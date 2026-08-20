ETV Bharat / bharat

कोलकाता के होटल में आग लगने की घटना के मामले में एक शख्स गिरफ्तार

कोलकाता के होटल में आग लगने की घटना के मामले में एक शख्स गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने न्यू मार्केट इलाके के 'शिखा इन' होटल में लगी आग की जांच के सिलसिल में बड़ी कार्रवाई की. इस घटना को लेकर होटल के लीजहोल्डर अबू जाफर को गिरफ़्तार कर लिया. जांच टीम ने बुधवार देर रात पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया और बाद में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार अबू जाफर को एंटाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेन मार्केट इलाके से गिरफ़्तार किया गया. वह जोरासांको इलाके का रहने वाला है. जांच करने वाले अधिकारी होटल के मैनेजमेंट, लीज से जुड़े दस्तावेज़ों और सुरक्षा उपायों के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रहे हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस जांच के दौरान जाफर की भूमिका सामने आई. आग लगने की घटना के बाद से ही होटल में आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी, क्या आग से सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम मौजूद थे और क्या आग से सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था. साथ ही जांच में यह भी देखा जा रहा है कि होटल का मैनेजमेंट कौन कर रहा था, लीज की शर्तें क्या थी और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारियां क्या थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में मदद के लिए होटल के दो और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इनमें होटल मैनेजर जिन्हें 'जापान' के नाम से जाना जाता है, और एक अन्य स्टाफ सदस्य शामिल हैं. जांचकर्ता आग लगने से पहले और बाद की स्थिति के बारे में उनसे विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस फिलहाल होटल स्टाफ से लेकर मैनेजमेंट से जुड़े सभी लोगों की जांच-पड़ताल कर रही है.