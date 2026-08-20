कोलकाता के होटल में आग लगने की घटना के मामले में एक शख्स गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को एंटाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेन मार्केट इलाके से गिरफ्तार किया गया.
Published : August 20, 2026 at 2:04 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने न्यू मार्केट इलाके के 'शिखा इन' होटल में लगी आग की जांच के सिलसिल में बड़ी कार्रवाई की. इस घटना को लेकर होटल के लीजहोल्डर अबू जाफर को गिरफ़्तार कर लिया. जांच टीम ने बुधवार देर रात पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया और बाद में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार अबू जाफर को एंटाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेन मार्केट इलाके से गिरफ़्तार किया गया. वह जोरासांको इलाके का रहने वाला है. जांच करने वाले अधिकारी होटल के मैनेजमेंट, लीज से जुड़े दस्तावेज़ों और सुरक्षा उपायों के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रहे हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस जांच के दौरान जाफर की भूमिका सामने आई.
आग लगने की घटना के बाद से ही होटल में आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी, क्या आग से सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम मौजूद थे और क्या आग से सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था.
साथ ही जांच में यह भी देखा जा रहा है कि होटल का मैनेजमेंट कौन कर रहा था, लीज की शर्तें क्या थी और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारियां क्या थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में मदद के लिए होटल के दो और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.
इनमें होटल मैनेजर जिन्हें 'जापान' के नाम से जाना जाता है, और एक अन्य स्टाफ सदस्य शामिल हैं. जांचकर्ता आग लगने से पहले और बाद की स्थिति के बारे में उनसे विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस फिलहाल होटल स्टाफ से लेकर मैनेजमेंट से जुड़े सभी लोगों की जांच-पड़ताल कर रही है.
हर पहलू की जांच की जा रही है
उस समय होटल में कौन-कौन मौजूद था, सुरक्षा उपायों की क्या स्थिति थी, आग लगने के बाद क्या कदम उठाए गए, और क्या बचाव कार्यों के दौरान कोई लापरवाही बरती गई. इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से नमूने लेने और चश्मदीदों व होटल स्टाफ के बयान दर्ज करने के अलावा, विभिन्न दस्तावेजों की भी समीक्षा की जा रही है.
जांच सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है. जांचकर्ता अब अबू जाफर की गिरफ्तारी के बाद जांच की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आग लगने के पीछे लापरवाही या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के सबूत तलाश रहे हैं और हिरासत में लिए गए दो कर्मचारियों से जानकारी जुटा रहे हैं.
गौरतलब है कि मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में लगी भीषण आग में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा और दो महिलाएं शामिल थी. मरने वालों में से पांच बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग एयर कंडीशनर में विस्फोट या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है.
इसके बाद आग कम से कम चार कमरों में फैल गई और साथ ही घना काला धुआं भी फैल गया, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए. लालबाजार ने घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसका नेतृत्व कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कर रहे हैं. एसआईटी मामले के हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें आग लगने के स्रोत से लेकर इमारत में आग से सुरक्षा के उपाय शामिल हैं.