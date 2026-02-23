ETV Bharat / bharat

अमित शाह ने भारत टैक्सी ड्राइवरों से की बात, कहा- मेहनत करने वाले को फायदा मिलना चाहिए

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप सर्विस के कैब ड्राइवरों से बातचीत की. ( ANI )

भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म एक कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करता है, जहां ड्राइवर स्टेकहोल्डर होते हैं और होने वाले मुनाफे के बेनिफिशियरी होते हैं, जबकि पारंपरिक राइड-हेलिंग सर्विस में प्लेटफॉर्म एक बड़ा कमीशन काटता है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि जहां ट्रेडिशनल राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म अपने मालिकों को अमीर बनाने का मकसद रखते हैं, वहीं भारत टैक्सी मॉडल ड्राइवरों को खुद मालिक बना देता है. अमित शाह ने कहा, 'उन कंपनियों को चलाने का मकसद मालिकों को अमीर बनाना है. हमारा मकसद भी मालिकों को अमीर बनाना है. फर्क सिर्फ इतना है कि आप मालिक हैं.'

अमित शाह ने कहा, 'कॉन्सेप्ट यह है कि जो मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए, किसी अमीर आदमी को नहीं. हमें भारत टैक्सी का आइडिया क्यों आया? आपने कहा कि बहुत सारी शिकायतें थी, 30 परसेंट काट लिया गया और कोई पक्का नहीं था.'

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, 'भारत टैक्सी' लॉन्च किया था. ड्राइवरों से बात करते हुए अमित शाह ने भारत टैक्सी और दूसरे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के बीच बुनियादी अंतर समझाया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच साइन हुए एमओयू के तहत भारत टैक्सी को दिल्ली में 21 जगहों पर 34 प्रीपेड टैक्सी बूथ डिजिटली चलाने की इजाजत मिलेगी, जिससे पैसेंजर सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, ड्राइवर की इनकम और सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद से भारत टैक्सी ने एक जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है, जिसमें रियल-टाइम राइड मॉनिटरिंग, एसओएस अलर्ट और रैपिड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शामिल हैं, जो रोड सेफ्टी, रेगुलेटरी कम्प्लायंस और कम्यूटर सिक्योरिटी को बढ़ावा देते हैं.

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ एमओयू के तहत डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क के तहत भारत टैक्सी को एडवाइजरी और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा. इससे डिजिलॉकर, उमंग और एपीआई सेतू के साथ इंटीग्रेशन हो सकेगा.

इससे सारथियों को पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, सरकारी सेवाओं तक एक जैसी पहुँच, सुरक्षित इंटरऑपरेबल ऑपरेशन, कैशलेस पेमेंट और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के साथ पार्टनरशिप के तहत, 10 बड़े मेट्रो स्टेशनों पर बाइक टैक्सी, ई-ऑटो/CNG ऑटो और कैब के जरिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी दी जाएगी. इससे यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर शुरू से आखिर तक की यात्रा की प्लानिंग कर सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे. साथ ही इससे ज्यादा ट्रिप हो सकेंगी और ड्राइवरों का खाली समय कम होगा.

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ एमओयू, देश भर के एएआई एयरपोर्ट्स पर भारत टैक्सी ऑपरेशन्स को रेगुलेट करेगा. इसमें पिकअप जोन, साइनेज परमिशन और कड़े सिक्योरिटी और सर्विस स्टैंडर्ड शामिल हैं, जिससे पूरे भारत में रेगुलेटेड एयरपोर्ट ऑपरेशन्स हो सकेंगे.

दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन/ दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग सर्विसेज (DAPS - GMR सपोर्टेड) ​​के साथ हुए एग्रीमेंट के तहत, भारत टैक्सी की व्हाइट कैब सर्विसेज को आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर कई पार्किंग लोकेशन्स पर परमिशन दी गई है.

डीएपी पहले साल के लिए 245 रुपये प्रति ट्रिप पिकअप फीस पर 20फीसदी की छूट देगा, जो भारत टैक्सी की काली पीली सर्विस को पूरा करेगा और एयरपोर्ट राइड वॉल्यूम और रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी करेगा.