ओडिशा: एक रुपए का डॉक्टर, नया मिशन, महंगे फेफड़े और हड्डी के टेस्ट अब 1 रुपये में उपलब्ध

ओडिशा में एक रुपये में इलाज और जांच करने वाले डॉक्टर ( ETV Bharat )

कम कीमत पर हेल्थकेयर सर्विस देना मकसद वे VIMSAR मेडिकल कॉलेज बुर्ला संबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं. वे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को देखते हैं. इसके बाद भी घर आने के बाद आराम करने के बजाय, वे कई गरीब, दिव्यांग और महिला मरीज़ों का हालचाल पूछते हैं जो उनके लौटने का इंतज़ार कर रही होती हैं और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम देखते हैं. डॉ. शंकर रामचंदानी ने कहा कि उन्होंने गरीब मरीज़ों को मेडिकल खर्च से बचाने और कम कीमत पर हेल्थ सर्विस देने के लिए यह अनोखी सर्विस शुरू की है.

स्पाइरोमेट्री टेस्ट अस्थमा के मरीजों के लिए होता है, जबकि बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट महिलाओं और बुज़ुर्गों की हड्डियों की सेहत की जांच के लिए होता है. अगर ये टेस्ट बाहर या किसी दूसरी लैब में करवाए जाते हैं, तो हर टेस्ट का खर्च 1000 रुपये तक होता है. अब ये 2 टेस्ट डॉ. शंकर रामचंदानी के क्लिनिक पर सिर्फ़ 1 रुपये में मिल रहे हैं.

स्पाइरोमेट्री और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट डॉ. शंकर रामचंदानी. वे 1 रुपये वाले डॉक्टर के तौर पर जाने जाते हैं. 1 रुपये में हेल्थकेयर सर्विस देने की उनकी नई पहल की पूरे राज्य में बहुत तारीफ हुई है. इसके बाद उन्होंने 1 रुपये में ईसीजी टेस्ट का इंतजाम किया. अब उन्होंने इसमें 2 और महंगे टेस्ट जोड़ दिए हैं जो हैं स्पाइरोमेट्री और बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट हैं.

उन्होंने गरीबों और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये में होने वाले महंगे टेस्ट को 1 रुपये में उपलब्ध कराया है. आइए ईटीवी भारत ओडिशा की इस खास रिपोर्ट में डॉ. शंकर रामचंदानी के इस नए प्रयास के बारे में जानते हैं.

बचपन से ही गरीबों और जरूरतमंदों की मुश्किलें देखने वाले इस डॉक्टर ने यह पक्का करने के लिए कई कोशिशें की है कि मरीजों के इलाज में पैसा रुकावट न बने. 1 रुपये में मुफ्त इलाज के साथ-साथ उन्होंने कई टेस्ट और दवाइयाँ भी दी हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने एक और नई कोशिश शुरू की है.

संबलपुर: एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मरीजों की देखभाल के लिए समर्पित हैं. डॉ. शंकर रामचंदानी. उन्होंने 'मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है' को अपने जीवन का व्रत बना लिया है. वह अमीर और गरीब मरीजों में भेदभाव नहीं करते. एक इंसान होने के नाते वह इंसानी मुश्किलों को बहुत अच्छे से समझते हैं.

डॉ. शंकर रामचंदानी (ETV Bharat)

डॉ. रामचंदानी 2016 से बुर्ला VIMSAR मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं. वे पहले 1 रुपये में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने के लिए चर्चा में थे. इसके साथ ही, वे 1 रुपये में जरूरी दवाइयाँ, 1 रुपये में ईसीजी, 1 रुपये में नेबुलाइजर और 1 रुपये में दिव्यांगों के लिए स्टिक देते हैं. उनकी पत्नी ने भी 1 रुपये में डेंटल क्लिनिक खोला है.

डॉ. रामचंदानी का कहना है कि वे देश के पहले डॉक्टर हैं जो 1 रुपये में स्पाइरोमेट्री और बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट करते हैं. इसके लिए उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए हैं और टेस्टिंग मशीनें खरीदी हैं.

डॉ. शंकर रामचंदानी जांच करते हुए (ETV Bharat)

1 रुपये क्लिनिक के पीछे की प्रेरणा

डॉ. शंकर रामचंदानी का बचपन पैसों की तंगी में बीता. उन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने दादा और चाचा को कैंसर से मरते देखा. उस समय परिवार के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे. इसलिए उस दिन से उन्होंने डॉक्टर बनने और गरीबों को कम खर्च में हेल्थ केयर देने का सपना देखा. इसी क्रम में उन्होंने 1 रुपये हेल्थ सर्विस शुरू की, डॉ. रामचंदानी कहते हैं.

बीमारियों का शुरुआती स्टेज में पता चलेगा

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपने माता-पिता का सपना पूरा करने के लिए कोविड के बाद यह छोटा सा क्लिनिक खोला. अब हमने फेफड़ों की बीमारियों और हड्डियों की बीमारियों का पता लगाने के लिए यह स्पाइरोमेट्री और बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट लैब खोली है.

इससे फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित गरीब लोग अपनी बीमारियों के बारे में शुरुआती स्टेज में ही जान सकेंगे और दवाओं से ठीक हो सकेंगे.'

डॉ. शंकर रामचंदानी मरीजों की जांच करते हुए (ETV Bharat)

हड्डी की बीमारी का टेस्ट

महिलाओं को अक्सर हड्डी की बीमारियां होती हैं. उन्हें भी इससे फायदा होगा. मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर हूँ. अपनी ड्यूटी के बाद, हर दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, गरीब मरीजों को यह सर्विस 1 रुपये में मिल सकती है. स्पाइरोमेट्री टेस्ट के लिए जो मशीन मैं लाया हूँ, उसकी कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा, बीएमडी टेस्ट मशीन की कीमत 9 लाख रुपये से ज्यादा है.

अगर आप बाहर जाकर ये 2 टेस्ट करवाते हैं, तो आपको 1 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं जो यहां सिर्फ 1 रुपये में मिल जाएगा. डॉ. रामचंदानी ने कहा कि इससे गरीब तबके को फ़ायदा होगा.

1000 रुपये का टेस्ट अब 1 रुपये में

डॉ. रामचंदानी की पत्नी डॉ. शिखा रामचंदानी ने इस काम में हमेशा सपोर्ट किया है और मेंटली मदद की है. उन्होंने कहा, 'हमने पहले भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन हर साल हम कुछ नया करना चाहते हैं. इसी सिलसिले में इस बार हमने स्पाइरोमेट्री और बीएमडी टेस्ट लैब शुरू की है. हम अपनी कोशिशों से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे.'

हमारे इस क्लिनिक में फेफड़ों की बीमारियों, सांस की बीमारियों और हड्डियों की बीमारियों से परेशान लोगों को फायदा मिलेगा. जिस टेस्ट का बाहर 900 से 1000 रुपये का खर्च आता है. वह यहां एक रुपये में हो जाता है.

फ्री इलाज और टेस्ट

इस क्लिनिक में पैसे से कमजोर मरीज भी बड़ी संख्या में आते हैं. सांस की बीमारियों की मरीज मंदाकिनी दास ने कहा, 'हम अपना हेल्थ चेक-अप कराने आए हैं. जिस टेस्ट का बाहर 1000 रुपये का खर्च आता है, वह हम यहां फ्री में करवाते हैं. बाहर जिस टेस्ट का खर्च 900 से 1000 रुपये आता है. वह यहां एक रुपये में हो जाता है.

इसके साथ ही अगर हम बाहर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें कम से कम 500 रुपये फीस देनी पड़ती है लेकिन यहां हमें फ्री इलाज मिलता है. इसके साथ ही हमें डॉक्टर का इलाज भी बहुत पसंद है. इसलिए हम यहां आते हैं.'

'सांस के मरीजों को क्लिनिक से अच्छी सर्विस मिल सकती है मरीज के एक रिश्तेदार जयंत पटनायक ने कहा, 'आज, डॉ. रामचंदानी ने ओडिशा में मेडिकल सर्विस के इतिहास में एक नया मील का पत्थर जोड़ा है.

यहां, मरीज 1 रुपये में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का टेस्ट करवा सकता है. चूंकि संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हीराकुड में कई इंडस्ट्रियल संस्थान हैं. इस इलाके में बहुत से लोग सांस की बीमारियों से परेशान हैं. उन्हें इस क्लिनिक से अच्छी सर्विस मिल सकती है.'