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एक गुरूजी के भरोसे 73 छात्र: देश को 38 फौजी देने वाला उत्तराखंड के समण गांव का स्मार्ट स्कूल खोज रहा टीचर

जिस स्कूल में देश का 38 से ज्यादा जवानों की नीव तैयार हुई है, वहां शिक्षा का हाल देखकर आपको भी सिस्टम पर गुस्सा आएगा.

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एक गुरूजी के भरोसे 73 छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 7:47 PM IST

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टिहरी: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति तो अक्सर सामने आती रहती है लेकिन जब बात देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात जवानों के पैतृक स्कूल की हो तो हैरान होना लाजमी है. देश को वर्तमान समय तक 38 से ज्यादा सैनिक देने वाला स्कूल भगवान भरोसे चल रहा हो. जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वह टिहरी गढ़वाल जिले के भिलंगना ब्लॉक के समण गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं.

इस स्कूल ने देश को कई योग्य नागरिक और सरहद की हिफजत के लिए सैनिक दिए हैं, लेकिन आज यही स्कूल शिक्षकों के लिए तरस रहा है. दरअसल, वर्तमान समय में इस स्कूल में क्लास 6वीं से 8वीं तक 73 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है.

टिहरी जिले का समण गांव, पूरे उत्तराखंड में खास गौरवशाली पहचान रखता है. करीब दो हजार की आबादी वाले इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गांव आज भी उत्तराखंड के सबसे बड़े अभिशाप पलायन से अछूता है. यहां के लोग अपनी माटी से जुड़े हैं.

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मण गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

वर्तमान समय में इस गांव के 38 से ज्यादा युवा भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना में देश की सेवा कर रहे हैं. इसके अलावा चार फौजी देश की सेवा कर सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) भी हो चुके हैं. कई अन्य युवा अन्य सरकारी विभागों में उच्च पदों पर आसीन हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी जांबाजों और अधिकारियों की प्राथमिक शिक्षा इसी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई है.

दूसरे शब्दों में कहें तो देश सेवा से लिए जवान देने वाला यह स्कूल आज छात्रों की नहीं, बल्कि शिक्षकों की राह देख रहा है. हैरानी इस बात की है कि जिस स्कूल ने देश को इतने सैनिक दिए, आज उसी विद्यालय में 72 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही है. बता दें कि, स्कूल में शिक्षकों के चार पद स्वीकृत हैं.

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वर्तमान समय तक इस गांव 38 युवा सेना के भर्ती होकर देश सेवा कर रहे हैं. (ETV Bharat)

एक और हैरान करने वाली बात यह है कि टीचर न होने के बाद भी इस स्कूल में छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की ओर से अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है. केवल एक टीचर जोत सिंह चौहान यहां 8 सालों से तैनात हैं और पिछले दो सालों से वह अकेले ही स्कूल का बोझ उठा रहे हैं. उन्हीं को सभी कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

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समण गांव की ग्राम प्रधान कृष्णा देवी, (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि भिलंगना ब्लॉक में यह एकमात्र जूनियर हाईस्कूल है, जहां पर बीते कई सालों से शिक्षकों की कमी है. समण गांव की ग्राम प्रधान कृष्णा देवी बताती हैं,

समण गांव की आबादी लगभग दो हजार है. यह गांव आज भी पलायन से लगभग अछूता है. गांव के प्राथमिक विद्यालय में 92 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. करीब 300 बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज धोपड़धार में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला.
- कृष्णा देवी, ग्राम प्रधान, समण गांव -

स्थानीय ग्रामीण संजय बड़ोनी कहते हैं, समण गांव आज भी पलायन को मात देने वाला गांव है. यहां के युवाओं ने सेना और सरकारी सेवाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा.

यहां बच्चों की संख्या को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए यहां शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए. जो 3 पद यहां पर खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए. हमने तीन महीने पहले मार्च में शिक्षा निदेशालय देहरादून में शिक्षा सचिव को पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई.
- संजय बड़ोनी, स्थानीय ग्रामीण -

वहीं, विद्यालय के एकमात्र शिक्षक जोत सिंह चौहान ने बताया कि,

हमारा यह स्कूल अति दुर्गम क्षेत्र में है. मैं यहां पिछले 8 सालों से कार्यरत हूं. पिछले 2 वर्षों से अकेले यहां पर बच्चों को पढ़ा रहा हूं. पढ़ाई के साथ-साथ अनेकों सरकारी कार्य भी निपटाने पड़ते हैं. जब मैं यहां आया था तो तब इस विद्यालय में 42 बच्चे थे. आज 73 हैं. दो सालों से मैं अकेला संभाल रहा हूं, यहां पर पर्याप्त बच्चों के साथ-साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं.
- जोत सिंह चौहान, शिक्षक -

जोत सिंह आगे बताते हैं कि, स्कूल में किसी प्रकार की कमी नहीं है. हर तरह का इंफ्रास्टक्चर यहां मौजूद है. यहां तक कि स्कूल में स्मार्ट बोर्ड भी लगे हैं. प्रोजेक्टर हैं, गेम्स की वस्तुए हैं. भौतिक स्थिति में स्कूल काफी आगे है, कमी शैक्षणिक स्तर पर है. इसके बाद स्कूल के बच्चे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. स्कूल की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन स्कॉलरशिप प्राप्त की है.

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स्कूल में चार शिक्षकों के पद स्वीकृत है. (ETV Bharat)

पिछले सत्र में दो बच्चे NMMS (National Means-cum-Merit Scholarship) में निकले हैं. 2025 में भी एक छात्र NMMS परीक्षा में निकला है. अब तक 8 बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल चुके हैं. इसलिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके बाद भी छात्र अच्छा परिश्रम कर रहे हैं.

दूसरी ओर टीचर न होने की समस्या पर भिलंगना विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुमेर सिंह कैंतुरा ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समण गांव में एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें उनकी तैनाती वाले स्कूल भेज दिया है. अभी आसपास के स्कूलों से शिक्षकों को भेजने पर बातचीत चल रही है.

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स्कूल की तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या 73 हैं. (ETV Bharat)

एक ओर जहां सरकार 'डिजिटल इंडिया' और 'स्कूल चलें हम' के नारों के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करती है. वहीं धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है. ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि देश को सैनिक और योग्य नागरिक देने वाले इस गांव के विद्यालय में जल्द से जल्द आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके और गांव की गौरवशाली परंपरा आगे भी कायम रहे.

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