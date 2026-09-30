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दुनिया के हर 4 में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब; 2030 तक 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की होगी क्राइसिस

हर 4 में से एक डॉक्टर 55 प्लस उम्र वाला. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Global health workforce : पिछले 20 सालों में दुनियाभर में चिकित्सकों समेत अन्य हेल्थ वर्करों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसके बावजूद कई देश आने वाले समय में मेडिकल स्टाफ क्राइसिस से जूझेंगे. विश्व में हर 4 में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब है. यानी करीब 25% चिकित्सक उम्रदराज हो चले हैं. हालांकि अपने देश में इस मामले में हालात बेहतर हैं.