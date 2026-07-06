आंध्र प्रदेश: नाव पलटने के बाद एक मछुआरे को बचाया गया, छह लापता
नाव पलटने से लापता छह मछुआरों की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
Published : July 6, 2026 at 5:07 PM IST
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : विशाखापत्तनम तट पर मछली पकड़ने वाली नाव पलटने के बाद लापता हुए सात मछुआरों में से एक को बचा लिया गया है, जबकि बाकी छह के लिए सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी रहा.
अधिकारियों ने बताया कि मछुआरे एक जुलाई को विशाखापत्तनम से मछली पकड़ने के लिए नाव संख्या 83 से समुद्र में उतरे थे. लेकिन शनिवार (4 जुलाई) को भारी बारिश, तेज हवाओं और तट से करीब 10 मील दूर अशांत समुद्र का सामना करने के बाद वापस आते समय उनकी नाव पलट गई.
इस दौरान नाव पर सात मछुआरे सवार थे, जिनमें नाव के मालिक और चालक कारी चिन्ना, सिथोडू, चिन्नाय्या, अप्पलाराजू, गरगय्या, चिन्ना अम्मोरू और बांदिया शामिल थे.
अधिकारियों ने कहा, “चिन्ना को रविवार को मर्चेंट शिप यूनिवर्स वेल्थ के क्रू ने बचाया. उससे मिली जानकारी के आधार पर उसके साथी मछुआरों के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है.” चिन्ना के अनुसार, बचाव की उम्मीद में क्रू शनिवार रात करीब 9 बजे तक पलटी हुई नाव पर ही रहा.
चिन्ना ने अधिकारियों को बताया, “जैसे ही नाव डूबी, हम समुद्र में कूद गए और मर्चेंट जहाज की तरफ तैरने की कोशिश की. मैं तो सुरक्षित चढ़ गया, लेकिन बाकी छह लोग तेज लहरों में बह गए.”
इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने विशाखापत्तनम और काकीनाडा से दो कोस्ट गार्ड जहाजों के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.
एक अधिकारी ने कहा, “उन्होंने दो हेलीकॉप्टर और दो बोट तैनात किए हैं. सर्च टीमें बोट की आखिरी पता जगह और बहाव के पैटर्न के आधार पर भीमुनिपट्टनम से बंदरगाह से होते हुए गंगावरम और पुदिमदका तटों तक पानी में तलाशी ले रही हैं.”
इस बीच, परेशान रिश्तेदार जानकारी का इंतजार करते हुए बंदरगाह पर जमा हो गए हैं, क्योंकि सभी छह लापता मछुआरे एक ही परिवार के हैं. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी बचाव कार्य तेज कर दिया है.
उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ हालात का रिव्यू करने के बाद कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस और नेवी को ऑपरेशन तेज़ करने का निर्देश दिया. उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, गृह मंत्री वी. अनीता और दूसरे मंत्रियों ने भी चल रहे सर्च के काम का रिव्यू किया.
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