अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी : आज भी आंसुओं में छलक रहा वो गम
इस हादसे में जान गंवाने वाले 260 लोगों के परिवारों का दुख आज भी उनके आंसुओं में छलक जाता है.
Published : June 11, 2026 at 8:15 PM IST
गांधी नगर : अहमदाबाद के लिए ऐसा दिन, जिसे शहर शायद कभी नहीं भूल पाएगा. लंदन जाने के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद मेघाणीनगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. विमानन इतिहास की एक ऐसी भयावह घटना, जिसने 260 लोगों की जान ले ली और गुजरात के साथ-साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
इस दुर्घटना को एक वर्ष पूरा हो गया है. एक साल बाद क्या स्थिति है? जांच कहां तक पहुंची? पीड़ित परिवारों को क्या मिला? और क्या हमने इस हादसे से कोई सबक सीखा? आइए, इस एक वर्ष की यात्रा का पुनरावलोकन करते हैं.
12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में 242 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे. दोपहर लगभग 1:39 बजे विमान ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी. एयर इंडिया के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विमान में कुल 242 लोग (यात्री और क्रू सदस्य) सवार थे, जिनमें
169 भारतीय नागरिक
53 ब्रिटिश नागरिक
7 पुर्तगाली नागरिक
1 कनाडाई नागरिक सवार थे.
उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान ने मेडे कॉल जारी किया. लेकिन इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया. कुछ ही पलों में विमान एयरपोर्ट के समीप स्थित मेघाणीनगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस भवन से टकरा गया. भीषण विस्फोट और आग लगने के कारण पूरा इलाका धुएं से भर गया. इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों तथा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी. केवल विश्वास नामक एक यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बच पाया था.
घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की 6 टीमें तत्काल घटनास्थल पर भेजी गई थीं. इनमें से 3 टीमें गांधीनगर से और 3 टीमें वडोदरा से रवाना की गई थीं. इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, सिविल अस्पताल, सेना तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुट गई थीं.
घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे। कई शव बुरी तरह झुलस गए थे, जिसके कारण उनकी पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा लेना पड़ा. गुजरात फॉरेंसिक साइंस और सिविल अस्पताल की टीमों ने डीएनए मिलान के माध्यम से दुर्घटना के एक सप्ताह के भीतर 231 मृतकों की पहचान कर ली थी और 210 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे. दुर्घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकारें तत्काल सक्रिय हो गई थीं. उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा तथा हर संभव सहायता देने की घोषणा की गई.
एयर इंडिया ने भी शुरुआत से ही हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू कर दिए थे. पीड़ित परिवारों के लिए अंतरिम मुआवजे की घोषणा की गई थी. इसके बाद अंतिम मुआवजा प्रक्रिया भी शुरू की गई. एयरलाइन के अनुसार अधिकांश परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा चुकी है. हालांकि, कुछ परिवार अभी भी पूर्ण न्याय और दुर्घटना से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. दुर्घटना के एक महीने बाद जारी की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह सामने आया था कि इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाने की घटना हुई थी. हालांकि, दुर्घटना का सटीक कारण अब तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है.
दुर्घटना को एक वर्ष पूरा होने के बावजूद अंतिम जांच रिपोर्ट अभी भी लंबित है. जानकारी के अनुसार इंजन तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी होने के कारण रिपोर्ट जारी होने में देरी हुई है.
एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन घाव अभी भी ताजा हैं. परिवारजन आज भी अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं. कई लोग अब भी जवाब तलाश रहे हैं.
दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचे यात्री ने भी सत्य और पारदर्शिता की मांग की है.
एक साल बाद, फोरेंसिक वैज्ञानिक ने भयावह घटना याद की
महिला का कटा हुआ हाथ और उसकी उंगलियां कसकर बंद मानो वह मदद की गुहार लगा रही हो. अहमदाबाद में एआई-171 विमान हादसे के एक साल बाद भी फोरेंसिक वैज्ञानिक एच.पी. सांघवी यह दर्दनाक दृश्य नहीं भूल पाए हैं.
गुजरात फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय (डीएफएस) के निदेशक सांघवी और उनकी 38 लोगों की टीम पर यह जिम्मेदारी आ गई कि वे मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए जैविक नमूनों की जांच करें और राख से निकाले गए टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की भी जांच करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी निकाली जा सके.
पंद्रह दिनों में डीएफएस टीम ने 142 मृतकों की पहचान की. दिन रात मानो एक हो गए और फोरेंसिक वैज्ञानिक इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे रहे. सांघवी के लिए, कटे हुए हाथ की वह तस्वीर ऐसी है जिसे वह भूल नहीं पाते. उन्होंने बताया, "ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद के लिए गुहार लगा रही हो, आज भी, एक साल बाद, हम उसके आखिरी पलों के डर की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं." सांघवी ने कहा कि यह चौबीसों घंटे चलने वाला ऑपरेशन था. उन्होंने कहा कि उन्हें गांधीनगर में डीएफएस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान एक मोबाइल संदेश के जरिए विमान हादसे के बारे में बताया गया था.
मृतकों की पहचान जटिल डीएनए विश्लेषण से की गई. अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे दुखी परिवारों के लिए प्रक्रिया को तेज करने के वास्ते, पीड़ितों के रिश्तेदारों के खून के नमूने को रैपिड डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके संसाधित किया गया, जिससे सिर्फ 90 मिनट में जेनेटिक प्रोफाइल बन सकती है.
कुछ मामलों में करीबी रिश्तेदारों की गैरमौजूदगी की वजह से डीएनए का मिलान करना मुश्किल हो गया था. सांघवी ने कहा, "पहचान की पुष्टि के लिए 100 फीसदी मिलान जरूरी है. कई मामलों में, सिर्फ दूर के रिश्तेदार ही मौजूद थे, जिससे हमारा काम और भी मुश्किल हो गया." इसी बीच साइबर फोरेंसिक इकाई ने एक अलग काम किया। उन्हें मलबे से निकाले गए 200 टूटे हुए, राख से ढके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पिघले हुए स्मार्ट फ़ोन, टूटे हुए लैपटॉप, स्मार्ट घड़ियां और टूटे हुए मेमोरी कार्ड दिए गए.
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने ‘एडवांस्ड डेटा एक्सट्रैक्शन सिस्टम’ का इस्तेमाल करके, डिजिटल फाइलें फिर से बनाईं. वे जानते थे कि वे सिर्फ हादसे के सबूत ही नहीं, बल्कि पारिवारिक फोटो, आखिरी बार भेजे गए टेक्स्ट मैसेज और वीडियो भी ढूंढ रहे थे. सांघवी ने कहा, "आखिर में, इन डिजिटल अवशेषों को उन शोकाकुल परिवारों को लौटा दिया गया, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था."
सांघवी के अनुसार, इस आपदा ने कुछ सबक भी सिखाए जिनका इस्तेमाल भविष्य में बड़े पैमाने पर मौत की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "इस अनुभव से एक बड़ा सबक यह मिला कि मेडिकल कर्मचारियों और फोरेंसिक टीम के बीच सही तालमेल होना ज़रूरी है ताकि तेजी से जांच हो सके."
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