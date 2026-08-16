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केरल में ओणम उत्सव की शुरुआत, एर्नाकुलम में अतचमयम जुलूस देखने के लिए उमड़ी भीड़

एर्नाकुलम में अतचमयम जुलूस देखने के लिए उमड़ी भीड़ ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम/त्रिशूर: त्रिपूनित्तुरा (Tripunithura) से केरल में आधिकारिक रूप से ओणम उत्सव की शुरुआत हुई. वहीं त्रिशूर भी पोन्नोणम (Ponnonam) को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए तैयार है. इसके तहत वडक्कुमनाथ मंदिर (Vadakkumnath Temple) के ऐतिहासिक तेक्कू गोपुरा नाडा (Thekku Gopura Nada) में शानदार तट्टकम फूलों की सजावट की जाती है. एर्नाकुलम में, रविवार को अत्तम नगर में हुए अतचमयम जुलूस (Athachamayam Procession) को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी. 1,000 से अधिक कलाकारों ने जुलूस को शानदार बना दिया, जिसने केरल की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया. फिल्म स्टार जगदीश ने अतचमयम जुलूस को हरी झंडी दिखाई. हालांकि सुबह भारी बारिश हुई, फिर भी सुबह 9 बजे बारिश रुकने पर जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. एक्टर जगदीश ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अतचमयम जुलूस का हिस्सा बनना, जो 'सांस्कृतिक उत्सव में सबसे आगे रहता है, पूर्णात्रयीसा (Poornathrayeesa) की तरफ से एक बुलावा है, जो एर्नाकुलम में स्थित प्रसिद्ध श्री पूर्णात्रयीसा मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु का एक दिव्य रूप है. उन्होंने कहा, "ओणम प्यार और भाईचारे का त्योहार है." जगदीश ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर जुलूस का हिस्सा बनते हैं, जो देश की महानता को दिखाता है. पहली बार अतचमयम जुलूस देखने आईं दीया और देविका ने कहा कि अतचमयम जुलूस बहुत अच्छा था. कन्नूर की रहने वाली अलाना ने कहा कि उन्होंने मावेली को देखा और अतचमयम जुलूस "बहुत दिलचस्प" था. अलाना, जो अपने माता-पिता के साथ आई थी, ने कहा कि वह पूरा जुलूस देखने के बाद ही वापस जाएगी.