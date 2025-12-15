ETV Bharat / bharat

राऊज एवेन्यू कोर्ट: लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर टली सुनवाई, अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

लैंड फॉर जॉब मामले में एक आरोपी की मौत : आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस, मामले के एक आरोपी की मौत हो चुकी है उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को संबंधित आरोपी की मौत का वेरिफिकेशन समेत दूसरे आरोपियों का भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. दरअसल 8 दिसंबर को कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले के कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों की मौत का वेरिफिकेशन कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.

आरोप तय करने पर दो बार फैसला टाला गया: इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार फैसला टाल चुका है. कोर्ट किसी न किसी वजह से 4 दिसंबर और 10 नवंबर को फैसला टाल चुका है. कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि लालू यादव ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर : इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष दायर याचिका अभी लंबित है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई. ऐसे में पूरी जांच की गैरकानूनी है.