दुर्गापुर रेप केस, पीड़िता का दोस्त गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगरेप के आरोप किए खारिज
दुर्गापुर रेप केस मामले में अब तक 6 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने स्पष्ट किया कि छात्रा के साथ केवल एक व्यक्ति ने रेप किया.
Published : October 15, 2025 at 10:06 AM IST
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बलात्कार मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. इसमें सबसे ताजा मामला पीड़िता के दोस्त का है. आसनसोल-दुर्गापुर कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी द्वारा मंगलवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के तुरंत बाद पीड़िता के बैचमेट वासिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया. दुर्गापुर बलात्कार मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी पर मेडिकल छात्रा के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा, 'रेप मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए पाँच लोगों में से एक ने उसके साथ रेप किया.' हालाँकि, उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि अपराधी कौन है. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त ने कहा, 'घटना वाले दिन सभी पाँचों आरोपियों, छात्रा और उसकी सहपाठी के कपड़े फोरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए हैं. इसके अलावा, कई अन्य जाँच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.
हम छात्रा के सहपाठी को भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं छोड़ रहे हैं.' इस बैठक के एक घंटे के भीतर ही पुलिस ने पीड़िता के सहपाठी को गिरफ्तार कर लिया. दुर्गापुर रेप की घटना के चार दिन बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि मेडिकल छात्रा के साथ केवल एक व्यक्ति ने ही रेप किया था. हालाँकि, पुलिस घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है.
दुर्गापुर के शोभापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार की शिकायत मिलने के बाद आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउनशिप थाने और दुर्गापुर थाने की पुलिस हरकत में आई और तुरंत जाँच शुरू कर दी. पुलिस ने निजी मेडिकल कॉलेज से सटे बिजरा इलाके से पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया. अपू बाउरी, शेख फिरदौस, शेख रियाज़ुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन और शेख शफीकुल। दुर्गापुर उपजिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
पुलिस ने मंगलवार को दुर्गापुर बलात्कार मामले में पीड़िता का गोपनीय बयान दर्ज किया. दोपहर में पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए आरोपियों के साथ परनगंज जंगल गई. उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने कहा, 'पीड़िता के सहपाठी की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है.' पीड़िता के सहपाठी से लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी.
पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना वाले दिन रात करीब 10 बजे उनकी बेटी के एक सहपाठी ने उन्हें फोन करके बताया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. वह यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी. पीड़िता को उसकी एक सहपाठी खाना खिलाने के लिए परिसर से बाहर ले गई थी. जब आरोपियों ने मेडिकल छात्रा को घेर लिया, तो उसकी सहपाठी उसे छोड़कर भाग गई. छात्रावास घटनास्थल से काफी दूर है. पीड़िता की माँ का दावा है कि उनकी बेटी उस दिन परिसर से बाहर नहीं जाना चाहती थी. सहपाठी उसे टहलने के बहाने ले गया था.
आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने कहा, 'पीड़िता और उसके दोस्त के अलावा घटनास्थल पर मौजूद सभी पाँच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उस दिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे उन्हें जब्त कर लिया गया है. हम पीड़िता के दोस्त के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे. घटनास्थल की फिर से जाँच की गई. पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी की गई है. हम पीड़िता के परिवार के साथ थे हैं और रहेंगे.'
पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता का मालदा के कालियाचक निवासी वासिफ अली से पाँच महीने पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था. दोनों मेडिकल के दूसरे वर्ष के छात्र हैं. पुलिस ने पिछले शुक्रवार को उस समय का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है जब वासिफ अली पीड़िता के साथ कॉलेज के गेट से निकला था और बिजरा गाँव की ओर लौटते हुए मेडिकल कॉलेज के गेट की ओर आया, कुछ देर खड़ा रहा और फिर मोहन बागान एवेन्यू रोड पर चला गया.
पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सहपाठी को संदेह से परे नहीं माना जा रहा है. शुक्रवार को सहपाठी द्वारा पहने गए कपड़ों को फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है.' गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा.