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लद्दाख में एक और जिला बना 'सांकू', सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच तेज हो सकेगी

लद्दाख के नेता उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने एक और जिले सांकू का गठन किया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या आठ हो गई है. यह कदम गृह मंत्रालय (MHA) की एक उप-समिति द्वारा लद्दाख के नेतृत्व के साथ केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बातचीत करने के एक दिन बाद उठाया गया है.

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को सांकू जिले के गठन की अधिसूचना को मंजूरी देने के फैसले की घोषणा की.

उन्होंने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा का परिणाम है." कारगिल और लेह के अलावा, लद्दाख ने अप्रैल में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कार और द्रास पांच नए जिले बनाए गए थे. हालांकि, लद्दाख के हितधारकों ने पूर्ववर्ती करगिल में आने वाले संकू के लिए एक जिले की मांग की थी. कम आबादी वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी भौगोलिक बनावट और भू-भाग के कारण प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. नए जिलों के गठन से शासन का ‘विकेंद्रीकरण’ होगा, निवासियों के लिए यात्रा की दूरी कम होगी, और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच तेज तथा अधिक प्रभावी हो सकेगी. उपराज्यपाल ने आगे कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई." लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने का स्वागत करते हुए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने इस कदम की सराहना की और इस "ऐतिहासिक फैसले" के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया. हालांकि, उन्होंने बताया कि करगिल के शाकर चिकतान को छोड़ दिया गया है, और इस दूर-दराज इलाके के लिए जिले का दर्जा देने की मांग की. कारगिली ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि शाकर चिकतान की जायज मांग भी बिना किसी और देरी के पूरी कर दी जाएगी.