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पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी, कैसे बदले हालात, जानें सबकुछ

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ितों को इस तस्वीर के जरिए नमन ( PTI )

हैदराबाद: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में एक साल पहले आज के ही दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने क्रूर आतंकी हमले को अंजाम दिया था. लगभग चार से पांच भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी पर धावा बोल दिया और 26 नागरिकों की हत्या कर दी. मारे गए लोगों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीआरएफ के गुर्गों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा था. बाद में लश्कर-ए-तैयबा और उसके एक धड़े, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. पहलगाम हमला, जिसमें आतंकवादियों ने नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया था, सांप्रदायिक अशांति भड़काने की एक सोची-समझी साजिश थी. हमले की योजना एनआईए को अपनी जांच में पता चला है कि इस हमले की योजना साजिद जट्ट और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT)/द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने मिलकर बनाई थी. हमलावरों की हर हरकत, ड्रोन से हथियारों की सप्लाई और पर्यटकों को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान में बैठे साजिद नाम के हैंडलर द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा था. भारतीय प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर इस आतंकी हमले के जवाब में 7-8 मई 2025 की रात को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया. आतंकी ढांचा तबाह भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर समन्वित और सटीक मिसाइल हमले किए जिनमें से 4 पाकिस्तान में (बहावलपुर और मुरिदके सहित) और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (जैसे मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली) में स्थित थे. ये स्थान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख कमांड सेंटर थे जो पुलवामा (2019) और मुंबई (2008) जैसे बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे. 07-10 मई, भारत और पाकिस्तान- 3 दिन, सीमित संघर्ष 7, 8 और 9 मई 2025 को भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमताओं को बेअसर करने के उद्देश्य से 'कामिकेज ड्रोन' तैनात किए. इस कार्रवाई में लाहौर की हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करना भी शामिल था. 'ऑपरेशन सिंदूर' के परिणामस्वरूप नौ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया. भारत की हवाई रक्षा प्रणालियों ने आने वाले सभी खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया, जिसके चलते जान-माल का नुकसान न्यूनतम रहा. इसके विपरीत पाकिस्तान की HQ-9 हवाई रक्षा प्रणाली की कमजोरी उजागर हो गई. 9 और 10 मई, 2025 की रात को भारत का जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियारों से लैस किसी राष्ट्र के हवाई अड्डों पर सफलतापूर्वक हमला किया. महज कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियां, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद सहित 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. जैकोबाबाद में शाहबाज हवाई अड्डे पर हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें तबाही के पैमाने को साफ तौर पर दिखाती हैं. इस हमले में सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख गोला-बारूद डिपो और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, जहाँ F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात थे. इसके परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के वायु सेना के लगभग 20 फीसदी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया. भोलारी हवाई अड्डे पर हुई बमबारी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन सहित 50 से अधिक लोग मारे गए. पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए. 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत, भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों और सैन्य सुविधाओं पर सटीक हमले किए. पाकिस्तान की सेना ने 7 से 10 मई के बीच एलओसी पर 35-40 जवानों को खो दिया. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की कुछ सफलताएं 22 मिनट में त्वरित जवाबी कार्रवाई भारत की तेज और अचानक की गई जवाबी कार्रवाई ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का बदला महज 22 मिनट के भीतर ले लिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया. पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद उन आतंकवादी ठिकानों तक पहुँचना और उन्हें तबाह कर देना, जिन्हें पहले पहुँच से बाहर माना जाता था. इस कार्रवाई ने सीमा पार होने वाले ऑपरेशन्स के तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया. भारत ने यह साफ कर दिया: अगर आतंकवाद की जड़ें वहाँ से पनपती हैं, तो न तो एलओसी और न ही पाकिस्तान का कोई भी इलाका अछूता रहेगा. पाकिस्तान के न्यूक्लियर झांसे को बेनकाब करना पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों को नाकाम करना, यह दिखाना कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत के इरादे को कभी नहीं डिगा पाएगा. भारत देसी टच के साथ हाई टेक्नोलॉजी भारत ने हाई-टेक्नोलॉजी वॉरफेयर दिखाया- मेड इन इंडिया, ड्रोन और मिसाइल, एक दशक के सुधार और इनोवेशन से प्रेरित होकर, भारत की ताकत साबित हुई और पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में कमजोरियों को उजागर किया. एक आत्मनिर्भर भारत की ताकत पेश करना. दुनिया ने डिफेंस में भारत की आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को देखा, जिसने इसे ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया. ऑपरेशन सिंदूर की लागत