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केरल की नर्स निमिषा प्रिया की कब होगी रिहाई, फांसी पर रोक के एक साल बाद भी रुकावट जारी

एर्नाकुलम: यमन में कैद केरल की नर्स निमिशा प्रिया की मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगे एक साल हो गया है, लेकिन जेल से उनकी रिहाई और उनके वतन वापसी पूरी तरह से पक्की नहीं है.

भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार, जिन्होंने पहले उन्हें फांसी से बचाने के लिए जरूरी कूटनीतिक और आध्यात्मिक दखल दिया था, ने अब पक्का रुख अपनाया है कि वे आगे तभी दखल देंगे जब भारत सरकार आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेगी. इस बीच, 'सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' ने साफ कर दिया है कि बढ़ते संकटों के बावजूद, वे अपनी कानूनी लड़ाई और उनकी आजादी दिलाने की कोशिशों को नहीं छोड़ेंगे.

कंथपुरम एपी अबूबकर मुसलियार का दखल पूरी तरह से देश के हित और इंसानियत की वजह से था. जब निमिशा प्रिया फांसी से कुछ ही सेकेंड दूर थीं, तो ग्रैंड मुफ्ती ने मशहूर यमनी सूफी स्कॉलर हबीब उमर के ज़रिए तेज़ी से बातचीत शुरू की, शरिया कानून के उन नियमों का इस्तेमाल किया जिनसे दोषी को माफी मिल सकती है.

इन सही समय पर की गई कोशिशों से आखिरकार उनकी जान बच गई. लेकिन, इस बड़े मानवीय दखल को कुछ समूहों ने पसंद नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पर कंथापुरम के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाकारात्मक कैंपेन चलाए गए.

हालांकि निमिशा प्रिया की जान पर तुरंत खतरा टल गया है, लेकिन उनकी आखिरी रिहाई इस बात पर टिकी है कि मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी के परिवार के साथ 'दियाह' या ब्लड मनी देकर समझौता किया जाए. ईटीवी भारत से बात करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्शन काउंसिल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने बताया कि पिछले साल मौत की सजा पर रोक लगने के तुरंत बाद हुई शुरुआती बातचीत में, तलाल के परिवार ने ब्लड मनी लेने के लिए अच्छा रवैया दिखाया था.

हालांकि, बीच-बचाव पटरी से उतर गया क्योंकि कुछ बाहरी लोगों ने बेवजह दखल दिया और पीड़ित के परिवार को गुमराह किया. एक्शन काउंसिल को तब भी अंदरूनी खींचतान और भ्रम का सामना करना पड़ा जब निमिशा के परिवार ने केए पॉल जैसे लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, जिन पर केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल करके बिना इजाजत के फंडरेजिंग कैंपेन चलाने के आरोप थे.

काउंसिल मैनेजमेंट ने तब से साफ किया है कि उन्होंने उन सदस्यों को निकाल दिया है जिन्होंने अलग-अलग रुख अपनाया था और अब वे निमिशा की रिहाई के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं.

इसी तरह, निमिषा प्रिया की मां, प्रेमा कुमारी, हाल ही में भारत लौटीं. वे कई महीने संघर्ष वाले यमन में बचाव के कामों को समन्वय करने की कोशिश में बिता चुकी थीं. विदेश मंत्रालय ने शुरू में उन्हें सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए यमन जाने की इजाजत नहीं दी थी, जिससे उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा.