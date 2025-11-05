पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के लोगों को बड़ी राहत, गाजियाबाद में लगेगी 'पासपोर्ट लोक अदालत', लंबित फाइलों का होगा त्वरित निस्तारण
विदेश मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित की जा रही लोक अदालत गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को शाम 3:00 बजे से 5:00 तक आयोजित की जाएगी.
Published : November 5, 2025 at 8:37 AM IST
गाजियाबाद: नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान और निस्तारण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा विशेष "पासपोर्ट लोक अदालत" आयोजित की जा रही है. पासपोर्ट लोक अदालत ऐसे तमाम आवेदकों के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी, जिनकी पासपोर्ट से संबंधित फाइलें किसी कारणवश लंबित है या किसी अन्य कारण से भीम के पूर्ण होने में विलंब हो रहा है.
विदेश मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित की जा रही लोक अदालत गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को शाम 3:00 बजे से 5:00 तक आयोजित की जाएगी. गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कक्ष संख्या 320 में लोक अदालत का आयोजन होगा. मिली जानकारी के मुताबिक विशेष पासपोर्ट लोग अदालत में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) मौके पर उपस्थित होकर आवेदकों की आवेदक से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही समाधान सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे.
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया, विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. पासपोर्ट लोक अदालत में आवेदकों की आवेदन संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप से प्रदान करना है.
मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा ऐसे तमाम आवेदकों को पासपोर्ट लोक अदालत के बारे में सूचित किया गया है जिनकी पासपोर्ट से संबंधित फाइलें लंबे समय से किसी कारणवश लंबित है. लंबित फाइलों का निस्तारण करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा समय-समय पर पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.
इन जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा
गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों के लोग आवेदन करते हैं. सहारनपुर, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, गौतमबुधनगर, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़ और आगरा के लोगों का पासपोर्ट गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से बनता है. ऐसे में आगामी पासपोर्ट लोग अदालत से 13 जिलों की आवेदकों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
