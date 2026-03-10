ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम

सेना के मुताबिक, नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया.

one-terrorist-killed-infiltration-attempt-foiled-along-loc-in-nowshera-sector-of-loc
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने मंगलवार को एक आतंकवादी को मार गिराया है. सेना के मुताबिक, सतर्क सैनिकों ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम करते हुए एक सीमा पार आतंकी को ढेर कर दिया.

आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर व्हाइट नाइट कोर द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेना ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर 10 मार्च को दोपहर 3 बजे के आसपास नौशेरा के झंगर के सामान्य क्षेत्र में दो आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला था.

सेना ने आगे कहा कि सतर्क सैनिकों ने सीमा पर संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश का पता लगाने के बाद तेजी से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया. गोलीबारी के दौरान एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी को सेना ने ढेर कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि दूसरे आतंकवादी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह इलाके में छिपा हुआ है. उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जमीनी और हवाई निगरानी के साथ पूरे क्षेत्र में अपनी अभियानगत स्थिति को मजबूत किया है.

इससे पहले, 22 फरवरी 2026 को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार को एनकाउंटर में तीन आतंकवादियों को मार गिराया था. मुठभेड़ वाली जगह से दो AK-47 राइफलों सहित युद्ध जैसे सामान भी बरामद किए गए थे. व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पोस्ट में कहा था कि किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी-I के दौरान, व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर तीन आतंकियों को मार गिराया.

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सेना के जवान कमर कस चुके हैं. पिछले कुछ वर्षों में इलाके में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है. हालांकि, पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश करता रहता है. लेकिन हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देते है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 326 दिनों तक चले जॉइंट ऑपरेशन में सात आतंकवादी मारे गए: सेना

TAGGED:

NOWSHERA SECTOR
JAMMU KASHMIR
PAKISTANI TERRORIST
𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀
TERRORIST KILLED IN NAUSHERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.