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चार-चार दिन में मर रहे मध्य प्रदेश के नौजवाज टाइगर, बाघों की मौत ने इतिहास पलटा

वर्ष 2026 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस साल की पहली बाघ की मौत दर्ज की गई थी. मई माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के संक्रमण से हुई बाघों की मौतों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बाघों ने अपनी जान टैरेटोरियल फाइट में ही गंवाई है. बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं. इसकी वजह वन क्षेत्र में क्षमता से ज्यादा बाघों की संख्या को माना जा रहा है.

2026 के पिछले 135 दिनों में मध्य प्रदेश ने 32 बाघों को खो दिया है. यानी हर चार दिन में एक बाघ की मौत हो रही है. इसे मध्य प्रदेश के इतिहास में बाघों की सबसे तेज मृत्यु दर मानी जा रही है. उधर टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों में कमी लाने के लिए वन विभाग मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है. इसके जरिए प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व पर नजर रखी जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है. पिछले 15 सालों में प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है. एमपी के जंगलों में करीबन 1 हजार के आसपास टाइगर्स माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से बाघों की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं, उसने वन्यजीव विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया गया है.

इसके लिए अब मध्य प्रदेश वन विभाग ने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) से सलाह मांगी है. वन विभाग प्रमुख सुभरंजन सेन ने पिछले दिनों डब्ल्यूआईआई को अनुरोध किया है कि निर्धारित वन क्षेत्र में बाघों की क्षमता का आकलन होना चाहिए और इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की जानी चाहिए, ताकि आपसी संघर्ष में बाघों की मौतों को रोका जा सके.

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर (ETV Bharat)

आपसी लड़ाई में हो रही सबसे ज्यादा मौतें

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में 245 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है. इनमें से करीबन 40 फीसदी बाघों की मौत का मुख्य कारण टेरिटोरियल फाइट और उससे पैदा हुए गंभीर घाव और संक्रमण को माना गया है.

एमपी में देश के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

2026 में हुई कुल बाघों की मौतों में से 14 बाघों की मौत आपसी संघर्ष से हुई है. 2025 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 बाघों की मौत हुई, इसमें से करीबन 20 बाघों की मौत आपसी संघर्ष में हुई. जबकि 2023 में 45 बाघों में से करीबन 18 बाघ, 2022 में 43 बाघों में से 15 बाघ और 2021 में 34 बाघों में से करीबन 12 बाघों की मौत आपसी लड़ाई में हुई है.

रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश बाघमारे कहते हैं "बाघ युवा होते हैं और अपनी सीमा बनाते हैं. वह इस सीमा में किसी दूसरे बाघ की घुसपैठ बिल्कुल पसंद नहीं करते. ऐसा होने पर फैसला आपसी लड़ाई में जीत से ही होता है. आमतौर पर दो बाघों की लड़ाई में दोनों ही बाघ घायल होते हैं. कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच हाई डेंसिटी वाले अभ्यारण्य हो गए है."

वनों में इंसानी दखल से बढ़ा खतरा

सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे कहते हैं "बाघों की मौतों का कारण आपसी फाइट तो है, लेकिन दूसरी वजहों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जंगल में इंसानी दखल बढ़ रहा है. टाइगर रिजर्व से सटे गांवों के लोग टोलिया बनाकर लकड़ियां और दूसरे वनोत्पाद बटोरने के लिए कुत्तों के साथ जंगल में प्रवेश कर रहे हैं. यही वजह है कि कान्हा में कैनाइन डिस्टेंपर वायरल फैला और पांच बाधों की मौत हो गई."

उन्होंने आगे कहा, "जंगल के आसपास खेतों में ग्रामीण करंट के तार फैला रहे हैं जिसमें बाघों की मौत हो रही हैं. शिकार के मामले भी सामने आ चुके हैं. इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए बहुत सख्ती से निगरानी तंत्र को बढ़ाने की जरूरत है." उधर वन विभाग की वन्यप्राणा शाखा की पीसीसीएफ समिता राजौरा कहती हैं कि वन क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूप तैयार किया जा रहा है. पुलिस कंट्रोल रूम की तर्ज पर तैयार हो रहे इस कंट्रोल रूम से ही रेस्क्यू सहित अन्य घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी.