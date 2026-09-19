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राधा अष्टमी विशेष: संगीत के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा, बताया बचपन से अब तक का सुहाना सफर

शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहीं गायिका विधि शर्मा ईटीवी भारत की संवाददाता शशिकला सिंह की खास बातचीत

सुरीली आवाज के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा से खास मुलाकात
सुरीली आवाज के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा से खास मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 11:09 AM IST

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नई दिल्ली: राधा अष्टमी का पावन पर्व देशभर में बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जाता है. इस वर्ष 19 सितंबर को यह पर्व मनाया जाएगा. भक्ति रस और शास्त्रीय संगीत की सुरीली परंपरा को आगे बढ़ा रहीं मशहूर गायिका विधि शर्मा ने ईटीवी भारत के साथ अपने संगीत के सफर, बॉलीवुड के अनुभवों और भक्ति भजनों से जुड़े भावों को साझा किया. विधि शर्मा को उनकी सफल गायकी के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से दिए जाने वाले सम्मान के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है.

बचपन से ही घर में गूंजती थी संगीत की तान

अपने शुरुआती सफर के बारे में विधि शर्मा ने बताया, परिवार में बचपन से ही संगीत का माहौल था. मेरे कानों में बचपन से ही संगीत और भजनों की गूंज रही है. मेरे पिता मदन मोहन शर्मा जी और माता बृजमोहिनी शर्मा जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने मुझे भारतीय संगीत से अवगत कराया और इसके लिए काफी मेहनत की.

संगीत के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा (ETV Bharat)

अनूप जलोटा और भीमसेन जोशी के भजनों से होती थी सुबह

अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया, उनके घर में सुबह की शुरुआत अनूप जलोटा और पंडित भीमसेन जोशी जैसे दिग्गजों के भजनों से होती थी. भजन सुनते-सुनते ही वे स्कूल के लिए तैयार होती थीं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा जारी रखी और गंधर्व महाविद्यालय से 6 साल का विशारद पूरा किया. इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के वरिष्ठ संगीतकार महेंद्र सरीन साहब से करीब 15 वर्षों तक सुगम संगीत, भजन, गीत और गजलों की औपचारिक शिक्षा ली.

बचपन से ही घर में गूंजती थी संगीत की तान
बचपन से ही घर में गूंजती थी संगीत की तान (ETV Bharat)

जिंगल्स से 'पान सिंह तोमर' और बॉलीवुड तक का सफर

विधि शर्मा ने शास्त्रीय और भजन गायकी के अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में कई मशहूर गाने गए हैं. शुरुआती अनुभव पर उन्होंने बताया, मैनें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जिंगल्स और सीरियल्स के लिए प्लेबैक गाने गए. इससे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ अच्छा तालमेल बन गया. वहीं कंपोजर अभिषेक राय के साथ जिंगल्स रिकॉर्ड करने के दौरान उन्हें 'पान सिंह तोमर' का ऑफर मिला. रिकॉर्डिंग के समय निर्देशक तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे, जिन्होंने चंबल की बोली और नायिका के भाव समझाए. इस बाद प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान के साथ फिल्म 'रब्बा में क्या करूं' का टाइटल ट्रैक गाया. हाल ही में जन्माष्टमी 'श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी' भजन रिलीज हुआ, जिसे श्रोताओं का भरपूर प्यार मिला रहा है. उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म पान सिंह तोमर, दम मारो दम, साउंडट्रैक आदि शामिल है.

गायिका विधि शर्मा की उपलब्धियां
गायिका विधि शर्मा की उपलब्धियां (ETV Bharat)

राधा अष्टमी पर खास तोहफा जल्द आएगा नया 'सोहर'

विधि शर्मा ने बताया कि वे खुद ही गीत लिखती और कंपोज करती हैं. अब तक वे राधा-कृष्ण पर 15 से 20 गीत लिख चुकी हैं, जिन्हें वे अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करती हैं. इस बार राधा अष्टमी के मौके पर उन्होंने राधा जी के प्राकट्य उत्सव को समर्पित एक विशेष 'सोहर' लिखा और कंपोज किया है. उन्होंने बताया कि 'राधा' शब्द 'धारा' का उल्टा रूप है और वे प्रकृति व महालक्ष्मी का स्वरूप हैं. इस सोहर का खूबसूरत वीडियो जल्द ही उनके यूट्यूब चैनल पर दर्शकों के सामने होगा.

अनूप जलोटा और भीमसेन जोशी के भजनों से होती थी सुबह
अनूप जलोटा और भीमसेन जोशी के भजनों से होती थी सुबह (ETV Bharat)

पसंदीदा आरती

राधा अष्टमी के साथ-साथ आगामी नवरात्रि का जिक्र करते हुए विधि शर्मा ने अपनी सबसे प्रिय आरती 'भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे' की सुरीली पंक्तियां भी गुनगुनाईं. मिस्टिका म्यूजिक' लेबल पर रिलीज हुए इस भजन को यूट्यूब और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 8 मिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं, जिसने उन्हें घर-घर में एक लोकप्रिय भजन गायिका बना दिया.

मुझे लगता है कि आज के दौर में बॉलीवुड धीरे-धीरे आध्यात्म और सनातन संस्कृति की ओर वापस लौट रहा है. हनुमान अंश जैसी फिल्मों के गीत इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. लोग अब अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं. - गायिका विधि शर्मा

विधि शर्मा ने अब तक जीते ये प्रमुख अवॉर्ड

1. GIMA अवार्ड (2013): सर्वश्रेष्ठ फ्यूजन एल्बम

2. "भक्ति की आवाज़" खिताब: रियलिटी शो़

3. स्वामी हरिदास संगीत कला रत्न पुरस्कार: स्वामी हरिदास संगीत समिति द्वारा प्रदत्त

4. विमेंस अचीवमेंट अवार्ड (2022):भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति प्रदत्त

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