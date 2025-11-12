तमिलनाडु: राजपलायम मंदिर के गार्ड की हत्या के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार
बीते 10 तारीख की रात कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत दो लोगों की हत्या कर दी.
Published : November 12, 2025 at 1:58 PM IST
विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले के राजपालयम के पास देवदानम गांव में हुई दो लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध को गोली मार कर घायल कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक राजपालयम के पास देवदानम गांव में नचदाई व्यिरथारुलिया स्वामी मंदिर (शिव मंदिर) में गांव के ही पेचिमुथु और शंकर पांडियन मंदिर में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत थे.
बीते 10 तारीख की रात जब दोनों मंदिर में नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तभी वहां आए कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से उनकी हत्या कर दी. इसके अलावा मंदिर की हुंडी भी तोड़ दी . ऐसे में सुबह-सुबह मंदिर आए लोग दोनों की हत्या देखकर स्तब्ध रह गए. इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी.
चेत्तूर पुलिस ने मामला दर्ज किया
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव बरामद किए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए राजपालयम सरकारी अस्पताल भेज दिया.इसके बाद चेत्तूर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि मंदिर में हुंडी तोड़ने की कोशिश की गई थी.इसके बाद डीएसपी पासीना बीवी के नेतृत्व में पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच की.
इलाके में तनाव का माहौल
क्या यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि पहरेदारों ने चोरों को मंदिर में चोरी करने से रोका था? या फिर निजी दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए इसे चोरी की घटना दिखाने के लिए यह हत्या रची गई थी? पुलिस इस कोण से जांच कर रही है. नाइट ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों की हत्या की घटना से इलाके के लोगों में तनाव का माहौल है, इसलिए मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
घटना में और लोगों के शामिल होने का संदेह
इस बीच पुलिस ने घटना में शामिल नागराज को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है. गंभीर रूप से घायल नागराज को राजापलायम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चूंकि पुलिस को संदेह है कि इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि पुलिस अस्पताल में भर्ती नागराज को अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत में लेने की योजना बना रही है. पुलिस ने विश्वास जताया है कि वे अगले कुछ दिनों में इस घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे.
