जम्मू-कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फीले ऊंचे इलाकों में बुधवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हो गया. यह जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पिछले 18 दिनों में चतरू क्षेत्र में यह पांचवीं मुठभेड़ है. बता दें कि सेना और पुलिस, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) संगठन से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह की तलाश कर रही है. किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवादियों की निरंतर खोज और उनको समाप्त करने के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान कई मुठभेड़ें हुई हैं. इसी क्रम में बुधवार शाम लगभग 5.45 बजे किश्तवाड़ के दिच्छर क्षेत्र में ‘काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा’, व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा संचालित संयुक्त अभियान (त्राशी-1) में आतंकवादियों से सामना हो गया.