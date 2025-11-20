ETV Bharat / bharat

असम में 18 करोड़ रुपये की 9 किलो हेरोइन जब्त, तस्कर गिरफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक टीम ने एक हुंडई क्रेटा को रोका, जिस पर शक था कि वह यह खेप ले जा रही है. गाड़ी की तलाशी लेने पर कई पैकेट में पैक लगभग 9 किलो हाई-ग्रेड हेरोइन बरामद हुई. ड्राइवर जिसकी पहचान एक भारतीय नागरिक के तौर पर हुई है. वह ड्रग्स के धंधे में शामिल था. उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब सीमा सुरक्षा बल के गुवाहाटी फ्रंटियर को खास रियल-टाइम इंटेलिजेंस मिली कि मणिपुर से ड्रग्स की एक खेप लाई जा रही है और उसे ट्रैफिकिंग के लिए एक गाड़ी में छिपाया गया है. इनपुट पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ और एनसीबी अधिकारियों की एक जॉइंट टीम ने बुधवार को गुवाहाटी में जालुकबारी के पास निगरानी शुरू की.

गुवाहाटी: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के साथ मिलकर एक ऑपरेशन में गुवाहाटी में एक भारतीय तस्कर को पकड़ा और उसके पास से करीब 9 किलो हेरोइन जब्त की. इसकी कीमत ग्रे मार्केट में करीब 18 करोड़ रुपये है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बीएसएफ ने कहा कि जब्त की गई हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल ग्रे मार्केट में लगभग 18 करोड़ रुपये है. गिरफ्तार किए गए तस्कर को प्रतिबंधित सामान और गाड़ी के साथ आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए एनसीबी की गुवाहाटी यूनिट को सौंप दिया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि यह सफल इंटरसेप्शन पूरे नॉर्थईस्ट में चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क से निपटने में बीएसएफ और एनसीबी के बीच मजबूत तालमेल को दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि यह मिलकर की गई कार्रवाई तस्करों के मणिपुर और दूसरे नॉर्थईस्ट राज्यों से देश भर में कई जगहों पर ड्रग्स को ले जाने के लिए इंटर-स्टेट रूट और आम गाड़ियों का इस्तेमाल करने के बढ़ते ट्रेंड को दिखाती है.

बीएसएफ ने कहा कि तस्करों द्वारा खुले रास्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर का फायदा उठाने की बढ़ती कोशिशों के कारण उसका गुवाहाटी फ्रंटियर हाई अलर्ट पर है. फोर्स ने इस बात पर जोर दिया कि वह न सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए बल्कि नारकोटिक्स की तस्करी सहित ऑर्गनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए भी कमिटेड है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है. बीएसएफ ने ऑपरेशन में शामिल जवानों की सतर्कता और तेज कार्रवाई की तारीफ की, और कहा कि इस जब्ती ने इस इलाके में एक्टिव ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है.