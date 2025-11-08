राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आएंगी कर्नल सोफिया कुरैशी, छात्र-छात्राओं से बांटेंगी ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव
कर्नल सोफिया कुरैशी राज्य स्थापना के दिन जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाएंगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2025 at 7:32 AM IST
देहरादून: 9 नवंबर को उत्तराखंड अपने स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है. ये उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है. राज्य सरकार ने 1 नवंबर से ही राज्य स्थापना रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किए हैं. 9 नवंबर को एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे तो राज्य की जनता को देश की एक ऐसी बेटी से मिलने का भी मौका मिलेगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करके दुनिया भर का ध्यान खींचा था.
राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आएंगी कर्नल सोफिया कुरैशी: जब पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर चलाया तो सेना की ओर से रोजाना अपने सफल अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को पूरी जानकारी दी जाती थी. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नल सोफिया कुरैशी लीड करती थीं. जिस तरह से वो सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती थीं, उससे हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था. वही कर्नल सोफिया कुरैशी उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह में देहरादून आ रही हैं. उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी उत्तराखंड आ रही हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया लीड: दिलचस्प बात ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पहली बार देहरादून आ रही हैं. राज्य स्थापना दिवस पर वो जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी. भारत सेना के शौर्य की पहचान सोफिया कुरैशी विद्यालय के छात्रों और छात्राओं को अपने अनुभव के साथ देश भक्ति का पाठ पढ़ाएंगी. इसके साथ ही वो देश की भावी पीढ़ी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताएंगी. वो बताएंगी कि कैसे भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से भारत में आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था. छात्र-छात्राओं को टीम वर्क के फायदे भी गिनाए जाएंगे.
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी उत्तराखंड आएंगी: जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.) और पूर्व सांसद तरुण विजय मौजूद रहेंगे. डिफेंस PRO ने बताया कि 9 नवंबर को देहरादून के गाढ़ीकेंट स्थित शौर्य स्थल, चीड़बाग, में शहीदों का श्रद्धांजलि दी जाएगी.
