ओडिशा के एक वरिष्ठ अधिकारी पर रेप का आरोप, पुलिस बोली- जांच जारी

अधिकारी आईआरएस सेवा में हैं. पीड़िता शादी शुदा है.

Published : February 23, 2026 at 6:07 PM IST

भुवनेश्वर: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर भुवनेश्वर में एक 38 साल की विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने का आरोप लगा है. शहीदनगर पुलिस स्टेशन में आईआरएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

आरोप है कि, उसने अपने सरकारी आवास पर एक महिला से रेप किया. यह भी आरोप है कि पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई हैं. इसके आधार पर पुलिस ने केस (नंबर 104/2026) दर्ज कर लिया है और युवती से कथित रेप मामले की जांच कर रही है. पीड़िता ने 20 फरवरी (शुक्रवार) को शहीदनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी GST और सेंट्रल एक्साइज, भुवनेश्वर में पोस्टेड है और 20 फरवरी को पीड़िता के शिकायत दर्ज कराने के बाद से फरार है. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि ऑफिसर की चचेरी बहन ने 15 जनवरी को उनके आवास पर उनके साथ चलने की जिद की थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "जब हम ऑफिसर के ऑफिशियल घर पहुंचे, तो उनके चचेरी बहन और पत्नी बाजार के लिए निकल गए."

महिला ने दावा किया कि आरोपी ने उसे उसकी एक आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई और उसे वायरल करने की धमकी दी. फिर उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया और किसी को भी यह बात न बताने की धमकी दी.

इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और अलग-अलग एंगल से जांच शुरू की. कल (रविवार) पुलिस ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड (BNSS) के सेक्शन 180 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया. पुलिस ने बताया है कि आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई है.

सीनियर आईआरएस अधिकारी अपने परिवार के साथ सरकारी घर में रहता है. शिकायत के मुताबिक, 15 जनवरी को आईआरएस अधिकारी की चचेरी बहन युवती को अधिकारी के सरकारी आवास में ले गई थी. उस दिन रिश्तेदार बहन और आईआरएस अधिकारी की पत्नी बाजार गई थी.

ऐसे में घर पर आरोपी अधिकारी के साथ युवती मौजूद थी. आरोपी अधिकारी ने देखा की घर पर उस युवती के अलावा और कोई नहीं है, उसने उसी का फायदा उठाकर उसे अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए. उसके बाद उसने कथित तौर पर युवती के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए.

इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. लेकिन आरोपी अधिकारी ने उसे धमकी देते हुए कहा कि, अगर उसने उसके खिलाफ कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई तो वह फोटो को वायरल कर देगा.

धमकी के डर से पीड़िता बिना कोई शिकायत किए अपने घर चली गई. पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, भले ही पीड़ित महिला बिना किसी को बताए चली गई, लेकिन आरोपी अधिकारी ने उसे नहीं छोड़ा और उसने फिर से गलत इरादे से युवती को बार-बार फोन करता रहा और उसकी आपत्तीजनक फोटो को लीक करने की धमकी देता रहा.

इस दौरान युवती को पता चला की कुछ आपत्तिजनक फोटो लीक कर दिए गए. अंत में उसे जब कोई रास्ता नहीं सुझा तो उसने 20 फरवरी को शहीद नगर पुलिस थाने पहुंची. पुलिस ने इस मामले कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया. मामले की जांच जारी है.

