छात्राओं ने बनाया अनोखा अल्ट्रा-सिक्योरिटी 'EVM' एक से अधिक नहीं डाले जा सकेंगे वोट

अनोखा अल्ट्रा-सिक्योरिटी 'EVM' ( ETV Bharat )

कोलकाता: एक वोटर 'ईवीएम' में सिर्फ एक बार वोट डाल सकता है. सौ कोशिशों के बाद भी, कोई भी इंसान दो बार या एक से ज्यादा बार वोट नहीं डाल सकता. 'ईवीएम' का बटन एक से ज्यादा बार दबाने पर भी दूसरी बार वोट नहीं गिना जाएगा. पीठासीन अधिकारी का कोई काम नहीं होगा. लोकतंत्र को चुराने वाले लोग पीठासीन अधिकारी से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते. ग्यारहवीं क्लास के दो स्टूडेंट्स ने ऐसी ही 'ईवीएम' बनाई है.क्या है मशीन का नामदोनों स्टूडेंट्स के नाम महेरा फरहाद और धृति दास हैं. वे जोकर के एक प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट्स हैं. उन्होंने इस मशीन का नाम 'अल्ट्रा सिक्योरिटी वोटिंग मशीन' रखा है. वे अपनी 'अल्ट्रा सिक्योरिटी वोटिंग मशीन' के साथ शहर में होने वाले अलग-अलग साइंस और टेक्नोलॉजी मेलों में एग्ज़िबिशन में हिस्सा ले रही हैं. हाल ही में वे इस मॉडर्न मशीन के साथ ईस्ट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर में दिखाई दीं, जिसे बिरला आर्ट एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, बल्लीगंज, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के तहत ऑर्गनाइज किया गया था. मशीन बनाने का आइडिया ?दोनों स्टूडेंट से पता चला कि एक क्लासमेट की माँ इलेक्शन की प्रेसाइडिंग ऑफिसर थीं. उन्हें स्टैम्प लगे वोट और हिंसा देखनी पड़ी, जो एंटी-डेमोक्रेटिक है. हालात के दबाव में वह नागरिक की आजादी के हनन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह सकी. इलेक्शन खत्म होते ही न्यूज चैनल और अखबारों में ऐसी हजारों घटनाएँ देखने को मिलती है. बंगाल के इलेक्शन में ऐसी घटनाएँ अब आम बात हो गई हैं, यह बात ग्यारहवीं क्लास की दो स्टूडेंट्स महेरा फरहाद और धृति दास को माननी पड़ी. उन्हें वोट की ट्रांसपेरेंसी की भी चिंता होने लगी. हालात बदलने की जिद दब गई उसी से दोनों दोस्तों ने मिलकर एक अपडेटेड 'ईवीएम' बना दी.क्या है खास?जब महेरा फरहाद और धृति दास से इस वोटिंग मशीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'इस मशीन के जरिए, कोई खास वोटर अपना फिंगरप्रिंट देगा. कैमरे पर फेस रिकग्निशन होगा. तभी आप ईवीएम पर वोट दे सकते हैं.'