, फांसी पर रोक के एक साल बाद भी रुकावट जारी

यमन में निमिशा प्रिया की फांसी पर रोक के एक साल बाद भी रिहाई में रुकावट जारी है.

One Year Since Yemen Stayed Nimisha Priya's Execution, Release Deadlock Continues
केरल की नर्स निमिषा प्रिया (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
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एर्नाकुलम: यमन में कैद केरल की नर्स निमिशा प्रिया की मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगे एक साल हो गया है, लेकिन जेल से उनकी रिहाई और उनके वतन वापसी पूरी तरह से पक्की नहीं है.

भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार, जिन्होंने पहले उन्हें फांसी से बचाने के लिए जरूरी कूटनीतिक और आध्यात्मिक दखल दिया था, ने अब पक्का रुख अपनाया है कि वे आगे तभी दखल देंगे जब भारत सरकार आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेगी. इस बीच, 'सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' ने साफ कर दिया है कि बढ़ते संकटों के बावजूद, वे अपनी कानूनी लड़ाई और उनकी आजादी दिलाने की कोशिशों को नहीं छोड़ेंगे.

कंथपुरम एपी अबूबकर मुसलियार का दखल पूरी तरह से देश के हित और इंसानियत की वजह से था. जब निमिशा प्रिया फांसी से कुछ ही सेकेंड दूर थीं, तो ग्रैंड मुफ्ती ने मशहूर यमनी सूफी स्कॉलर हबीब उमर के ज़रिए तेज़ी से बातचीत शुरू की, शरिया कानून के उन नियमों का इस्तेमाल किया जिनसे दोषी को माफी मिल सकती है.

इन सही समय पर की गई कोशिशों से आखिरकार उनकी जान बच गई. लेकिन, इस बड़े मानवीय दखल को कुछ समूहों ने पसंद नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पर कंथापुरम के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाकारात्मक कैंपेन चलाए गए.

हालांकि निमिशा प्रिया की जान पर तुरंत खतरा टल गया है, लेकिन उनकी आखिरी रिहाई इस बात पर टिकी है कि मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी के परिवार के साथ 'दियाह' या ब्लड मनी देकर समझौता किया जाए. ईटीवी भारत से बात करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्शन काउंसिल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने बताया कि पिछले साल मौत की सजा पर रोक लगने के तुरंत बाद हुई शुरुआती बातचीत में, तलाल के परिवार ने ब्लड मनी लेने के लिए अच्छा रवैया दिखाया था.

हालांकि, बीच-बचाव पटरी से उतर गया क्योंकि कुछ बाहरी लोगों ने बेवजह दखल दिया और पीड़ित के परिवार को गुमराह किया. एक्शन काउंसिल को तब भी अंदरूनी खींचतान और भ्रम का सामना करना पड़ा जब निमिशा के परिवार ने केए पॉल जैसे लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, जिन पर केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल करके बिना इजाजत के फंडरेजिंग कैंपेन चलाने के आरोप थे.

काउंसिल मैनेजमेंट ने तब से साफ किया है कि उन्होंने उन सदस्यों को निकाल दिया है जिन्होंने अलग-अलग रुख अपनाया था और अब वे निमिशा की रिहाई के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं.

इसी तरह, निमिषा प्रिया की मां, प्रेमा कुमारी, हाल ही में भारत लौटीं. वे कई महीने संघर्ष वाले यमन में बचाव के कामों को समन्वय करने की कोशिश में बिता चुकी थीं. विदेश मंत्रालय ने शुरू में उन्हें सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए यमन जाने की इजाजत नहीं दी थी, जिससे उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा.

मंत्रालय के कड़े विरोध के बावजूद कोर्ट ने बाद में उन्हें यात्रा की मंजूरी दे दी. हालांकि प्रेमा कुमारी अपनी बेटी से जेल में मिलने में कामयाब रहीं, लेकिन खराब, युद्ध जैसे हालात और स्थानीय स्तर पर गंभीर दिक्कतों की वजह से वह तलाल के परिवार से मिलकर उनसे माफी नहीं मांग पाईं.

यह दुखद घटना 2012 की है जब निमिषा प्रिया शादी के बाद नर्स का काम करने के लिए यमन लौटीं. उनके पति, टॉमी बाद में उनके साथ वहीं आ गए. तलाल अब्दुल महदी के साथ पार्टनरशिप में एक प्राइवेट क्लिनिक शुरू करने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बुरा मोड़ आया. हालांकि उनके पति और बेटी आखिरकार भारत लौट आए, लेकिन यमन में गृहयुद्ध शुरू होने की वजह से निमिषा देश में ही फंस गईं.

उसकी कमज़ोरी का फायदा उठाकर, तलाल ने उसे बुरी तरह शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया, और आखिर में उसका पासपोर्ट और मेहनत की कमाई जब्त कर ली. उसकी बेरहमी से बचने के लिए, निमिशा और एक दूसरी यमनी औरत ने तलाल को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया, और उसका पासपोर्ट लेकर भागने का प्लान बनाया. लेकिन, हालात ने एक बुरा मोड़ ले लिया, और तलाल की कटी-फटी लाश बाद में क्लिनिक के पानी के टैंक के अंदर मिली.

हत्या के आरोप में, निमिशा प्रिया को यमनी ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जबकि उसके साथी को उम्रकैद की सजा मिली. बाद में उसकी अपील को यमन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें सभी आम कानूनी उपाय खत्म हो गए थे.

जिस कामयाबी ने उसे मुश्किल से बचाया, वह पांच दिन के तनाव भरे समय में हुई, जब उसकी फांसी बस कुछ ही दिन दूर थी. 11 जुलाई को, कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार ने यमन में अपने करीबी हबीब उमर से संपर्क करके दखल दिया. एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तलाल के करीबी रिश्तेदार, होदेदा स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस और यमन शूरा काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल हुए, और सब मिलकर फांसी रोकने पर सहमत हुए.

नतीजतन, 16 जुलाई, 2025 को होने वाली फांसी 14 जुलाई को रोक दी गई, और अगले दिन कोर्ट का आधिकारिक ऑर्डर जारी किया गया. हालांकि उसकी जान फांसी से बचा ली गई, लेकिन अब उसे भारत वापस लाना पूरी तरह से भारत सरकार के एक अहम, आधिकारिक राजनयिक कदम पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें: यमन में भारतीय नर्स की फांसी पर रोक, कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही : सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

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