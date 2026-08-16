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केरल में ओणम उत्सव की शुरुआत, एर्नाकुलम में अतचमयम जुलूस देखने के लिए उमड़ी भीड़

एर्नाकुलम के त्रिपूनित्तुरा में होने वाले अतचमयम जुलूस को केरल में ओणम उत्सव की शुरुआत के तौर पर माना जाता है.

Onam Celebrations begins in Kerala as Athachamayam procession held in Tripunithura of Ernakulam
एर्नाकुलम में अतचमयम जुलूस देखने के लिए उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
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एर्नाकुलम/त्रिशूर: त्रिपूनित्तुरा (Tripunithura) से केरल में आधिकारिक रूप से ओणम उत्सव की शुरुआत हुई. वहीं त्रिशूर भी पोन्नोणम (Ponnonam) को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए तैयार है. इसके तहत वडक्कुमनाथ मंदिर (Vadakkumnath Temple) के ऐतिहासिक तेक्कू गोपुरा नाडा (Thekku Gopura Nada) में शानदार तट्टकम फूलों की सजावट की जाती है.

एर्नाकुलम में, रविवार को अत्तम नगर में हुए अतचमयम जुलूस (Athachamayam Procession) को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी. 1,000 से अधिक कलाकारों ने जुलूस को शानदार बना दिया, जिसने केरल की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया. फिल्म स्टार जगदीश ने अतचमयम जुलूस को हरी झंडी दिखाई.

हालांकि सुबह भारी बारिश हुई, फिर भी सुबह 9 बजे बारिश रुकने पर जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए.

एक्टर जगदीश ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अतचमयम जुलूस का हिस्सा बनना, जो 'सांस्कृतिक उत्सव में सबसे आगे रहता है, पूर्णात्रयीसा (Poornathrayeesa) की तरफ से एक बुलावा है, जो एर्नाकुलम में स्थित प्रसिद्ध श्री पूर्णात्रयीसा मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु का एक दिव्य रूप है.

उन्होंने कहा, "ओणम प्यार और भाईचारे का त्योहार है."

जगदीश ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर जुलूस का हिस्सा बनते हैं, जो देश की महानता को दिखाता है.

पहली बार अतचमयम जुलूस देखने आईं दीया और देविका ने कहा कि अतचमयम जुलूस बहुत अच्छा था. कन्नूर की रहने वाली अलाना ने कहा कि उन्होंने मावेली को देखा और अतचमयम जुलूस "बहुत दिलचस्प" था. अलाना, जो अपने माता-पिता के साथ आई थी, ने कहा कि वह पूरा जुलूस देखने के बाद ही वापस जाएगी.

एक अन्य दर्शक शिजित ने कहा कि इस बार जुलूस में अलग-अलग तरह की कलाएं थीं. उन्होंने कहा, "चूंकि रविवार का दिन था, इसलिए अधिक लोग इसे देखने आए. मौसम अच्छा था और इसने इवेंट को और भी शानदार बना दिया."

त्रिपूनित्तुरा में अतचमयम का इतिहास सदियों पुराना है. समारोह हिल पैलेस के सामने शुरू होते हैं, जो कोच्चि राजाओं का महल था. यह समारोह, जो एक शाही जुलूस के रूप में होता था, आज भी जारी है, भले ही राजशाही खत्म हो गई हो.

कई घंटों तक चले इस जुलूस में केरल की विशेष कलाएं जैसे पुलिकली, सिंगारी मेलम, कथकली, तिरा और मयूरा नृथम का प्रदर्शन किया गया. इस बार, दर्शकों में मौजूद दिव्यांग बच्चों के लिए खास सुविधाएं दी गई थीं.

इस बीच, त्रिशूर पोन्नोणम को बड़े जश्न के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस साल लगातार 18वां साल है जब त्रिशूर इवनिंग फ्रेंडशिप ग्रुप ने एक शानदार फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया है. 62 फीट व्यास वाली इस शानदार फूलों की सजावट को लगभग 200 कारीगरों की एक समर्पित टीम ने तीन दिनों में बनाया, जिसमें लगभग 2,000 किलोग्राम चमकीले पीले और नारंगी-लाल फूलों का इस्तेमाल किया गया.

त्रिशूर इवनिंग फ्रेंडशिप ग्रुप के सेक्रेटरी शोबी ने कहा कि यह पहल एक छोटी शुरुआत से बढ़कर एक बड़े इवेंट में बदल गई है जो दुनिया भर से दर्शकों को आकर्षित करती है.

यह भी पढ़ें- केरल में स्वतंत्रता दिवस पर अजीब स्थिति: मेयर गा रहे थे 'जन गण मन', तभी बीजेपी पार्षदों ने शुरू कर दिया 'वंदे मातरम'

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