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राधा अष्टमी विशेष: संगीत के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा, बताया बचपन से अब तक का सुहाना सफर

सुरीली आवाज के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा से खास मुलाकात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राधा अष्टमी का पावन पर्व देशभर में बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जाता है. इस वर्ष 19 सितंबर को यह पर्व मनाया जाएगा. भक्ति रस और शास्त्रीय संगीत की सुरीली परंपरा को आगे बढ़ा रहीं मशहूर गायिका विधि शर्मा ने ईटीवी भारत के साथ अपने संगीत के सफर, बॉलीवुड के अनुभवों और भक्ति भजनों से जुड़े भावों को साझा किया. विधि शर्मा को उनकी सफल गायकी के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से दिए जाने वाले सम्मान के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है.

बचपन से ही घर में गूंजती थी संगीत की तान

अपने शुरुआती सफर के बारे में विधि शर्मा ने बताया, परिवार में बचपन से ही संगीत का माहौल था. मेरे कानों में बचपन से ही संगीत और भजनों की गूंज रही है. मेरे पिता मदन मोहन शर्मा जी और माता बृजमोहिनी शर्मा जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने मुझे भारतीय संगीत से अवगत कराया और इसके लिए काफी मेहनत की.

संगीत के ज़रिये भक्ति रस घोल रहीं गायिका विधि शर्मा (ETV Bharat)

अनूप जलोटा और भीमसेन जोशी के भजनों से होती थी सुबह

अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया, उनके घर में सुबह की शुरुआत अनूप जलोटा और पंडित भीमसेन जोशी जैसे दिग्गजों के भजनों से होती थी. भजन सुनते-सुनते ही वे स्कूल के लिए तैयार होती थीं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा जारी रखी और गंधर्व महाविद्यालय से 6 साल का विशारद पूरा किया. इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के वरिष्ठ संगीतकार महेंद्र सरीन साहब से करीब 15 वर्षों तक सुगम संगीत, भजन, गीत और गजलों की औपचारिक शिक्षा ली.

बचपन से ही घर में गूंजती थी संगीत की तान (ETV Bharat)

जिंगल्स से 'पान सिंह तोमर' और बॉलीवुड तक का सफर

विधि शर्मा ने शास्त्रीय और भजन गायकी के अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में कई मशहूर गाने गए हैं. शुरुआती अनुभव पर उन्होंने बताया, मैनें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जिंगल्स और सीरियल्स के लिए प्लेबैक गाने गए. इससे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ अच्छा तालमेल बन गया. वहीं कंपोजर अभिषेक राय के साथ जिंगल्स रिकॉर्ड करने के दौरान उन्हें 'पान सिंह तोमर' का ऑफर मिला. रिकॉर्डिंग के समय निर्देशक तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे, जिन्होंने चंबल की बोली और नायिका के भाव समझाए. इस बाद प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान के साथ फिल्म 'रब्बा में क्या करूं' का टाइटल ट्रैक गाया. हाल ही में जन्माष्टमी 'श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी' भजन रिलीज हुआ, जिसे श्रोताओं का भरपूर प्यार मिला रहा है. उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म पान सिंह तोमर, दम मारो दम, साउंडट्रैक आदि शामिल है.