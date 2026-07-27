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झारखंड में नक्सलवाद को बड़ा झटका! 16 माओवादियों ने किया सरेंडर, देखें पूरा ब्यौरा

रांचीः झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुल 16 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की तैयारी कर ली है.

आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमेटी सदस्य, तीन जोनल कमेटी सदस्य, तीन सब-जोनल कमेटी सदस्य, छह एरिया कमेटी सदस्य और तीन कैडर शामिल हैं. इनमें लाखों रुपये के इनामी माओवादी भी शामिल हैं. इस कार्रवाई की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है. पूरे मामले को लेकर 28 जुलाई को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.

सरेंडर करने वाले माओवादियों के नाम

आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी आरसीएम संतोष उर्फ बासुदेव दा उर्फ गांधी समेत 10 लाख रुपये का इनामी चंदन लोहरा और पांच-पांच लाख रुपये के इनामी अनिल तुरी और सुखलाल बिरजिया भी शामिल हैं. इसके अलावा दो लाख रुपये का इनामी सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम उर्फ सोना ने भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है.

अन्य नक्सलियों में संतोष मांझी उर्फ जगबंधु, जयकांत मुंडा उर्फ गूंगा उर्फ बंगाली, राजनाथ हांसदा उर्फ गुना हांसदा, एतवारी मांझी उर्फ सोनोत उर्फ संत उर्फ शनिचरवा, देवान मुर्मू उर्फ शनिचर, सुमित्रा सुरीन, चंपा मांझियाइन उर्फ गुड़िया (संथाल कैडर), सालेमी मुंडा उर्फ पारुल, मुन्नी सुरीन उर्फ मुरीन सुरीन और सीता मुंडा के नाम शामिल हैं.

इंसास, एके-47, यूएस कार्बाइन के साथ सरेंडर

सरेंडर करने वाले माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने बड़ी मात्रा में हथियार भी जमा कराए हैं. इनमें छह इंसास राइफल, दो एके-47, एक एचके-33 राइफल, एक यूएस कार्बाइन और एक एम-16 राइफल समेत कुल 11 आधुनिक हथियार शामिल हैं. इसके अलावा 38 मैगजीन और 1,562 जीवित कारतूस भी पुलिस को सौंपे गए हैं. पुलिस इसे नक्सली संगठन के कमजोर पड़ते नेटवर्क और लगातार चल रहे अभियान का बड़ा परिणाम मान रही है.