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ओणम उत्सव: केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तिरुवोणम, CM सतीशन ने दीं शुभकामनाएं

10 दिनों तक चलने वाले ओणम उत्सव के आखिरी दिन तिरुवोणम मनाया जाता है, जो राज्य का मुख्य त्योहार है.

Onam celebrations in Kerala, CM Satheesan extends greetings on harvest festival
ओणम उत्सव: केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तिरुवोणम, CM सतीशन ने दीं शुभकामनाएं (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 5:56 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल में ओणम उत्सव के दौरान बुधवार को हर्षोल्लास के साथ तिरुवोणम मनाया गया. यह केरल के लोगों का बेहद खास त्योहार है. मान्यता है कि ओणम खुशहाली और उम्मीद का संदेश लेकर आता है. जाति या धर्म की परवाह किए बिना, दुनिया भर के मलयाली इस शुभ दिन को अपनी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं.

इस अवसर पर, राज्य भर के प्रमुख शहर और गांव तिरुवोणम के जश्न में डूब गए. मलयाली लोगों ने भारी भीड़ और जीवंत रंगों के बीच इस तिरुवोणम की सुबह का स्वागत किया. कोच्चि शहर पूरी तरह से ओणम के जश्न में डूबा हुआ है. मॉल और सड़कें रोशनी की सजावट से जगमगा उठे. कोच्चि कार्निवल की याद दिलाते हुए शहर के चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए.

राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, कनकक्कुन्नू पैलेस (Kanakakkunnu Palace) और शहर की सड़कों पर लगी बड़ी रोशनी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है. सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में भी हर-तरफ खुशनुमा माहौल दिखा. बाजारों में भारी भीड़ देखी गई. कोझिकोड का एसएम स्ट्रीट और बीच ओणम पसंद करने वालों से भरे हुए थे. कोझिकोड के लोगों ने मालाबार के अनोखे ओणम गानों और बड़ी दावतों के साथ ओणम का जश्न मनाया.

मुख्यमंत्री ने मलयाली लोगों को शुभकामनाएं दीं
दुनिया भर के मलयाली लोगों को ओणम उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन अपने संदेश में कहा कि ओणम का जश्न पारंपरिक शान और भाईचारे को बनाए रखते हुए भविष्य की मुश्किलों से उबरने के लिए ऊर्जा देगा. मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि ओणम हर मलयाली के लिए एक भव्य, गर्व का पर्व है, यह जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी मलयाली लोगों का त्योहार है. हर ओणम का त्योहार जिंदा रहने की प्रेरणा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, और यह एहसास दिलाता है कि मुश्किलों में हम अकेले नहीं हैं. उन्होंने कामना की कि हर कोई दुख और मुश्किलों को एक तरफ रखकर खुशी के साथ ओणम मनाए.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुईं कठिनाइयों से आगे बढ़ रहे हैं. उत्सव जीने के लिए शक्ति और आत्म-विश्वास प्रदान करते हैं. सरकार ने ओणम का माहौल ऐसा बनाया है ताकि लोग बिना किसी कठिनाई के जश्न मना सकें. इस दौर में, जब कुछ लोग नफरत और दुश्मनी का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, हमें एक मन से साथ खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए."

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