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विश्व मलेरिया दिवस 2026 विशेष: झारखंड के लिए बीमारी का हब बन रहा पश्चिम सिंहभूम जिला! जानें, क्या है बड़ी वजह

मलेरिया, झारखंड के लिए खतरनाक क्यों है? विश्व मलेरिया दिवस 2026 पर कारण और समाधान तलाशती ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

On World Malaria Day Know why malaria poses greater threat to Jharkhand state
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 3:33 PM IST

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रांची: 25 अप्रैल को दुनियाभर में मलेरिया के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है. झारखंड के लिए आज का ये दिन खास मायने रखता है. क्योंकि राज्य का बड़े पॉकेट में रहने वाले लोग हर साल मलेरिया की चपेट में आते हैं.

जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है मलेरिया दिवस

हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाना है. इस बीमारी की रोकथाम के उपायों को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर इस बीमारी के उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है. डॉ. बीके सिंह बताते हैं कि वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस दिवस की थीम “Driven to End Malaria: Now We Can. Now We Must”. रखा है. जिसका अर्थ है कि मलेरिया खत्म करने का संकल्प: अब हम कर सकते हैं. अब हमें करना ही होगा. यह थीम इस बात पर जोर देती है कि अब हमारे पास तकनीक, दवाएं और रणनीतियां मौजूद हैं. ऐसे में अब जरूरत है तो बस सिर्फ तेज और सामूहिक प्रयास करने की.

झारखंड: मलेरिया का हॉटस्पॉट क्यों!

झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां मलेरिया का के मामले अपेक्षाकृत अधिक है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलकर भारत के कुल मलेरिया मरीजों का 50% से अधिक हो जाते हैं. झारखंड की भौगोलिक बनावट, घने जंगल, गरीबी और कुपोषण एक बड़ा कारण है. इसके साथ ही बरसात में जलभराव मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं.

झारखंड में प्रमुख चुनौतियों की बात करें जो है कि दूर-दराज के इलाके गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है. इसको लेकर लोगों में जागरुकता की कमी है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते हैं. साथ ही दवाई और जांच की कमी, समय पर जांच और दवा का उपलब्ध न होना समस्या को बढ़ाता है. मौसमी प्रभाव यानी मानसून के दौरान मलेरिया के मामलों में तेज वृद्धि होती है.

वैसे तो राज्य के सभी 24 जिलों में मलेरिया के मरीज मिलते हैं. लेकिन झारखंड राज्य की मलेरिया राजधानी के रूप में पश्चिम सिंहभूम जिला का नाम लिया जाए तो वह गलत नहीं होगा.

स्वास्थ्य विभाग के वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल इकाई के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले पांच साल (वर्ष 2021-25) में झारखंड में मलेरिया के कुल 1 लाख 52 हजार 043 मामले मिले. जिसमें से अकेले पश्चिमी सिंहभूम में 70 हजार 802 केस (46.56%) मिले.
वर्ष 2026 के जनवरी से लेकर मार्च तक के आंकड़े को देखें तो इन तीन महीनों में मिले 4 हजार 437 मलेरिया मरीजों में से अकेले 2 हजार 639 केस पश्चिमी सिंहभूम जिला के हैं.

किस वर्ष मिले कितने मरीज

वर्ष 2021: इस साल झारखंड मलेरिया के कुल 14 हजार 198 मरीज मिले. जिसमें पीएफ (Plasmodium falciparum) के 9 हजार 689 मरीज शामिल हैं. इसके साथ ही पांच जिले जहां सबसे अधिक मलेरिया के मरीज मिले. उनमें पश्चिमी सिंहभूम- 7,617, पूर्वी सिंहभूम- 1,016, लातेहार- 837, खूंटी- 638, और गढ़वा में 623 मरीज शामिल हैं.

वर्ष 2022: इस साल मलेरिया के कुल 19 हजार 170 मरीज मिले. जिसमें पीएफ के 14 हजार 990 मरीज मिले. वहीं पश्चिमी सिंहभूम- 10,816, पूर्वी सिंहभूम- 1,429, गोड्डा- 893, पाकुड़- 860 और खूंटी के 816 मरीज शामिल हैं.

वर्ष 2023: मलेरिया के कुल 34 हजार 087 मरीज मिले. इनमें पीएफ के 28 हजार 990 मरीज मिले. पश्चिमी सिंहभूम- 16 हजार 617, पूर्वी सिंहभूम- 2,956, गोड्डा- 5,879, पाकुड़- 3,788 और खूंटी- 825.

वर्ष 2024: मलेरिया के कुल 42 हजार 352 मरीज मिले. जिसमें पीएफ के 35 हजार 056 मरीज शामिल हैं. इनमें पश्चिमी सिंहभूम- 19, 199, पूर्वी सिंहभूम- 5,338, गोड्डा- 10,288, पाकुड़- 1,514 और सरायकेला-खरसावां से 1,254 मरीज मिले.

वर्ष 2025: पिछले साल मलेरिया के कुल 42 हजार 236 मरीज मिले. इनमें पीएफ के 32 हजार 761 मरीज मिले. जिसमें पश्चिमी सिंहभूम- 16,553, पूर्वी सिंहभूम- 10,948, गोड्डा- 5,047, खूंटी- 2,577 और सरायकेला-खरसावां के 2,238 मरीज शामिल हैं.

झारखंड के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है मलेरिया!

झारखंड राज्य के लिए मलेरिया इस वजह से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि चार तरह के मलेरिया में दो प्रकार के मलेरिया के मरीज यहां ज्यादा मिलते हैं. उसमें भी सबसे अधिक खतरनाक मलेरिया जिसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) कहा जाता है. यह परजीवी प्रजाति दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है. यही झारखंड में सबसे ज्यादा लोगों में मलेरिया की वजह बनता है.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ें बताते हैं कि राज्य में पिछले पांच साल में मिले 1,52,043 मरीजों में से 1,21,446 (79.88%) मामले पीएफ यानी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होनेवाले मरीज थे. राज्य में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. बीके सिंह कहते हैं कि पीएफ से होने वाले मलेरिया के चलते गंभीर एनीमिया, सेरेब्रल/मस्तिष्क मलेरिया और महत्वपूर्ण अंगों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

मलेरिया क्या है और क्यों यह खतरनाक है

सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पिछले पांच साल में मलेरिया से सिर्फ 08 लोगों की मौत हुई है. फिर भी यह एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है.

मलेरिया के प्रमुख लक्षण

झारखंड स्टेट के वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. बीके सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत की. जिसमें उन्होंने इस बीमारी के संबंध विस्तार से बातचीत की. मलेरिया के लक्षण के बारे में वो बताते हैं कि ठंड के साथ तेज बुखार, कंपकंपी, सिर और बदन दर्द होता है. इसके अलावा थकान, उल्टी और कमजोरी भी मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं.

भारत में मलेरिया की स्थिति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया का सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है. हालांकि पिछले वर्षों में मामलों में तेजी से गिरावट आई है. दुनिया में मलेरिया का लगभग 3% हिस्सा भारत का है. दुनिया के 47 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं. भारत को साल 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है.

जलवायु परिवर्तन, दवा/रसायन प्रतिरोध जैसी समस्याएं आ रहीं सामने

झारखंड में मलेरिया से बचाव के लिए सरकार के स्तर पर उठाए गए कई कदमों की जानकारी वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ बीके सिंह ने दी है. उन्होंने कहा कि मलेरिया के लिए जिम्मेदार परजीवी और उसे फैलाने के लिए जिम्मेदार मच्छरों पर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उनमें एंटी लारवल रसायन के प्रति रेसिस्टेंट का भी असर पड़ रहा है.

एक उदाहरण के द्वारा समझाते हुए डॉ. बीके सिंह ने कहा कि डीडीटी का लगातार छिड़काव करने के बावजूद मच्छरों में कमी नहीं आ रही थी. ऐसे में जब ICMR- मलेरिया रिसर्च को डीडीटी का सैंपल भेजा गया तो जांच में पाया गया कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और लार्वा कीटनाशी डीडीटी के प्रति प्रातिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी. अब यह सिर्फ 50% ही कारगर थी जबकि 90% से ज्यादा कारगर होना चाहिए था. ऐसे में विभाग की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गयी और फिर डीडीटी की जगह नए और ज्यादा कारगर रसायन सिंथेटिक पारासाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सरकार और प्रशासन के प्रयास

  • राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) की ओर से मलेरिया नियंत्रण के लिए मुख्य सरकारी कार्यक्रम संचालित हैं. जिसमें मच्छर नियंत्रण, जांच और उपचार पर फोकस.
  • मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030, जिसमें उच्च जोखिम वाले जिलों में विशेष अभियान. इसके साथ ही “टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक” की रणनीति पर काम करना.
  • झारखंड में विशेष पहल, इसके तहत घर-घर जाकर जांच (Active Surveillance), मच्छरदानी (Insecticide-treated nets) का वितरण और साहिया वर्कर्स के माध्यम से लोगों में जागरुकता फैलाना.

झारखंड के लिए आगे की रणनीति

  1. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना.
  2. ट्राइबल क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान.
  3. डिजिटल सर्विलांस और डेटा ट्रैकिंग.
  4. स्कूल और पंचायत स्तर पर जागरुकता.
  5. पोषण और स्वच्छता पर ध्यान.

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