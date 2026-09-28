कर्नाटक : हर चार LPG सिलेंडर में एक में गैस कम थी, राज्यव्यापी निरीक्षण में हुआ खुलासा
कर्नाटक में राज्यव्यापी अभियान चलाकर एलपीजी सिलेंडर में गैस का वजन चेक किया गया.
Published : September 28, 2026 at 4:35 PM IST
बेंगलुरु : कर्नाटक में पूरे राज्य में किए गए निरीक्षण के दौरान चेक किए गए हर चार एलपीजी सिलेंडर में से एक में गैस की मात्रा कम थी, हालांकि यह कमी तय गलती की लिमिट के अंदर थी.
यह जानकारी कानूनी माप विज्ञान विभाग (Legal Metrology Department) द्वारा 24 सितंबर को मिशन निखार के तहत किए गए निरीक्षण में सामने आई.
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने मिशन निखार को एक पहल बताते हुए सिलेंडर में सही माप पक्का करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए घोषणा की थी.
विभाग ने कर्नाटक की सभी 18 एलपीजी बॉटलिंग यूनिट्स में निरीक्षण किया, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल की चार-चार यूनिट्स, दो टोटलएनर्जीज यूनिट्स और चार प्राइवेट बॉटलिंग यूनिट्स शामिल हैं.
एक प्राइवेट यूनिट काम नहीं कर रही थी, जिससे 17 यूनिट चालू हालत में थीं. अधिकारियों ने 1,530 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर का वजन किया. इस दौरान 382 सिलेंडर बताई गई मात्रा से कम पाए गए. चेक किए गए सिलेंडरों में से, 943, या 61.6 प्रतिशत में बताई गई मात्रा से ज़्यादा मिला, जबकि 205, या 13.4 प्रतिशत में बताई गई मात्रा से बिल्कुल मेल खाता था.
दूसरे 382 सिलेंडर, या 25 प्रतिशत, में बताई गई मात्रा से कम गैस थी, लेकिन यह कानूनी तौर पर तय गलती की लिमिट के अंदर थी. कुल मिलाकर, 1,148 सिलेंडर, जो टेस्ट किए गए सिलेंडर का 75 प्रतिशत है, में या तो बताई गई मात्रा थी या उससे ज़्यादा. विभाग ने प्रवर्तन अभियान के दौरान तीन केस दर्ज किए और 79,000 रुपये का जुर्माना वसूला.
एचपीसीएल ने सबसे ज़्यादा सिलेंडर टेस्ट किए, जिसके चार यूनिट में 545 सिलेंडर थे, इसके बाद आईओसीएल ने चार यूनिट में 430 सिलेंडर और बीपीसीएल ने चार यूनिट में 305 सिलेंडर टेस्ट किए.
अधिकारियों ने तीन प्राइवेट बॉटलिंग यूनिट्स, ज्योति गैस, श्री एलपीजी और स्नेहा पेट्रोलियम में 150 सिलेंडर और दो टोटलएनर्जीज यूनिट्स में 100 सिलेंडर भी चेक किए.
‘सही माप उपभोक्ता का अधिकार है’- नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि मिशन निखार का मकसद उपभोक्ताओं को मिलने वाली मात्रा के बारे में ज्यादा भरोसा देना था.
उन्होंने कहा, “सही माप उपभोक्ता का अधिकार है. मिशन निखार कर्नाटक के लोगों के लिए हमारी माप की गारंटी है.” मंत्री ने कहा, “नियमित निरीक्षण, प्रवर्तन और अधिक उपभोक्ता जागरूकता के जरिए, हम हर लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही पक्का करना चाहते हैं."
उपभोक्ता दरवाजे पर वजन की मांग कर सकते हैं. मंत्री अरशद ने एलपीजी उपभोक्ताओं को याद दिलाया कि उन्हें सिलेंडर लेने से पहले डिलीवरी करने वाले से उसका वजन करने के लिए कहने का अधिकार है.
भारत सरकार के 6 जून, 2013 के नोटिफिकेशन के जरिए बदले गए विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम के तहत, एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवरी करने वाले लोगों को वजन करने के उपकरण देने होंगे.
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सामने सिलेंडर का वजन करवाएं और चेक करें कि उसका कुल वजन सिलेंडर पर लिखे वजन से मैच करता है.
मंत्री अरशद ने कहा, "अगर सिलेंडर कम है या डिलीवरी करने वाले के पास वजन करने का कोई उपकरण नहीं है, तो ग्राहक डिलीवरी लेने से मना कर सकते हैं और मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं."
उपभोक्ता कानूनी माप विज्ञान विभाग में शिकायत हेल्पलाइन 1800 599 1100 या clm-lm-ka@nic.in पर ईमेल करके दर्ज करा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- LPG से लेकर Bank FD तक: 1 अक्टूबर से देश में बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर