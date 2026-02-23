ETV Bharat / bharat

ओडिशा के एक वरिष्ठ अधिकारी पर रेप का आरोप, पुलिस बोली- जांच जारी

भुवनेश्वर: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर भुवनेश्वर में एक 38 साल की विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने का आरोप लगा है. शहीदनगर पुलिस स्टेशन में आईआरएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

आरोप है कि, उसने अपने सरकारी आवास पर एक महिला से रेप किया. यह भी आरोप है कि पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई हैं. इसके आधार पर पुलिस ने केस (नंबर 104/2026) दर्ज कर लिया है और युवती से कथित रेप मामले की जांच कर रही है. पीड़िता ने 20 फरवरी (शुक्रवार) को शहीदनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी GST और सेंट्रल एक्साइज, भुवनेश्वर में पोस्टेड है और 20 फरवरी को पीड़िता के शिकायत दर्ज कराने के बाद से फरार है. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि ऑफिसर की चचेरी बहन ने 15 जनवरी को उनके आवास पर उनके साथ चलने की जिद की थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "जब हम ऑफिसर के ऑफिशियल घर पहुंचे, तो उनके चचेरी बहन और पत्नी बाजार के लिए निकल गए."

महिला ने दावा किया कि आरोपी ने उसे उसकी एक आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई और उसे वायरल करने की धमकी दी. फिर उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया और किसी को भी यह बात न बताने की धमकी दी.

इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और अलग-अलग एंगल से जांच शुरू की. कल (रविवार) पुलिस ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड (BNSS) के सेक्शन 180 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया. पुलिस ने बताया है कि आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई है.

सीनियर आईआरएस अधिकारी अपने परिवार के साथ सरकारी घर में रहता है. शिकायत के मुताबिक, 15 जनवरी को आईआरएस अधिकारी की चचेरी बहन युवती को अधिकारी के सरकारी आवास में ले गई थी. उस दिन रिश्तेदार बहन और आईआरएस अधिकारी की पत्नी बाजार गई थी.