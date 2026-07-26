कार्यभार की तुलना में 6000 रुपये मानदेय बहुत कम: SIR में लगे BLO ने साझा की राय
ECI ने पिछले साल अगस्त में BLO का सालाना वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया था. दिल्ली से संतु दास की रिपोर्ट.
Published : July 26, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में लगे कई बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा बीएलओ को दिया जाने वाला 6,000 रुपये का एकमुश्त मानदेय उनके कार्यभार की तुलना में बहुत कम है.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में 16 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश (UT) शामिल हैं - मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली और महाराष्ट्र.
मतदाता सूची में सुधार के उद्देश्य से एसआईआर का तीसरा चरण वर्तमान में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है. हालांकि, नागालैंड और त्रिपुरा में बीएलओ द्वारा घर-घर का दौरा क्रमशः 16 अगस्त और 15 सितंबर से शुरू होगा.
बीएलओ का बयान चुनाव आयोग के उस फैसले के मद्देनजर आया है जिसमें प्रत्येक बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक को उनके वार्षिक वेतन (annual remuneration) के अलावा 6,000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने का फैसला किया गया था. चुनाव आयोग ने यह निर्णय उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिया था क्योंकि वे 'त्रुटि-रहित' मतदाता सूची बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
ECI ने एसआईआर के तीसरे चरण में शामिल इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है और सभी सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) से इसे अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाने को कहा है.
गौरतलब है कि ECI ने पिछले साल अगस्त में BLO का सालाना वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और BLO सुपरवाइजर का वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. साथ ही, वोटर लिस्ट तैयार करने में उनकी अहम भूमिका को भी मान्यता दी थी.
बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी
दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदाता सूची तैयार करने में लगे एक बीएलओ ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर चुनाव आयोग द्वारा बीएलओ को दिए जाने वाले मानदेय का जिक्र करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "हमारे काम के घंटों की तुलना में यह राशि बहुत कम है. दबाव बहुत अधिक है."
बीएलओ ने कहा, "मैं खुद वापस जाकर अपने मूल विभाग में काम करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं शुरू में इसके लिए नहीं आया था. मैंने इस फील्ड में काम करने के लिए खुद को तैयार नहीं किया था. मैंने एक अलग फील्ड चुना है, और अचानक मुझे यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है."
एसआईआर अभ्यास के बारे में बताते हुए बीएलओ ने कहा, "मेरे पास सहायक है, लेकिन काम का बोझ बहुत अधिक है. सख्त डेडलाइन को देखते हुए, दिए गए समय में सब कुछ पूरा करना बहुत मुश्किल है. इतने सारे काम को मैनेज करने के लिए बहुत कम समय है. इसमें पेपरवर्क और डिजिटल वर्क दोनों शामिल हैं."
इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, एक और BLO ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "काम का बोझ बहुत अधिक है, लेकिन काम के हिसाब से सैलरी बहुत कम है. हम मई से इस काम में लगे हुए हैं."
यह पूछे जाने पर कि क्या काम के बोझ का मुद्दा संबंधित अधिकारी के सामने उठाया गया था, BLO ने कहा, "नहीं, आप किसी से कुछ नहीं कह सकते. हर कोई काम में व्यस्त है. इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं कह सकता. बस काम करते रहो, बस इतना ही."
शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभ्यास में लगे एक और बीएलओ ने ईटीवी भारत से कहा, "जो भी है, ठीक है, इसमें क्यों परेशानी उठानी है. अगर वे नहीं भी देते हैं, तब भी हमें काम करना है. यह सरकार तय करती है, कोई क्या कर सकता है."
इसके उलट, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "यह पैसे की बात बिल्कुल नहीं है. मैं चाहता हूं कि मुझे इस ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए."
बता दें कि 15 जुलाई को ECI ने दिल्ली में SIR की डेडलाइन बढ़ा दी थी. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, BLO अब 8 अगस्त तक घर-घर जाकर एसआईआर काम को अंजाम देंगे. पहले यह समय-सीमा 29 जुलाई थी. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 अगस्त को जारी होगी.
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