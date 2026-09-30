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दुनिया के हर 4 में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब; 2030 तक 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की होगी क्राइसिस

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, 67 देशों में डॉक्टर्स की कमी का खतरा, भारत में 55+ के केवल 12% चिकित्सक.

हर 4 में से एक डॉक्टर 55 प्लस उम्र वाला.
हर 4 में से एक डॉक्टर 55 प्लस उम्र वाला. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 4:52 PM IST

8 Min Read
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हैदराबाद (EB Prime Team) : Global health workforce : पिछले 20 सालों में दुनियाभर में चिकित्सकों समेत अन्य हेल्थ वर्करों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसके बावजूद कई देश आने वाले समय में मेडिकल स्टाफ क्राइसिस से जूझेंगे. विश्व में हर 4 में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब है. यानी करीब 25% चिकित्सक उम्रदराज हो चले हैं. हालांकि अपने देश में इस मामले में हालात बेहतर हैं.

भारत में करीब 12.35% ही चिकित्सक ऐसे हैं जो 55+ उम्र वाले हैं. दुनियाभर के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी जरूरी है. गरीब देशों में हेल्थ वर्करों की काफी कमी है. वहीं 122 देशों में ज्यादातर चिकित्सक अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं.

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स अकाउंट्स : हेल्थ वर्कफोर्स लेवल्स एंड ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट जारी की गई है. इसके जरिए विश्व में मेडिकल स्टाफ की कमी का ताजा आकलन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में साल 2030 तक 1.11 करोड़ हेल्थ वर्कर्स की कमी होगी.

मेडिकल स्टाफ की संख्या 52% बढ़ी : विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशकों में विश्वभर में मेडिकल स्टाफ की संख्या करीब 52% बढ़ी है. काफी तादाद में डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफरी कर्मचारी, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट आदि की तैनाती हुई है. साल 2006 में प्रति 10 हजार की आबादी पर 44.8 हेल्थ वर्कर थे. जबकि साल 2025 में यह बढ़कर 67.9 तक पहुंच गया.

दुनिया में अब 7 करोड़ हेल्थ वर्कर : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में मौजूदा समय करीब 7 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं. 122 देशों में डॉक्टरों की उम्र 55 साल से ज्यादा है. अमीर और गरीब देशों में इस मामले में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिलती है. अफ्रीका में डॉक्टरों को खोजना मुश्किल है. जबकि यूरोप में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है. यहां अफ्रीका से 13 गुना अधिक चिकित्सक हैं. यहां नर्स और दाइयां भी 6 गुना ज्यादा हैं.

1 करोड़ से अधिक हेल्थ वर्करों की होगी जरूरत : WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए हर देश में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए. इनकी कमी से हेल्थ सर्विस प्रभावित होती है. दुनिया के कुछ देशों में हेल्थ वर्करों की बढ़ती उम्र इस समस्या को और भी बढ़ा रही है. इससे साल 2030 तक विश्व में 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की क्राइसिस रहने का अनुमान है.

122 देशों में हर 4 में से एक चिकित्सक उम्रदराज : रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों के डेटा के आकलन किया गया है. इसमें यह पता चला कि 122 देशों में हर 4 में एक चिकित्सक उम्रदराज है. यानी 55 साल के ज्यादा उम्र का है. अगले कुछ वर्षों में वह रिटायर भी हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर अमीर देशों में स्थिति ज्यादा खराब है. वहां हर 3 में से एक चिकित्सक 55 से अधिक उम्र वाला है.

67 देशों में होगी हेल्थ वर्करों की ज्यादा कमी : WHO की रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया के 67 देशों में हेल्थ वर्करों की ज्यादा कमी होगी. साल 2030 तक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए जितने भी हेल्थ वर्करों की जरूरत होगी, उसकी तुलना में यहां काफी कम मेडिकल स्टाफ होगा. हर देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग हो रहा है. ऐसे में मेडिकल स्टाफ की कमी उनके लिए बड़ा संकट बन सकता है.

अपने देश में उम्रदराज चिकित्सक केवल 12% : रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में युवा चिकित्सक ज्यादा हैं. लिहाजा यहां उम्रदराज यानी 55 साल से ज्यादा वाले चिकित्सकों की संख्या केवल 12.35% ही है. जबकि अमीर देशों में करीब 31.21% चिकित्सक उम्रदराज हैं. इस मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है.

अस्पताल के साथ हेल्थ वर्करों की संख्या भी बढ़े : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट के जरिए चेतावनी दी है कि केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है. बल्कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ठोस रणनीति तैयार करनी होगी. डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती भी करनी होगी.

कई देशों में पैरामेडिकल स्टाफ संभाल रहे जिम्मेदारी : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई विकासशील देश ऐसे हैं जहां कि चिकित्सा व्यवस्था पैरामेडिकल स्टाफ (सहायक स्वास्थ्य कर्मी) के भरोसे हैं. ऐसे देशों में अल्जीरिया, केन्या, तंजानिया आदि शामिल हैं. यहां पेशेवर चिकित्सकों की कमी है. वहीं संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और नामीबिया जैसे देशों में नर्सों के भरोसे ही अस्पताल चल रहे हैं. यहां नर्सों की संख्या 40% से भी अधिक है.

कई देशों के पास छोटे कर्मियों का डेटा नहीं : विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े कुल 194 देशों के पास अपने मेडिकल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या का पूरा डेटा मौजूद है. 99% देशों के पास डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर जबकि 98% देशों के पास फार्मासिस्टों का पूरा डेटा मौजूद है. वहीं कुछ छोटे देशों के पास छोटे हेल्थ वर्करों का डेटा नहीं है. केवल 44% देशों के पास ही पर्यावरण स्वास्थ्य इंस्पेक्टरों का डेटा है. 23% देश ही पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े कर्मियों का डेटा रखते हैं. जबकि कर्मियों की कमी की समस्या से निपटने के लिए सटीक आकलन जरूरी है.

तेजी से बूढ़ी हो रही अमीर देशों की आबादी : विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों में उम्रदराज लोगों की संख्या ज्यादा है. गरीब और कम कमाई वाले देशों में बच्चे और युवाओं की संख्या ज्यादा है. यानी अमीर देशों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सबसे ज्यादा हेल्थ वर्करों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे देशों को अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा निवेश करना होगा.

भारत में 25 लाख हेल्थ वर्करों की होगी जरूरत : विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी साल 2030 तक काफी हेल्थ वर्करों की जरूरत होगी. बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए 25 लाख और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करनी होगी. मौजूदा समय भी देश के अलग-अलग राज्यों में चिकित्सक समेत हेल्थ वर्करों के कई पद खाली पड़े हैं.

देश में 14 लाख एलोपैथिक चिकित्सक : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के मुताबिक अपने देश में करीब 14 लाख रजिस्टर्ड एलोपैथिक चिकित्सक हैं. इसी तरह करीब 7.5 लाख आयुष डॉक्टर (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा करने वाले) पंजीकृत हैं. अगर यह माना जाए कि इनमें से केवल 80% डॉक्टर ही हर समय मरीजों के लिए उपलब्ध रहते हैं तो भी देश में हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है.

150 करोड़ से ज्यादा होगी बुजुर्ग आबादी : कुछ दिनों पहले जारी नीति आयोग की रिपोर्ट की अनुसार पूरी दुनिया में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. साल 2050 तक ऐसे लोगों की संख्या 150 करोड़ से अधिक होगी. भारत में भी इस दौरान बुजुर्गों की संख्या 34 करोड़ तक पहुंच सकती है. इससे कारण साल 2030 तक ही भारत में केयरगिवर्स यानी बुजुर्गों-मरीजों की देखभाल करने वाला बाजार करीब 6 लाख करोड़ का हो जाएगा.

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