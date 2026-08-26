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ओणम उत्सव: केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तिरुवोणम, CM सतीशन ने दीं शुभकामनाएं

ओणम उत्सव: केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तिरुवोणम, CM सतीशन ने दीं शुभकामनाएं ( PTI )

तिरुवनंतपुरम: केरल में ओणम उत्सव के दौरान बुधवार को हर्षोल्लास के साथ तिरुवोणम मनाया गया. यह केरल के लोगों का बेहद खास त्योहार है. मान्यता है कि ओणम खुशहाली और उम्मीद का संदेश लेकर आता है. जाति या धर्म की परवाह किए बिना, दुनिया भर के मलयाली इस शुभ दिन को अपनी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं. इस अवसर पर, राज्य भर के प्रमुख शहर और गांव तिरुवोणम के जश्न में डूब गए. मलयाली लोगों ने भारी भीड़ और जीवंत रंगों के बीच इस तिरुवोणम की सुबह का स्वागत किया. कोच्चि शहर पूरी तरह से ओणम के जश्न में डूबा हुआ है. मॉल और सड़कें रोशनी की सजावट से जगमगा उठे. कोच्चि कार्निवल की याद दिलाते हुए शहर के चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, कनकक्कुन्नू पैलेस (Kanakakkunnu Palace) और शहर की सड़कों पर लगी बड़ी रोशनी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है. सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में भी हर-तरफ खुशनुमा माहौल दिखा. बाजारों में भारी भीड़ देखी गई. कोझिकोड का एसएम स्ट्रीट और बीच ओणम पसंद करने वालों से भरे हुए थे. कोझिकोड के लोगों ने मालाबार के अनोखे ओणम गानों और बड़ी दावतों के साथ ओणम का जश्न मनाया.