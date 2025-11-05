ETV Bharat / bharat

पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के लोगों को बड़ी राहत, गाजियाबाद में लगेगी 'पासपोर्ट लोक अदालत', लंबित फाइलों का होगा त्वरित निस्तारण

सांकेतिक फोटो (Getty Images) ( ETV Bharat )