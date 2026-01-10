ETV Bharat / bharat

'एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी', बोले असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ ( ANI )

सोलापुर (महाराष्ट्र): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. भारतीय संविधान की समावेशिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह बात कही. शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा में बोलते हुए, ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता का प्रावधान नहीं है, जो अन्य धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से प्रतिबंधित करता है. उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है. उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने." ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका अंत होगा और जब प्रेम आम हो जाएगा, तो लोगों को एहसास होगा कि,उनके लोगों के दिमाग को कैसे जहर दिया गया था. उन्होंने कहा कि, मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा नफरत ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है. ओवैसी ने कहा कि, नफरत फैलाने वालों का अंत जरूर होगा. ओवैसी ने कहा कि, जब प्रेम आम हो जाएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि लोगों के दिमाग में किस तरह जहर घोला गया था.