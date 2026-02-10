ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: एक गांव की दो महिलाओं से गैंगरेप, दोनों केस में शामिल एक ही गिरोह, वीडियो बनाकर करते थे शोषण

देहरादून: उत्तराखंड में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा देखने को मिला है. राजधानी देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे बड़े जिले लगातार आपराधिक घटनाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं. इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के रुड़की से सामने आई दो सनसनीखेज वारदातों ने न केवल पुलिस महकमे, बल्कि शहर और ग्रामीणों को झकझोर दिया है. इस घटना ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रुड़की के एक ही गांव में दो अलग-अलग महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. हैरानी की बात ये है कि पहली महिला के साथ गैंगरेप के मामले में जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वही दूसरी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के भी आरोपी निकले. दूसरी पीड़िता की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच की तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों ही मामलों में अपराध का तरीका एक जैसा था. बता दें कि, तीन आरोपियों में से मेहरबान और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है. एक आरोपी अभी फरार है.

पहला मामला- नशा, अश्लील वीडियो और शोषण: रुड़की कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पहली 36 वर्षीय पीड़िता का पति ईंट भट्टे पर काम करता है. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला का पति करीब छह महीने पहले वह काम के सिलसिले में कोटद्वार गया था. इसी दौरान पति का एक दोस्त महिला के घर आने जाने लगा. आरोप है कि एक दिन आरोपी महिला के घर पहुंचा. उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. जिसके बाद आरोपी ने अपने दो अन्य साथियों को वहां बुलाया. इसके बाद तीनों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान एक आरोपी ने पूरी घटना का अश्लील वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (फोटो सोर्स: (Haridwar Police))

पीड़िता के अनुसार, इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इससे मानसिक रूप से टूट चुकी महिला ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी मेहरबान समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा.

दूसरा मामला- मेरठ की महिला भी बनी शिकार: पहले मामले की जांच चल ही रही थी कि इसी गांव से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया. मेरठ निवासी 31 वर्षीय एक महिला (जो वर्तमान में हरिद्वार जिले के कलियर क्षेत्र में रह रही थी) ने भी रुड़की कोतवाली में गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई. महिला के अनुसार, उसकी जान पहचान एक युवक से हुई. जिसने उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. नशे की हालत में आरोपी महिला को अपने घर ले गया. जहां उसने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने इस घटना का भी अश्लील वीडियो बनाया. उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.