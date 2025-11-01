'एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी' पर होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से मांगा डेटा

ETV Bharat / bharat

'एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी' को लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी.

खाकी रंग चाय की पत्तियों से तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसे सिंथेटिक रंगों से बनाया जाता है. यह हल्के भूरे और पीले रंगों का मिश्रण होता है.

हेनरी ने एक अधिकारी को खाकी रंग की वर्दी पहने देखा. खाकी रंग गहरा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं और वर्दी पर लगी गंदगी को आसानी से ढक सकता है. खाकी रंग के गुणों को देखते हुए, 1847 में सर हेनरी लॉरेंस ने खाकी रंग को पुलिस वर्दी का आधिकारिक रंग घोषित कर दिया.

सर हेनरी लॉरेंस उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के गवर्नर के एजेंट थे. उन्होंने वर्ष 1846 में लाहौर में 'कोर ऑफ गाइड फोर्स' की स्थापना की. उनके अधिकारियों को भी सफेद रंग की वर्दी की इसी समस्या का सामना करना पड़ा.

कच्छ (कसैले कत्थे के समान) एक विश्वसनीय रंग था, जिसका इस्तेमाल भारत के सूती कपड़ा उद्योग में कैलिको प्रिंट के लिए पहले से ही किया जाता था. इसी रंग से खाकी रंग बना, जो धूल, मिट्टी और राख के लिए एक भारतीय शब्द है. 1847 में, सर हैरी बर्नेट लम्सडेन ने पहली आधिकारिक खाकी वर्दी पेश की.

1800 के दशक के मध्य में, भारत में ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी वर्दी को धूल भरे रंग में रंगना शुरू कर दिया, जिसमें गंदे पानी से लेकर चाय (कैमेलिया साइनेंसिस) तक का इस्तेमाल किया जाता था.

ब्रिटिशकालीन खाकी का इतिहास: जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब ब्रिटिश सरकार ने शांति बनाए रखने और नागरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों की भर्ती की. पुलिस की वर्दी का रंग सफेद था. सफेद रंग कुलीन वर्ग का रंग था और अंग्रेजों से इसका गहरा लगाव था. लेकिन इसमें एक खामी थी, सफेद रंग की वर्दी जल्दी गंदी हो जाती थी और अंग्रेजों के लिए सफाई जरूरी थी.

पारंपरिक अर्धसैनिक पुलिस वर्दी में बदलाव से जनता की धारणा बदल सकती है. कपड़ों की शैली, टोपी का प्रकार, कपड़े का रंग, और यहां तक कि कपड़ों और उपकरणों की स्थिति भी नागरिकों के पुलिस अधिकारियों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है.

नागरिक वर्दीधारी व्यक्ति की उपस्थिति में अधिक सहयोगात्मक होते हैं और उनके अवैध या विकृत व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम होती है.

पुलिस की वर्दी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव: एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनने वाले की शक्ति और अधिकार का बोध कराती है; यह पहनने वाले के अधिकार, योग्यता और रुतबे का एक सशक्त संकेत है. इसका लोगों पर अवचेतन मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है.

हालाँकि खाकी रंग अक्सर भारत में पुलिस अधिकारियों से जुड़ा होता है, फिर भी अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस की वर्दी में थोड़ा अंतर होता है. उनकी आधिकारिक उपस्थिति में अंतर हो सकता है, क्योंकि राज्य प्रशासन और यहां तक कि एक पुलिस बल भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी चुन सकता है.

कोलकाता को छोड़कर पूरे भारत में वर्दी का रंग खाकी है, जहां पुलिस सफेद वर्दी पहनती है. हालांकि हर राज्य में वर्दी की कमीज और पैंट मानकीकृत हैं, लेकिन जूते, कमरबंद और टोपी के डिजाइन अलग-अलग राज्यों की पुलिस के लिए अलग-अलग होते हैं.

राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की पुलिस शामिल होती है. पुलिस की वर्दी, उसकी डिजाइन आदि के बारे में प्रशासनिक निर्णय राज्य के पुलिस महानिदेशक के पास होता है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय का इस पर कोई प्रभाव नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को "एक राष्ट्र, एक पुलिस वर्दी" का प्रस्ताव रखा. वे हरियाणा के फरीदाबाद में आंतरिक सुरक्षा मामलों पर राज्य के गृह मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे.

हैदराबाद: केंद्र की महत्वाकांक्षी 'एक राष्ट्र, एक पुलिस वर्दी' पहल का क्रियान्वयन शुरू हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा पुलिस वर्दी और भत्तों के बारे में विस्तृत जानकारी 4 नवंबर तक जमा करने का निर्देश दिया है.

भारत में सभी पुलिस अधिकारी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारी खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं.

भारत में पुलिस वर्दी में बदलाव:

दिल्ली पुलिस की वर्दी: दिल्ली पुलिस की वर्दी बदलनी थी, लेकिन अभी तक नहीं बदली गई है. कई जगहों पर खाकी रंग की टी-शर्ट और कार्गो पैंट ट्रायल के तौर पर दी गई थीं. संयुक्त आयुक्त स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली दिल्ली पुलिस समिति नई वर्दी डिजाइन करने और लाने के लिए प्रयासरत थी.

पश्चिम बंगाल (कोलकाता): कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद रंग की होती है.

गोवा: पुलिस की वर्दी खाकी से बदल कर नेवी ब्लू ट्राउजर और सफेद शर्ट के संयोजन में बदल गई और बाद में फिर से खाकी हो गई.

1990 के दशक के अंत में, गोवा सरकार ने वेंडेल रॉड्रिक्स से गोवा पुलिस के लिए एक नई वर्दी डिजाइन करने का अनुरोध किया. उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डिजाइनर ने सिंगापुर पुलिस बल की तर्ज पर पुलिस के लिए नया रूप चुना.

उनके डिजाइन के आधार पर, गोवा पुलिस ने पारंपरिक खाकी से बदल कर नेवी ब्लू ट्राउजर और नारियल के ताड़ के लोगो वाली सफेद शर्ट का संयोजन अपनाया.

हालांकि गोवा पुलिस ने बाद में फिर से खाकी वर्दी पहनने का फैसला किया, लेकिन रॉड्रिक्स द्वारा डिजाइन की गई वर्दी आज भी यातायात पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाती है.

हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 अगस्त 2008 को अपनी औपनिवेशिक खाकी वर्दी को छोड़कर एक आकर्षक नीली पोशाक पहनने का फैसला किया और 3 जनवरी 2011 को अपनी छवि सुधारने की पहल के तहत एक नई नीली वर्दी अपना ली. लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से खाकी वर्दी अपनाने का फैसला किया.

महाराष्ट्र: जनवरी 2020 में महाराष्ट्र पुलिस ने सभी खाकी वर्दियों के लिए मानक रंग के रूप में एक सार्वभौमिक रंग कोड पैनटोन 18-1022 TCX निर्धारित किया. बाजार में इसकी तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह कोड सभी प्रमुख कपड़ा निर्माताओं के साथ पहले ही साझा किया जा चुका है.

मौसम के अनुसार पुलिस वर्दी: कोलकाता पुलिस खाकी की बजाय सफेद वर्दी पहनती है. ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही यह परंपरा कोलकाता की आर्द्र, तटीय जलवायु के कारण है. सफेद कपड़ा कम गर्मी सोखता है, जिससे अधिकारी ठंडे रहते हैं.

इतिहासकार और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि खाकी की स्थायी उपस्थिति ऐतिहासिक निरंतरता और अनुकूलनीय कार्य दोनों को दर्शाती है. औपनिवेशिक विरासत ने खाकी को प्रचलित किया, लेकिन इसके व्यावहारिक लाभों ने सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता के बाद भी इसे अपनाया जाता रहा. विशेषज्ञ बताते हैं कि खाकी विभिन्न भूभागों और जलवायु के अनुकूल होने के साथ-साथ अधिकार का भी एहसास कराती है.

खाकी व्यावहारिकता: भारत में खाकी पुलिस वर्दी औपनिवेशिक मूल और आधुनिक व्यावहारिकता को जोड़ती एक अनूठी विरासत का प्रतीक है. इसका रंग मनमाना नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और परिचालन संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप एक रणनीतिक अनुकूलन था, जो छलावरण, टिकाऊपन और सामर्थ्य प्रदान करता था. आज, खाकी वर्दी का एक विशिष्ट रंग बना हुआ है, जो बहुमुखी प्रतिभा और आराम का समर्थन करते हुए अधिकार का प्रतीक है.

पुलिस वर्दी का प्रतीकात्मक अर्थ: दुनिया भर में वर्दी का एक अंतर्निहित प्रतीकात्मक अर्थ होता है. यह सुरक्षा सेवाओं, जेलों, अस्पतालों, स्कूलों और खेल क्लबों में पहचान और अंतर स्थापित करती है. पुलिस अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली पुलिस वर्दी सरकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसके झंडे तले सेवा करने वालों को एकजुट करती है और सम्मान और प्रतिष्ठा की मांग करती है.

कई पुलिस अधिकारियों के लिए, वर्दी उनकी दैनिक समस्याओं का सामना करने की लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि वे भयानक परिस्थितियों में काम करते और रहते हैं. यह पुलिस के गौरव को व्यक्त कर सकती है और कई बार सम्मान को प्रेरित भी कर सकती है.

जनता की धारणा का एक पैमाना: पुलिस की वर्दी की स्थिति, गुणवत्ता और उपयोग का पुलिस अधिकारियों के प्रति जनता की धारणा पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अच्छी तरह से रखी गई वर्दी आत्मविश्वास जगाती है, जबकि अव्यवस्थित वर्दी का विपरीत प्रभाव पड़ता है. आखिर, अगर पुलिस अधिकारी अपना ख्याल ही नहीं रख सकते, तो वे जनता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? गंदी और क्षतिग्रस्त पुलिस वर्दी अनाकर्षक और यहा. तक कि संदिग्ध भी लगती है. जब कोई अधिकारी फटे कपड़ों में किसी के पास जाता है, तो वह व्यक्ति उसके अधिकार पर संदेह करेगा. पेशेवर व्यवहार की कमी कई लोगों को असुरक्षित या भयभीत महसूस करा सकती है. अगर पुलिस अधिकारी पेशेवर नहीं दिखेंगे, तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा.