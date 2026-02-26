ETV Bharat / bharat

उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना, आरपी सिंह ने BJP के पुराने दफ्तर के बाहर लगवाए पोस्टर

भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने एक पोस्टर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा.

bjp-leaders-poster-compares-rahul-gandhi-with-umar-khalid
उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना, BJP के पुराने दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 5:35 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से की है. यह विवाद मुख्य रूप से दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर हंगामा किया उसके बाद से ही चल आ रहा है.

भाजपा इसके खिलाफ पूरे देश में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी कि मांग कर रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के पुराने दफ्तर के बाहर बड़े पोस्टर लगवाए, जिनमें राहुल गांधी और उमर खालिद की तस्वीरें साथ दिखाई गई हैं.

उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना, BJP के पुराने दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर (ETV Bharat)

इस पोस्टर की मुख्य हेडलाइन है "एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग-अलग चेहरे". आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उमर खालिद की तरह ही काम कर रहे हैं, यानी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने 2020 में CAA विरोध के दौरान प्रदर्शन किया था और जब भारत में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी दिल्ली में इसी तरह के प्रदर्शन कर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई थी.

उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने भी AI जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट के समय कांग्रेस के 'गुंडों' को भेजकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की. उनका कहना है कि दोनों की सोच एक जैसी है...भारत विरोधी.

यदि देखा जाए तो यह पोस्टर वॉर दिल्ली में तेज हो गया है. कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए. वहीं, कांग्रेस पक्ष ने इसे 'झूठा प्रचार' और 'राजनीतिक बदले की भावना' बताया है. दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं जिनमें IYC प्रमुख उदय भानु चिब शामिल हैं, को गिरफ्तार किया है, और जांच जारी है.

यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार जारी है, जहां बीजेपी कांग्रेस को 'नकारात्मक राजनीति' और 'देश विरोधी' करार दे रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर 'तानाशाही' और 'विरोध दबाने' का आरोप लगा रही है.

