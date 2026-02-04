ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है.

One terrorist killed in encounter with security forces in Kishtwar
किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
जम्मू : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फीले ऊंचे इलाकों में बुधवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हो गया.

यह जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पिछले 18 दिनों में चतरू क्षेत्र में यह पांचवीं मुठभेड़ है. बता दें कि सेना और पुलिस, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) संगठन से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह की तलाश कर रही है.

किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवादियों की निरंतर खोज और उनको समाप्त करने के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान कई मुठभेड़ें हुई हैं. इसी क्रम में बुधवार शाम लगभग 5.45 बजे किश्तवाड़ के दिच्छर क्षेत्र में ‘काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा’, व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा संचालित संयुक्त अभियान (त्राशी-1) में आतंकवादियों से सामना हो गया.

इस संबंध में सेना के व्हाइट नाइट कोर्प ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए बताया, ‘‘एक आतंकवादी को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है. अभियान जारी है.’’

अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब एक संयुक्त दल चिंगम जंगल के संजिनाला-दिच्छर में तलाशी अभियान चला रहा था.

चतरू क्षेत्र के पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के बावजूद, सेना ने 18 जनवरी को मन्द्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में हुई पहली गोलीबारी के बाद आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा, जिसकी वजह से एक पैराट्रूपर शहीद हो गया और सात सैनिक घायल हो गए.

हालांकि, घने जंगल और दुर्गम इलाके फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, लेकिन 22 जनवरी को उन्हें पकड़ लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि सेना को फिर से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों की तलाश जारी रखी, जबकि इलाके में दो फ़ीट से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, जिसके कारण 26 और 31 जनवरी को दो और मुठभेड़ें हुईं.

