ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: 'जनरल गुड्स' की आड़ में दिल्ली से कश्मीर पहुंचा 1600 किलो सड़ा हुआ मीट, कटघरे में भारतीय रेल!

पैकेट में जब्त भैंस का मांस ( Photo Special Arrangement )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: एक ट्रेन से 1600 किलोग्राम सड़ा हुआ मटन जब्त होने के कुछ दिनों बाद, इंडियन रेलवे फूड सेफ़्टी कानून का उल्लंघन करके गैर-कानूनी तरीके से खराब होने वाले खाने की बड़ी खेप कश्मीर ले जाने के लिए जांच के दायरे में आ गया है.

44 क्रेट्स में पैक फ्रोजन भैंस के मीट का कंसाइनमेंट जम्मू-कश्मीर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 13 नवंबर को बडगाम रेलवे स्टेशन से जब्त कर लिया था, क्योंकि टेस्ट में यह इंसानों के खाने लायक नहीं पाया गया था. एक फूड ऑफिसर ने कहा कि उन्हें स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने अलर्ट किया था, जब उन्होंने क्रेट्स से खून और बदबू आती देखी.

यह जब्ती कश्मीर में इम्पोर्टेड सड़े हुए मीट की सप्लाई की वजह से हलाल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ने के एक साल बाद हुई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और धार्मिक नेताओं ने नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा और क्रिमिनल कार्रवाई की मांग की थी. अब फिर से धार्मिक नेताओं ने सप्लाई की जब्ती पर रेड फ्लैग उठाया है. खाने में मिलावट पर शुक्रवार की नमाज में आम भाषण देने का ऐलान किया. व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार इस रैकेट पर नकेल नहीं कसती है तो वे होटल और रेस्टोरेंट बंद कर देंगे. ऑफिशियल जांच में पता चला है कि कंसाइनमेंट को रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए 'जनरल गुड्स' बताकर भेजा गया था. जम्मू-कश्मीर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर खालिद जहांगीर ने कहा, 'बहुत जल्दी खराब होने वाली कैटेगरी का कंसाइनमेंट गलत जानकारी देकर और फैक्ट्स छिपाकर ट्रेन से भेजा गया.' उन्होंने आगे कहा कि कंसाइनमेंट के लिए टेम्परेचर कंट्रोल का इंतज़ाम किया गया था ताकि जरूरी फ्रोजन कंडीशन बनी रहें. फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने रेलवे को लिखा है कि बहुत जल्दी खराब होने वाली खाने की चीज़ों को सिर्फ लाइसेंस वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के जरिए और तय टेम्परेचर कंट्रोल वाली कंडीशन में सही डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही भेजा जाए.