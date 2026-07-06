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आंध्र प्रदेश: नाव पलटने के बाद एक मछुआरे को बचाया गया, छह लापता

नाव पलटने के बाद एक मछुआरे को बचाया गया ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV bharat )

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : विशाखापत्तनम तट पर मछली पकड़ने वाली नाव पलटने के बाद लापता हुए सात मछुआरों में से एक को बचा लिया गया है, जबकि बाकी छह के लिए सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी रहा.

अधिकारियों ने बताया कि मछुआरे एक जुलाई को विशाखापत्तनम से मछली पकड़ने के लिए नाव संख्या 83 से समुद्र में उतरे थे. लेकिन शनिवार (4 जुलाई) को भारी बारिश, तेज हवाओं और तट से करीब 10 मील दूर अशांत समुद्र का सामना करने के बाद वापस आते समय उनकी नाव पलट गई.

इस दौरान नाव पर सात मछुआरे सवार थे, जिनमें नाव के मालिक और चालक कारी चिन्ना, सिथोडू, चिन्नाय्या, अप्पलाराजू, गरगय्या, चिन्ना अम्मोरू और बांदिया शामिल थे.

अधिकारियों ने कहा, “चिन्ना को रविवार को मर्चेंट शिप यूनिवर्स वेल्थ के क्रू ने बचाया. उससे मिली जानकारी के आधार पर उसके साथी मछुआरों के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है.” चिन्ना के अनुसार, बचाव की उम्मीद में क्रू शनिवार रात करीब 9 बजे तक पलटी हुई नाव पर ही रहा.

चिन्ना ने अधिकारियों को बताया, “जैसे ही नाव डूबी, हम समुद्र में कूद गए और मर्चेंट जहाज की तरफ तैरने की कोशिश की. मैं तो सुरक्षित चढ़ गया, लेकिन बाकी छह लोग तेज लहरों में बह गए.”