लद्दाख में एक और जिला बना 'सांकू', सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच तेज हो सकेगी
लद्दाख में एक और नया जिला बनने के साथ ही यहां पर जिलों की संख्या आठ हो गई है.
Published : October 16, 2026 at 1:49 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने एक और जिले सांकू का गठन किया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या आठ हो गई है. यह कदम गृह मंत्रालय (MHA) की एक उप-समिति द्वारा लद्दाख के नेतृत्व के साथ केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बातचीत करने के एक दिन बाद उठाया गया है.
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को सांकू जिले के गठन की अधिसूचना को मंजूरी देने के फैसले की घोषणा की.
उन्होंने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा का परिणाम है." कारगिल और लेह के अलावा, लद्दाख ने अप्रैल में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कार और द्रास पांच नए जिले बनाए गए थे. हालांकि, लद्दाख के हितधारकों ने पूर्ववर्ती करगिल में आने वाले संकू के लिए एक जिले की मांग की थी.
कम आबादी वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी भौगोलिक बनावट और भू-भाग के कारण प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. नए जिलों के गठन से शासन का ‘विकेंद्रीकरण’ होगा, निवासियों के लिए यात्रा की दूरी कम होगी, और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच तेज तथा अधिक प्रभावी हो सकेगी.
उपराज्यपाल ने आगे कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई."
लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने का स्वागत करते हुए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने इस कदम की सराहना की और इस "ऐतिहासिक फैसले" के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया.
हालांकि, उन्होंने बताया कि करगिल के शाकर चिकतान को छोड़ दिया गया है, और इस दूर-दराज इलाके के लिए जिले का दर्जा देने की मांग की. कारगिली ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि शाकर चिकतान की जायज मांग भी बिना किसी और देरी के पूरी कर दी जाएगी.
In line with the "Sabka Saath, Sabka Vikas" vision of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji and Hon’ble HM Shri @AmitShah ji, I am pleased to announce the creation of Sankoo District! This is a culmination of the long standing aspiration of the people of the area and has been made possible through the constructive and positive approach of Anjuman-e-Sahib Zaman, under the visionary leadership of Chief Patron Syed Mohammad Razvi (Aga Migi Outh) and Chairman Sheikh Sadiq Balaghi and Dr. Jaffar Akhoon, CEC, Kargil and Shri. Haneefa Jan, Hon’ble MP, Ladakh and Sh. Tashi Gyalston, Ex CEC, Leh Heartiest congratulations to everyone who worked towards this goal. @tashi_gyalson @drajaffer— LG Ladakh (@lg_ladakh) October 16, 2026
वहीं एक दिन पहले गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के नेतृत्व के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, अब अगला दौर 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा. एमएचए समिति ने अपने मसौदा प्रस्ताव की एक प्रस्तुति साझा की और हमने अपना मसौदा प्रस्तुत किया. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के सह-अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रुक ने कहा, "हमें दोनों ड्राफ्ट के बीच काफी अंतर मिला है और इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है. हम एमएचए के ड्राफ्ट का अध्ययन करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करेंगे."
उन्होंने कहा कि लद्दाख का संगठन अपनी मांगों पर अडिग है, जिसमें विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा शामिल है.
नई दिल्ली में 9 सितंबर को हुई पिछली बैठक में, गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश (UT) के अंतर्गत एक विधानसभा और अनुच्छेद 371के का प्रस्ताव रखा था. यह एक बिल्कुल नया और अनोखा मॉडल है, जो देश में कहीं और मौजूद नहीं है.
उम्मीद है कि लद्दाख की विधायिका को जमीन, संस्कृति, भाषा, वनों, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी. एक बार जब एमएचएऔर लद्दाख के समूहों के बीच समझौता हो जाएगा, तो संसद में संवैधानिक संशोधन के ज़रिए इसे सुनिश्चित किया जाएगा.
लद्दाख के संगठन 2023 से नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं. शुरुआत में, वे पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे. लेकिन नई दिल्ली में 22 मई को हुई बैठक में, वे केंद्र शासित प्रदेश (UT) के तहत एक विधायिका और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के मुद्दे पर एमएचए (गृह मंत्रालय) की बात से सहमत हो गए.
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